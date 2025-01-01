Mit den DATEV Branchenpaketen decken Sie und Ihre Mandanten die Besonderheiten verschiedener Branchen im Rechnungswesen ab. Dabei unterstützen Sie branchenspezifische Kontenrahmen, Kontenbeschriftungen, Kontenzwecke und betriebswirtschaftliche Auswertungen. So können Sie gemeinsam die laufende Finanzbuchführung und die Jahresabschlusserstellung gemäß den branchenspezifischen Anforderungen abwickeln.

Steuerberaterin und Mandant stehen in einer Apotheke und unterhalten sich.

Apotheken

Apotheken stehen im Spannungsfeld des steigenden Wettbewerbsdrucks und des unternehmerischen Risikos der Vorfinanzierung. Damit Sie Ihre Mandanten entlasten und angemessen beraten können, unterstützen Sie die DATEV-Lösungen.

Steuerberater und Mandantin unterhalten sich.

(Zahn-)Ärzte

Vorausschauend und betriebswirtschaftlich zu handeln, wird auch für Ärztinnen und Ärzte immer entscheidender, um Einkommen und Vermögen der Praxis zu sichern. Bauen Sie Ihr Wissen aus, um in allen Fragen fachkundig zu beraten.

Zwei Handwerker unterhalten sich mit Steuberater vor dem Rohbau eines Hauses.

Baugewerbe

Um Mandate aus Bau und Handwerk kompetent zu betreuen, bietet DATEV branchenspezifische Lösungen, die bestens geeignet sind für das Bauhaupt- und -nebengewerbe, wie das Dachdeckerhandwerk oder den Garten- und Landschaftsbau.

Mitarbeiter einer Bäckerei hält ein verpacktes Baguette in der Hand und gibt einen Betrag an der Kasse ein.

Bäckereien und Konditoreien

Um Mandate wie Bäckereien und Konditoreien gezielt zu betreuen, bietet DATEV branchenspezifische Lösungen, mit denen Sie den individuellen Bedarf von Großbäckereien mit mehreren Filialen abdecken.

Steuerberater und Mandantin unterhalten sich sitzend an einem langen Besprechungstisch.

Finanzinstitute RechKredV

Finanzinstitute müssen neben den Rechnungslegungsvorschriften nach dem Handelsgesetzbuch auch die besonderen Vorschriften nach der Verordnung über die Rechnungslegung der Kreditinstitute einhalten. Die DATEV-Lösungen unterstützen Sie.

Steuerberaterin und Mandant unterhalten sich in einem Restaurant und blicken dabei auf einen Laptop.

Hotels und Gaststätten

Unabhängig, ob Ihre Mandanten eine familiengeführte Gaststätte leiten oder einer Hotelkette angehören, von einer branchenspezifischen Beratung werden sie in jedem Fall profitieren.

Steuerberaterin und Mandant unterhalten sich in der Verkaufshalle eines Autohändlers.

Kfz-Unternehmen

Die KFZ-Branche ist gekennzeichnet durch Vorgaben der Hersteller und Importeure. Geeignet für markenspezifische und herstellerunabhängige Betriebe unterstützen die DATEV-Lösungen von der Anlagenbuchführung bis zum Zahlungsverkehr alle Prozesse.

Steuerberater und Mandant sitzen auf einer Bank vor einem Bauernhof und unterhalten sich.

Land- und Forstwirtschaft

Die DATEV-Lösungen unterstützen Sie bei der branchengerechten Beratung von Mandantinnen und Mandanten in der Land- und Forstwirtschaft, im Garten-, Obst- und Weinbau sowie in Nebenbetrieben wie Erneuerbare Energien.

Steuerberaterin unterhält sich mit Mitarbeitern eines Theaters im Foyer.

Public Sector

Die Basis eines jeden Finanzmanagements ist es, die Finanzbuchführung effizient zu erstellen. Mit Lösungen, passgenau auf die Bedürfnisse der öffentlichen Hand abgestimmt, unterstützt Sie DATEV zuverlässig.

Zwei Pflegerinnen unterhalten sich miteinander.

Soziale Einrichtungen

Soziale Einrichtungen stehen im Spannungsfeld zwischen sozialer Verantwortung und wirtschaftlichem Handeln. Die DATEV-Lösungen unterstützen Sie, damit Sie Ihre Mandanten optimal beraten können.

Steuerberatin und Mandant stehen in der Halle einer Logistikfirma und unterhalten sich.

Speditionen, Logistik und Transport

Die Branche kämpft seit Jahren mit einem harten Wettbewerb und einer sinkenden Zahlungsmoral der Auftraggeber. Um mit Ihrer Beratung in Sachen Kosten-Controlling und Wirtschaftlichkeit zu punkten, unterstützen Sie die DATEV-Lösungen.

Kinder spielen zusammen Fußball.

Vereine, Stiftungen und gGmbHs

Gemeinnützige Körperschaften unterliegen besonderen rechtlichen Rahmenbedingungen. Um Ihre Mandate erfolgreich zu betreuen, brauchen Sie neben Ihrem Spezialwissen Lösungen, durch die Sie die speziellen Bedarfe erfüllen.

Steuerberaterin und Mandantin unterhalten sich vor einem Haus im Rohbau.

Wohnungsunternehmen

Die DATEV-Lösungen für Wohnungsunternehmen unterstützen Sie bei der Abwicklung branchenspezifischer Buchführung bis zur Erstellung des Jahresabschlusses nach der Formblattverordnung für Wohnungsunternehmen.

