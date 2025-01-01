Nie wieder bei Null anfangen! Mit dem DATEV Einspruchsgenerator nutzen Sie künstliche Intelligenz für Ihren digitalen Einspruchsprozess.

Er automatisiert die Erstellung von Einsprüchen gegen Steuerbescheide – schnell, rechtssicher und intelligent. Auf Basis Ihrer Sachverhaltsangaben erstellt das Tool mithilfe generativer KI in Sekundenschnelle einen fundierten Einspruchsvorschlag.

So sparen Sie wertvolle Zeit, vermeiden manuelle Routinearbeit und steigern Ihre Effizienz im Kanzleialltag. Ob für die Kommunikation mit der Finanzverwaltung oder zur Mandanteninformation – der DATEV Einspruchsgenerator passt sich flexibel an und macht den digitalen Einspruchsprozess zum Standard.