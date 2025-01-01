Das Branchenpaket für Ärzte und Zahnärzte wurde für die spezifischen Anforderungen an die Finanzbuchführung der Praxen entwickelt. Der enthaltene Branchenkontenrahmen stellt arzt- oder zahnarztspezifische Belange differenziert dar. Dazu zählen beispielsweise medizinischer und nichtmedizinischer Bereich, Eigen- und Fremdlabor sowie Kassen- und Privatleistung (IGEL) in der Finanzbuchführung gemäß den gesetzlichen und steuerlichen Anforderungen.

So erstellen Sie eine branchengerechte und aussagekräftige Buchführung.