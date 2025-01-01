DATEV Einspruchsgenerator
- KI-gestützte Erstellung von Einsprüchen für digitale Kanzleiprozesse
- Automatisches Erstellen fundierter Einsprüche auf Basis des eingegebenen Sachverhalts
- Integrierte Fachrecherche mit Inhalten aus LEXinform comfort und DATEV Verlagsmedien comfort
- Anpassbar für Einsprüche an die Finanzverwaltung oder zur Mandantenkommunikation
Inhalte
Beschreibung
Nie wieder bei Null anfangen! Mit dem DATEV Einspruchsgenerator nutzen Sie künstliche Intelligenz für Ihren digitalen Einspruchsprozess.
Er automatisiert die Erstellung von Einsprüchen gegen Steuerbescheide – schnell, rechtssicher und intelligent. Auf Basis Ihrer Sachverhaltsangaben erstellt das Tool mithilfe generativer KI in Sekundenschnelle einen fundierten Einspruchsvorschlag.
So sparen Sie wertvolle Zeit, vermeiden manuelle Routinearbeit und steigern Ihre Effizienz im Kanzleialltag. Ob für die Kommunikation mit der Finanzverwaltung oder zur Mandanteninformation – der DATEV Einspruchsgenerator passt sich flexibel an und macht den digitalen Einspruchsprozess zum Standard.
Leistungen
Automatisches Erstellen individueller Einspruchsvorschläge gegen Steuerbescheide auf Basis des eingegebenen Sachverhalts
KI-gestützte Recherche mit Zugriff auf Inhalte aus LEXinform comfort und DATEV Verlagsmedien comfort (Stand 07/2025 ca. 250.000 Dokumente, kontinuierlich wachsend)
Direkte Übergabe des erstellten Einspruchs an den elektronischen Einspruch für einen durchgängig digitalen Einspruchsprozess
Verschiedene Ausgabeformate für die Einspruchsbegründung: vom einfachen Argument über eine Version mit formeller Anrede bis zur vollständigen Briefform
Flexibel anpassbar sowohl für den Schriftverkehr mit der Finanzverwaltung als auch für die Kommunikation mit Mandantinnen und Mandanten
Einfach und effizient durch eine benutzerfreundliche Oberfläche mit wenigen erforderlichen Eingaben
Details
Voraussetzungen für die Nutzung:
- Nur für DATEV-Mitglieder
- Zugangsmedien DATEV SmartCard, DATEV SmartLogin oder DATEV Benutzer mit Bestellrecht
- Aufruf in MyDATEV | MyDATEV Portal über den AppSwitch oder unter https://einspruchsgenerator.apps.datev.de
Voraussetzungen für neue Features:
Installation der Programm-DVD 19.0 für die Übermittlung an den elektronischen Einspruch
DATEV LEXinform comfort oder DATEV LEXinform plus für die Wissensrecherche
KI-Lösung von DATEV
In unseren KI-Lösungen setzen wir Künstliche Intelligenz ein, um Ihre Arbeitsabläufe zu automatisieren und effizienter zu machen. DATEV KI – Effizient. Sicher. Integriert.
Weitere Informationen
Preise
