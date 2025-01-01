Aktuell unterstützte Bescheide und Dokumente

Alle Bescheide zur Einkommensteuer – einschließlich Folge- und Änderungsbescheide – werden digital bereitgestellt. Seit Ende 2024 gilt dies auch für Gewerbesteuermessbescheide.

Derzeit werden Körperschaftsteuerbescheide zwar ausschließlich in Nordrhein-Westfalen elektronisch bekanntgegeben, eine bundesweite Ausweitung ist jedoch angekündigt und soll zeitnah erfolgen.

Die Bereitstellung weiterer Dokumente – wie GewSt-Zerlegungsbescheide, Stundungs- und Erlassbescheide sowie die zugehörigen Mitteilungen und sonstigen Schreiben – ist derzeit bundeslandspezifisch geregelt. Den jeweils aktuellen Umfang der von DIVA II unterstützten Bescheidarten können Sie jederzeit im DATEV Hilfe-Center nachlesen: Digitale Bescheide (DIVA II): Überblick.

Sonderfall GewSt-Bescheid der Kommunen

Aktuell wird der digitale Abruf von Gewerbesteuerbescheiden der Kommunen im Rahmen einer Pilotierungsphase über DATEV-Software erprobt. Die Beantragung erfolgt direkt in der Gewerbesteuererklärung – analog zum früheren DIVA I-Verfahren bei der Einkommensteuer. Eine Nutzung der DIVA II-Mechanismen, also der Beantragung über die Vollmachtsdatenbank, ist nicht möglich, da die Kommunen keinen Zugriff darauf haben.

Aufgrund technischer und organisatorischer Herausforderungen erfolgt derzeit nur eine gezielte Freischaltung weiterer Piloten in den teilnehmenden Kommunen. Der Zeitpunkt der Freigabe hängt maßgeblich vom Verlauf der Pilotierung und der Unterstützung des Verfahrens durch die Kommunen ab.

Seit Kurzem werden in den Stadtstaaten Berlin, Bremen und Hamburg auch Gewerbesteuerbescheide digital über DIVA II bereitgestellt. Dies ist möglich, weil die Bescheide dort direkt durch das Finanzamt erlassen werden – es gelten somit dieselben Voraussetzungen wie bei anderen DIVA II-Bescheiden.

Änderung des § 122a AO ab 1. Januar 2026

Bis Ende 2025 ist die elektronische Bekanntgabe nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Steuerpflichtigen oder seines Bevollmächtigten möglich. Ab 2026 wird diese Zustimmung nicht mehr benötigt. Stattdessen kann die Finanzverwaltung die Verwaltungsakte elektronisch bereitstellen, sofern der Empfänger nicht ausdrücklich widerspricht.

Steuerpflichtige, die keine digitale Bekanntgabe wünschen, können dieser gegenüber dem Finanzamt ausdrücklich widersprechen. In diesem Fall erfolgt die Bekanntgabe weiterhin in Papierform. Wie genau dieser Widerspruch künftig auszugestalten ist, wird derzeit noch konzipiert.

Diese Änderungen zielen darauf ab, die Digitalisierung der Verwaltung voranzutreiben und die Prozesse effizienter zu gestalten.