Voraussetzung für die Nutzung von DATEV LEXinform plus ist das separat erhältliche Programm LEXinform comfort (online). Mit DATEV LEXinform plus steht den dafür lizenzierten Nutzern auch DATEV Verlagsmedien comfort zur Verfügung.

Bei der Nutzung von DATEV LEXchat interagiert der Nutzer mit einer KI. Es obliegt dem Nutzer, die von der KI generierten Ausgaben in geeigneter Weise auf ihre Eignung für den beabsichtigten Zweck sowie auf ihre inhaltliche Richtigkeit und Vollständigkeit zu überprüfen.

Die Informationsbasis von DATEV LEXchat besteht aus den Inhalten von DATEV Verlagsmedien comfort und einem Teil der in LEXinform comfort verfügbaren Dokumente (Stand 3/2025 ca. 250.000 von ca. 600.000 Dokumenten, wird kontinuierlich erweitert).

Der Nutzer verpflichtet sich, im Rahmen der Konversation mit der KI keine personenbezogenen, berufsrechtlich geschützten oder sonstigen besonders sensiblen Daten einzugeben.

Aus rechtlichen Gründen sind alle Kompaktwissen-Ausgaben, alle Fachbücher und das EU-Handbuch Umsatzsteuer ausschließlich als Datenbank-Dokumente in LEXinform und nicht als E-Book (EPUB- und PDF-Dateien) in DATEV Verlagsmedien comfort verfügbar.

Falls bereits E-Books der Kompaktwissen-Reihen oder das EU-Handbuch Umsatzsteuer (E-Book) bezogen und die EPUB- und PDF-Dateien nicht mehr benötigt werden, empfehlen wir Ihnen, das jeweilige Produkt beim Logistik-Center-Team zu kündigen.