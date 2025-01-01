Branchenkenntnisse werden für Steuerberaterinnen und Steuerberater immer wichtiger. Doch jede Branche hat ihre eigene Besonderheit. Dieses Spezialwissen wünschen sich Mandantinnen und Mandanten auch von Ihnen. Positionieren Sie sich deshalb als Experte und beraten Sie Ihre Mandanten branchenspezifisch. Die DATEV-Lösungen liefern Ihnen die Daten, die Sie für die Beratung auskunftsfähig machen. So schaffen Sie die Grundlage für die individuelle Betreuung Ihrer Mandanten.