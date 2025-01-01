DATEV LEXinform plus
- DATEV Cloud-Lösung
- DATEV LEXchat – KI-gestütztes Recherchetool zu Inhalten von LEXinform comfort (online) und DATEV Verlagsmedien comfort
- Mit einem Klick zur Originalquelle
Beschreibung
DATEV LEXinform plus beinhaltet DATEV LEXchat, um KI-gestützt in LEXinform comfort und der digitalen Bibliothek DATEV Verlagsmedien comfort zu recherchieren. Voraussetzung für die Nutzung von DATEV LEXinform plus ist LEXinform comfort.
DATEV LEXchat ist eine neue Recherchemöglichkeit, die Künstliche Intelligenz nutzt, um einfacher und effektiver im Dokumentenbestand von LEXinform comfort und DATEV Verlagsmedien comfort zu recherchieren.
Treten Sie in den Dialog mit DATEV LEXchat und erhalten Sie nach Eingabe Ihrer Frage eine Antwort mit Verweis auf die verwendeten Quellen.
Der Dokumentenbestand befindet sich im Aufbau. Aktuell sind ca. 300.000 von ca. 600.000 Dokumenten für die Recherche verfügbar.
Mit der Einrichtung von DATEV LEXinform plus steht den für DATEV LEXinform plus festgelegten Benutzern DATEV Verlagsmedien comfort zur Verfügung.
KI-Lösung von DATEV
In unseren KI-Lösungen setzen wir Künstliche Intelligenz ein, um Ihre Arbeitsabläufe zu automatisieren und effizienter zu machen. DATEV KI – Effizient. Sicher. Integriert.
Inhalt
Dokumente aus LEXinform comfort
Gesetzestexte
Urteile zum Steuerrecht, Arbeitsrecht, EU-Recht und Zivilrecht
Verwaltungsanweisungen (BMF und Landessteuerbehörden, z. B. der UStAE)
DATEV Verlagsmedien comfort
Ca. 150 Kompaktwissen-Ausgaben Beratungspraxis, GmbH, Lohn und Personal, Baugewerbe und Gesundheitswesen in Form von Datenbank-Dokumenten
Alle Inhalte des Abonnements Mandanten-Info comfort mit über 80 wichtigen, aktuellen Mandanten-Info-Themen und den monatlichen Mandanten-Monatsinformationen in Form von Datenbank-Dokumenten sowie EPUB- und PDF-Dateien
Ca. 20 DATEV-Fachbücher (DATEV-Verlagsmedien, keine Drittlizenzen) inkl. Fachbücher für Mandanten in Form von Datenbank-Dokumenten
Das komplette Nachschlagewerk EU-Handbuch Umsatzsteuer in Form von Datenbank-Dokumenten
Wöchentliche Zeitschrift LEXinform aktuell in Form von Datenbank-Dokumenten sowie EPUB- und PDF-Dateien
Eine detaillierte Auflistung aller enthaltener Titel finden Sie unter:
Rechtlicher Hinweis
Voraussetzung für die Nutzung von DATEV LEXinform plus ist das separat erhältliche Programm LEXinform comfort (online). Mit DATEV LEXinform plus steht den dafür lizenzierten Nutzern auch DATEV Verlagsmedien comfort zur Verfügung.
Bei der Nutzung von DATEV LEXchat interagiert der Nutzer mit einer KI. Es obliegt dem Nutzer, die von der KI generierten Ausgaben in geeigneter Weise auf ihre Eignung für den beabsichtigten Zweck sowie auf ihre inhaltliche Richtigkeit und Vollständigkeit zu überprüfen.
Die Informationsbasis von DATEV LEXchat besteht aus den Inhalten von DATEV Verlagsmedien comfort und einem Teil der in LEXinform comfort verfügbaren Dokumente (Stand 3/2025 ca. 250.000 von ca. 600.000 Dokumenten, wird kontinuierlich erweitert).
Der Nutzer verpflichtet sich, im Rahmen der Konversation mit der KI keine personenbezogenen, berufsrechtlich geschützten oder sonstigen besonders sensiblen Daten einzugeben.
Aus rechtlichen Gründen sind alle Kompaktwissen-Ausgaben, alle Fachbücher und das EU-Handbuch Umsatzsteuer ausschließlich als Datenbank-Dokumente in LEXinform und nicht als E-Book (EPUB- und PDF-Dateien) in DATEV Verlagsmedien comfort verfügbar.
Falls bereits E-Books der Kompaktwissen-Reihen oder das EU-Handbuch Umsatzsteuer (E-Book) bezogen und die EPUB- und PDF-Dateien nicht mehr benötigt werden, empfehlen wir Ihnen, das jeweilige Produkt beim Logistik-Center-Team zu kündigen.
Nutzungshinweise für DATEV-Mitglieder
Mandanten-Info-Broschüren und Mandanten-Info-Merkblätter
Die Weitergabe der digitalen Mandanten-Info-Broschüren und Mandanten-Info-Merkblätter z. B. per E-Mail an Ihre eigenen Mandanten ist im Rahmen der erworbenen Lizenzen zulässig. Eine Weitergabe an Dritte außerhalb Ihrer Mandantschaft oder Ihrer Kanzlei ist nicht zulässig.
Aus urheberrechtlichen Gründen ist eine Veröffentlichung z. B. in sozialen Netzwerken oder auf Internet-Homepages im öffentlich zugänglichen Bereich nicht gestattet. Die Veröffentlichung im geschützten Bereich Ihrer Internet-Homepage ist zulässig.
Mandanten-Monatsinformationen
Die Weitergabe der Mandanten-Monatsinformationen z. B. per E-Mail an Ihre Mandanten oder die Bereitstellung auf Ihrer Kanzlei-Homepage im öffentlichen Bereich ist zulässig.
Kompaktwissen und Fachbücher
Eine Weitergabe der Kompaktwissen-Ausgaben und der Fachbücher an Dritte ist nicht gestattet.
Aus urheberrechtlichen Gründen ist eine Veröffentlichung z. B. in sozialen Netzwerken oder auf Internet-Homepages nicht gestattet.
Im Übrigen gelten die Geschäftsbedingungen der DATEV.