Mit DATEV Telefonie Basis können Sie ein- und ausgehende Anrufdaten in die DATEV-Anwendungen und in den Arbeitsablauf der DATEV-Anwendungen am PC integrieren.

Das Programm ordnet z. B. ein- und ausgehende Telefongespräche sofort dem betreffenden Mandat oder der betreffenden Akte zu. Die Schnellinfos und kontextbezogenen Links im DATEV Arbeitsplatz richten sich automatisch auf den Gesprächspartner aus.

Hinweis: DATEV Telefonie Basis setzt für die Nutzung ein separates kostenpflichtiges CTI-Fremdprodukt mit DATEV-Telefonie-Schnittstelle voraus.

DATEV Telefonie Basis ist unter DATEVasp lauffähig.

Unter DATEV-SmartIT ist die Nutzung nur eingeschränkt möglich, siehe Hilfe-Dokument 1027695.