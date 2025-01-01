Die Online-Anwendung DATEV Personal-Benchmark online basiert auf der großen Datenmenge, die in der DATEV-Cloud zur Verfügung steht.

Mit der Cloud-Anwendung DATEV Personal-Benchmark online lassen sich Gehalts-Benchmarks generieren. Folgende Parameter können entweder manuell für (potenzielle) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingegeben werden oder durch die Auswahl eines abgerechneten Mitarbeiters automatisch befüllt werden:

Beruf

Ort auf Postleitzahlebene

Unternehmensbranche

Anzahl der Angestellten im Unternehmen

Berufserfahrung

Ausbildungsabschluss

Betriebszugehörigkeit

Die Anwendung errechnet mit Hilfe dieser Angaben, echten DATEV-Gehaltsabrechnungen und künstlicher Intelligenz einen prognostizierten Marktwert für die (potenziellen) Angestellten in Form eines Jahresgesamtbruttos.

Neben der Berechnung eines marktüblichen Gehalts, stehen grafisch hochwertig aufbereitete Analysen zur regionalen Gehaltsverteilung hinsichtlich ähnlicher Angestellten zur Verfügung, wie auch zur Vergabe von Gehaltsbestandteilen, beispielsweise Weihnachtsgeld oder betriebliche Altersvorsorge.

Personal-Benchmark online bestellen

Kanzleien

Kanzleien können die Anwendung Personal-Benchmark online entweder über den DATEV Shop (siehe Bestellbutton oben) erwerben oder über den DATEV Arbeitsplatz. Mit Hilfe der MyDATEV Mandantenregistrierung kann aus dem DATEV Arbeitsplatz heraus eine mandantengenutzte Beraternummer bestellt werden, ebenso die Anwendung DATEV Personal-Benchmark online und ein Authentifizierungsmedium (DATEV SmartLogin). Auch die Zugriffsrechte für DATEV Personal-Benchmark online lassen sich in der Mandantenregistrierung administrieren.

Die Einrichtung von Mandanten für DATEV Online-Anwendungen findet künftig zentral in der MyDATEV Mandantenregistrierung statt. Mehr Infos dazu im Hilfe-Dokument 1002326.

Hinweis: Es kann bis zu 30 Minuten dauern, bis Sie die Anwendung nach dem Kauf nutzen können.

DATEV Personal-Benchmark online ist Teil des DATEV Mehrwert-Angebots.

Unternehmen

DATEV ist ein Zusammenschluss steuerberatender, wirtschaftsprüfender und rechtsberatender Berufe. Deshalb nutzen Sie unsere Produkte und Dienstleistungen immer in enger Abstimmung mit einem DATEV-Mitglied (z. B. Ihrer Steuerberaterin oder Ihrem Rechtsanwalt).

Ihr Vorteil: In Kombination mit Ihrer Steuerberatung optimiert DATEV-Software Ihre Arbeitsprozesse von Grund auf. So erreichen Sie maximale Sicherheit und Stabilität in Ihren Unternehmensabläufen.

Außerdem profitieren Sie neben der leistungsfähigen und kompatiblen Software auch von einem exzellenten Service-, Schulungs- und Fachliteraturangebot. Dadurch werden etwaig aufkommende Fragen sofort umfassend gelöst, damit Sie und Ihre Mitarbeitenden reibungslos arbeiten können.

Unternehmen können die Anwendung Personal-Benchmark online über den DATEV Shop erwerben. Je nach Form der Zusammenarbeit (Unternehmen im Leistungsverbund) ist für die Bestellung die Zustimmung der Kanzlei notwendig.