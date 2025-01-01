Der DATEV Betriebsstätten-SmartCard mit Stick ist nicht personalisiert und sichert die Datenverbindung zum DATEV-Rechenzentrum.

Sie dient zur Absicherung des Kommunikationsservers und als Softwareschutzmodul.

Eine Bestellung ist nur möglich, wenn ein Vertrag für den Kommunikationsserver vorliegt.

Die DATEV Betriebsstätten-SmartCard ist nicht geeignet für die Nutzung von Anwendungen, die eine Personalisierung benötigen, z.B. Unternehmen online. Dafür benötigen Sie eine personalisierte SmartCard.

Produktvergleich: Einen Produktvergleich der DATEV Anmeldemedien finden Sie im DATEV Hilfe-Center, Dok. 1024389.