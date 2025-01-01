DATEV Betriebsstätten-SmartCard mit Stick
- Absicherung des Rechenzentrum-Zugangs über Internet am Kommunikationsserver
Inhalte
Beschreibung
Der DATEV Betriebsstätten-SmartCard mit Stick ist nicht personalisiert und sichert die Datenverbindung zum DATEV-Rechenzentrum.
Sie dient zur Absicherung des Kommunikationsservers und als Softwareschutzmodul.
Eine Bestellung ist nur möglich, wenn ein Vertrag für den Kommunikationsserver vorliegt.
Die DATEV Betriebsstätten-SmartCard ist nicht geeignet für die Nutzung von Anwendungen, die eine Personalisierung benötigen, z.B. Unternehmen online. Dafür benötigen Sie eine personalisierte SmartCard.
Produktvergleich: Einen Produktvergleich der DATEV Anmeldemedien finden Sie im DATEV Hilfe-Center, Dok. 1024389.
Bestellhinweis
Wichtig:
Der PIN/PUK-Brief zur Inbetriebnahme wird immer an die bei DATEV hinterlegte Adresse der Betriebsstätte versendet. Aus Sicherheitsgründen der PIN/PUK-Brief nicht an andere Adressen umgeleitet werden.