Art.-Nr. 45723 | Software
DATEV Telefonie Basis
- Computergestütztes Telefonieren in Verbindung mit einem CTI-Fremdprodukt
- Weiterverarbeitung der ein- und ausgehenden Anrufdaten
- Integration in DATEV Arbeitsplatz
Inhalte
Beschreibung
Mit DATEV Telefonie Basis können Sie ein- und ausgehende Anrufdaten in die DATEV-Anwendungen und in den Arbeitsablauf der DATEV-Anwendungen am PC integrieren.
Das Programm ordnet z. B. ein- und ausgehende Telefongespräche sofort dem betreffenden Mandat oder der betreffenden Akte zu. Die Schnellinfos und kontextbezogenen Links im DATEV Arbeitsplatz richten sich automatisch auf den Gesprächspartner aus.
Hinweis: DATEV Telefonie Basis setzt für die Nutzung ein separates kostenpflichtiges CTI-Fremdprodukt mit DATEV-Telefonie-Schnittstelle voraus.
DATEV Telefonie Basis ist unter DATEVasp lauffähig.
Unter DATEV-SmartIT ist die Nutzung nur eingeschränkt möglich, siehe Hilfe-Dokument 1027695.
Leistungen
- Komfortable Unterstützung während des Telefonats
- Wählen einer Telefonverbindung aus DATEV-Anwendungen heraus
- Der DATEV Arbeitsplatz passt sich während eines Telefongesprächs an, so dass Sie automatisch die Daten des zugeordneten Mandanten sehen
- Kontextbezogene Links im DATEV Arbeitsplatz zur Verarbeitung / Weiterverwendung von Gesprächsmerkmalen einschl. Telefonnotizen (Speicherung in den Dokumentenmanagement-Systemen von DATEV
- Integration in die Weiterverarbeitung der Telefondaten
- Auflistung der aktuellen Telefongespräche
- Übergabe von Leistungssätzen an DATEV Eigenorganisation