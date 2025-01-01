Branchenpaket Finanzinstitute RechKredV für Kreditgenossenschaft
- Buchführung für Finanzdienstleistungsinstitute auf Basis eines branchenspezifischen Kontenrahmens
- Jahresabschlusserstellung und Offenlegung nach der Kreditinstituts-Rechnungslegungsverordnung RechKredV
- E-Bilanzübermittlung auf Basis der Bankentaxonomie RechKredV für den Institutsschlüssel Kreditgenossenschaft
Nutzungsvoraussetzung
Das Branchenpaket ist ein Zusatzmodul und setzt die Nutzung von DATEV Kanzlei-Rechnungswesen voraus oder von DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen. Wie Sie das Branchenpaket einrichten, erfahren Sie im DATEV Hilfe-Center, Dok.-Nr. 1010808.
Inhalte
Beschreibung
Das Branchenpaket für Finanzdienstleister deckt die Besonderheiten der Branche im Rechnungswesen ab.
Der branchenspezifische Kontenrahmen entspricht den Anforderungen aus der Kreditinstituts-Rechnungslegungsverordnung (RechKredV) und unterstützt bei der Abwicklung des gesamten Rechnungswesens. Damit erstellen Sie eine branchengerechte und transparente Buchführung. Die E-Bilanzübermittlung auf Basis der Bankentaxonomie RechKredV für den Institutsschlüssel Kreditgenossenschaft wird unterstützt.
Leistungen
Branchenspezifischer Kontenrahmen für Kreditgenossenschaften auf Basis SKR 03 / SKR 04
Jahresabschluss nach der Verordnung RechKredV sowie nach HGB
Umsetzung der Offenlegung mit der Spezialtaxonomie Banken RechKredV
Umsetzung der E-Bilanzanforderungen mit der Spezialtaxonomie Banken RechKredV für Institutsschlüssel Kreditgenossenschaft