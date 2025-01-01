Art.-Nr. 45723 | Software

DATEV Telefonie Basis

  • Computergestütztes Telefonieren in Verbindung mit einem CTI-Fremdprodukt
  • Weiterverarbeitung der ein- und ausgehenden Anrufdaten
  • Integration in DATEV Arbeitsplatz
Inhalte

Beschreibung

Mit DATEV Telefonie Basis können Sie ein- und ausgehende Anrufdaten in die DATEV-Anwendungen und in den Arbeitsablauf der DATEV-Anwendungen am PC integrieren.

Das Programm ordnet z. B. ein- und ausgehende Telefongespräche sofort dem betreffenden Mandat oder der betreffenden Akte zu. Die Schnellinfos und kontextbezogenen Links im DATEV Arbeitsplatz richten sich automatisch auf den Gesprächspartner aus.

Hinweis: DATEV Telefonie Basis setzt für die Nutzung ein separates kostenpflichtiges CTI-Fremdprodukt mit DATEV-Telefonie-Schnittstelle voraus.

DATEV Telefonie Basis ist unter DATEVasp lauffähig.

Unter DATEV-SmartIT ist die Nutzung nur eingeschränkt möglich, siehe Hilfe-Dokument 1027695.

Leistungen
  • Komfortable Unterstützung während des Telefonats
    • Wählen einer Telefonverbindung aus DATEV-Anwendungen heraus
    • Der DATEV Arbeitsplatz passt sich während eines Telefongesprächs an, so dass Sie automatisch die Daten des zugeordneten Mandanten sehen
    • Kontextbezogene Links im DATEV Arbeitsplatz zur Verarbeitung / Weiterverwendung von Gesprächsmerkmalen einschl. Telefonnotizen (Speicherung in den Dokumentenmanagement-Systemen von DATEV
  • Integration in die Weiterverarbeitung der Telefondaten
    • Auflistung der aktuellen Telefongespräche
    • Übergabe von Leistungssätzen an DATEV Eigenorganisation

Kundenstimmen

Am meisten schätzen wir die Bereitstellung der Mandantendaten, wie schnell eine Telefonnotiz erfasst und im DMS gespeichert werden kann und dass kein manuelles Wählen mehr nötig ist.

Gunter Nüssel
Dipl. Ing. agr. (Univ.) Steuerberater, Fachberater für Testamentsvollstreckung Nachlassverwaltung (DStV e.V.)
LBD Landw. Buchführungsdienst GmbH
DATEV Telefonie hat unsere Erreichbarkeit deutlich erhöht, schafft eine extrem hohe Auskunftsbereitschaft und unterstützt uns unverzichtbar bei der Dokumentation der telefonischen Beratungen durch die hervorragende Notizfunktion.

Michael Renz
Rechtsanwalt
Renz Schuhknecht Baumann

2017 haben wir DATEV Telefonie Basis eingeführt. Mit ihr können wir anhand der Mandantenstammdaten schon beim Anruf sehen, wer uns kontaktiert. Mit einem Blick auf die Dokumente im DATEV Arbeitsplatz sehen wir schnell, was die aktuellen Themen bei diesem Mandanten waren. Der Mandant fühlt sich gut aufgehoben und beraten, wenn der Mitarbeiter informiert ist und seine Angelegenheit kennt.

Mechtild Michaela Maurer
Steuerberaterin
Maurer Steuerberatung Wirtschaftsmediation

