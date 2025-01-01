Mit den DATEV Branchenpaketen decken Sie und Ihre Mandanten die Besonderheiten verschiedener Branchen im Rechnungswesen ab. Dabei unterstützen Sie branchenspezifische Kontenrahmen, Kontenbeschriftungen, Kontenzwecke und betriebswirtschaftliche Auswertungen. So können Sie gemeinsam die laufende Finanzbuchführung und die Jahresabschlusserstellung gemäß den branchenspezifischen Anforderungen abwickeln.
Apotheken
Apotheken stehen im Spannungsfeld des steigenden Wettbewerbsdrucks und des unternehmerischen Risikos der Vorfinanzierung. Damit Sie Ihre Mandanten entlasten und angemessen beraten können, unterstützen Sie die DATEV-Lösungen.
(Zahn-)Ärzte
Vorausschauend und betriebswirtschaftlich zu handeln, wird auch für Ärztinnen und Ärzte immer entscheidender, um Einkommen und Vermögen der Praxis zu sichern. Bauen Sie Ihr Wissen aus, um in allen Fragen fachkundig zu beraten.
Baugewerbe
Um Mandate aus Bau und Handwerk kompetent zu betreuen, bietet DATEV branchenspezifische Lösungen, die bestens geeignet sind für das Bauhaupt- und -nebengewerbe, wie das Dachdeckerhandwerk oder den Garten- und Landschaftsbau.
Bäckereien und Konditoreien
Um Mandate wie Bäckereien und Konditoreien gezielt zu betreuen, bietet DATEV branchenspezifische Lösungen, mit denen Sie den individuellen Bedarf von Großbäckereien mit mehreren Filialen abdecken.
Finanzinstitute RechKredV
Finanzinstitute müssen neben den Rechnungslegungsvorschriften nach dem Handelsgesetzbuch auch die besonderen Vorschriften nach der Verordnung über die Rechnungslegung der Kreditinstitute einhalten. Die DATEV-Lösungen unterstützen Sie.
Zum Branchenpaket Finanzinstitute RechKredV für Finanzdienstleister
Zum Branchenpaket Finanzinstitute RechKredV für Kreditgenossenschaft
Zum Branchenpaket Finanzinstitute RechKredV für Universalinstitut
Hotels und Gaststätten
Unabhängig, ob Ihre Mandanten eine familiengeführte Gaststätte leiten oder einer Hotelkette angehören, von einer branchenspezifischen Beratung werden sie in jedem Fall profitieren.
Kfz-Unternehmen
Die KFZ-Branche ist gekennzeichnet durch Vorgaben der Hersteller und Importeure. Geeignet für markenspezifische und herstellerunabhängige Betriebe unterstützen die DATEV-Lösungen von der Anlagenbuchführung bis zum Zahlungsverkehr alle Prozesse.
Land- und Forstwirtschaft
Die DATEV-Lösungen unterstützen Sie bei der branchengerechten Beratung von Mandantinnen und Mandanten in der Land- und Forstwirtschaft, im Garten-, Obst- und Weinbau sowie in Nebenbetrieben wie Erneuerbare Energien.
Public Sector
Die Basis eines jeden Finanzmanagements ist es, die Finanzbuchführung effizient zu erstellen. Mit Lösungen, passgenau auf die Bedürfnisse der öffentlichen Hand abgestimmt, unterstützt Sie DATEV zuverlässig.
Soziale Einrichtungen
Soziale Einrichtungen stehen im Spannungsfeld zwischen sozialer Verantwortung und wirtschaftlichem Handeln. Die DATEV-Lösungen unterstützen Sie, damit Sie Ihre Mandanten optimal beraten können.
Speditionen, Logistik und Transport
Die Branche kämpft seit Jahren mit einem harten Wettbewerb und einer sinkenden Zahlungsmoral der Auftraggeber. Um mit Ihrer Beratung in Sachen Kosten-Controlling und Wirtschaftlichkeit zu punkten, unterstützen Sie die DATEV-Lösungen.
Vereine, Stiftungen und gGmbHs
Gemeinnützige Körperschaften unterliegen besonderen rechtlichen Rahmenbedingungen. Um Ihre Mandate erfolgreich zu betreuen, brauchen Sie neben Ihrem Spezialwissen Lösungen, durch die Sie die speziellen Bedarfe erfüllen.
Wohnungsunternehmen
Die DATEV-Lösungen für Wohnungsunternehmen unterstützen Sie bei der Abwicklung branchenspezifischer Buchführung bis zur Erstellung des Jahresabschlusses nach der Formblattverordnung für Wohnungsunternehmen.