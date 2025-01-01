Elektronisches Wissen Personalmanagement
- Fachwissen und Arbeitshilfen zu den Themen Personalmanagement, Arbeits- und Sozialversicherungsrecht
- Zeugnisgenerator zur individuellen Zeugniserstellung
Beschreibung
Darf ein Arbeitnehmer, der seine Entlohnung für zu niedrig hält, seine Arbeit zurückhalten? Antworten auf diese und weitere Fragen des Personalmanagements, Arbeits- und Sozialversicherungsrechts finden Sie im Elektronischen Wissen Personalmanagement.
Während Elektronisches Wissen Lohn und Personal schwerpunktmäßig die Lohnabrechnung betrifft, bietet Elektronisches Wissen Personalmanagement Informationen und Arbeitshilfen zu folgenden Themen:
-
Personalmanagement in allen Phasen des Arbeitsverhältnisses
-
Arbeitsrecht, u.a. vertragliche Gestaltung von Arbeitsverhältnissen, Entgeltfortzahlung und Kündigungsschutz
-
Sozialversicherungsrecht (Beitrags- und Versicherungsrecht)
Inhalt
-
Arbeitshilfen
-
Checklisten, Schaubilder und Berechnungen
-
Muster, Betriebsvereinbarungen, Verträge
Mit Erläuterungen und kurzen Einführungen für einen schnellen Überblick über die Rechtslage (Verlinkungen auf Handbücher)
-
Zeugnisgenerator
Erstellung von qualifizierten Zeugnissen und Zwischenzeugnissen: Wählen Sie je Beurteilungskriterium aus verschiedenen Textvorschlägen aus oder generieren Sie mit wenigen Klicks ein Beispiel-Zeugnis.
-
-
Praktikerhandbücher / Kommentare Die Handbücher und Kommentare enthalten Erläuterungen mit komfortablen Verlinkungen zu Entscheidungen und Gesetzen.
-
Handbücher zum Arbeitsrecht
(Verlag Dr. Otto Schmidt)
Erläuterungen, taktische Hinweise, Beispiele, Checklisten, Musterformulierungen, umfassendes Stichwort-ABC
-
Handbuch zum Beitrags- und Versicherungsrecht der Kranken-, Pflege- und Rentenversicherung sowie der Arbeitsförderung
(Verlag Dr. Otto Schmidt)
Wissen zur versicherungsrechtlichen Beurteilung von Zweifelsfällen sowie zur Berechnung der Beiträge
-
Handkommentar BGB
-
-
Gesetze zum Arbeits- und Sozialversicherungsrecht
-
Rundschreiben und Besprechungsergebnisse der SV-Spitzenverbände
-
Zeitschriften-Kurztexte renommierter Fachzeitschriften
-
Branchenunterstützende Details
-
Internationale Lohndaten
-
Programmverbindungen mit den DATEV-Lohnprogrammen