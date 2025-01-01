Branchenpaket Ärzte
- Praxisspezifische Buchführung für Ärzte und Zahnärzte erstellen
- Aktuelle, branchenspezifische Auswertungen für eine erfolgreiche Beratung von Mandanten aus Heilberufen
Hinweis & Nutzungsvoraussetzung
Das Branchenpaket ist ein Zusatzmodul und setzt die Nutzung der Programme DATEV Kanzlei-Rechnungswesen oder DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen voraus. Wie Sie das Branchenpaket einrichten, erfahren Sie im DATEV Hilfe-Center, Dok.-Nr. 1010808.
Inhalte
Beschreibung
Das Branchenpaket für Ärzte und Zahnärzte wurde für die spezifischen Anforderungen an die Finanzbuchführung der Praxen entwickelt. Der enthaltene Branchenkontenrahmen stellt arzt- oder zahnarztspezifische Belange differenziert dar. Dazu zählen beispielsweise medizinischer und nichtmedizinischer Bereich, Eigen- und Fremdlabor sowie Kassen- und Privatleistung (IGEL) in der Finanzbuchführung gemäß den gesetzlichen und steuerlichen Anforderungen.
So erstellen Sie eine branchengerechte und aussagekräftige Buchführung.
Leistungen
-
Sechsstelliger Kontenrahmen auf Basis des SKR03 bzw. 04
-
BWA als Kontroll- und Führungsinstrument für Ärzte oder Zahnärzte
-
Branchenspezifischer Controllingreport für die übersichtliche Darstellung der wirtschaftlichen Entwicklung anhand ausgesuchter Kennzahlen, Trends, Schwellenwerte und Grafiken
-
Umsetzung der E-Bilanzanforderungen