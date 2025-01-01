Art.-Nr. 65632 | LEXinform

Elektronisches Wissen Personalmanagement

  • Fachwissen und Arbeitshilfen zu den Themen Personalmanagement, Arbeits- und Sozialversicherungsrecht
  • Zeugnisgenerator zur individuellen Zeugniserstellung
Beschreibung

Darf ein Arbeitnehmer, der seine Entlohnung für zu niedrig hält, seine Arbeit zurückhalten? Antworten auf diese und weitere Fragen des Personalmanagements, Arbeits- und Sozialversicherungsrechts finden Sie im Elektronischen Wissen Personalmanagement.

Während Elektronisches Wissen Lohn und Personal schwerpunktmäßig die Lohnabrechnung betrifft, bietet Elektronisches Wissen Personalmanagement Informationen und Arbeitshilfen zu folgenden Themen:

  • Personalmanagement in allen Phasen des Arbeitsverhältnisses

  • Arbeitsrecht, u.a. vertragliche Gestaltung von Arbeitsverhältnissen, Entgeltfortzahlung und Kündigungsschutz

  • Sozialversicherungsrecht (Beitrags- und Versicherungsrecht)

Inhalt

  • Arbeitshilfen

    • Checklisten, Schaubilder und Berechnungen

    • Muster, Betriebsvereinbarungen, Verträge
      Mit Erläuterungen und kurzen Einführungen für einen schnellen Überblick über die Rechtslage (Verlinkungen auf Handbücher)

    • Zeugnisgenerator
      Erstellung von qualifizierten Zeugnissen und Zwischenzeugnissen: Wählen Sie je Beurteilungskriterium aus verschiedenen Textvorschlägen aus oder generieren Sie mit wenigen Klicks ein Beispiel-Zeugnis.

  • Praktikerhandbücher / Kommentare Die Handbücher und Kommentare enthalten Erläuterungen mit komfortablen Verlinkungen zu Entscheidungen und Gesetzen.

    • Handbücher zum Arbeitsrecht
      (Verlag Dr. Otto Schmidt)
      Erläuterungen, taktische Hinweise, Beispiele, Checklisten, Musterformulierungen, umfassendes Stichwort-ABC

    • Handbuch zum Beitrags- und Versicherungsrecht der Kranken-, Pflege- und Rentenversicherung sowie der Arbeitsförderung
      (Verlag Dr. Otto Schmidt)
      Wissen zur versicherungsrechtlichen Beurteilung von Zweifelsfällen sowie zur Berechnung der Beiträge

    • Handkommentar BGB

  • Gesetze zum Arbeits- und Sozialversicherungsrecht

  • Rundschreiben und Besprechungsergebnisse der SV-Spitzenverbände

  • Zeitschriften-Kurztexte renommierter Fachzeitschriften

  • Branchenunterstützende Details

  • Internationale Lohndaten

  • Programmverbindungen mit den DATEV-Lohnprogrammen

Art.-Nr. 65632 | LEXinform

Elektronisches Wissen Personalmanagement

