Umstellung und Einrichtung des Branchenpaketes für Vereine, Stiftungen, gGmbHs auf die Lösung SKR42
- Eigenständige und selbständige Umstellung von SKR49, SKR03, SKR04 auf SKR42
- Mehrwert gegenüber SKR49, SKR03 und SKR04
- Einsatzmöglichkeit in der Praxis
- Leistungsumfang des SKR42
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Im Lernvideo zeigen wir Ihnen die Einrichtung und die Einsatzmöglichkeiten des neuen Branchenpakets auf. Sie erhalten einen umfassenden Überblick über die notwendigen Schritte zur Umstellung.
Darüber hinaus vermitteln wir, welche weitere neuen Funktionen im Programm genutzt werden können, um prozessoptimiert die Finanzbuchhaltung und den Jahresabschluss zu erstellen.
Zusätzlich zeigen wir Ihnen wie Sie zukünftig die Abschreibungen Verwaltungs- und Gemeinkosten über Verteilungsschlüssel in der Finanzbuchhaltung auf die vier Sphären aufteilen können.
Themen
Das Branchenpaket SKR42
Wichtigste Funktionalitäten
Umstellungszeitplan
Anpassungen der Stammdaten
Jahresübernahme
Finanzbuchführung
Kostenrechnung
Anlagenbuchführung
Unternehmen Online
Personalbuchführung
Jahresabschluss
Arbeiten mit der neuen Lösung im Tagesgeschäft
Details
Teilnehmerkreis
Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber
Kanzleiführungskräfte
Kanzleimitarbeiterinnen und Kanzleimitarbeiter
Unternehmerinnen und Unternehmer
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Unternehmen
Zusatzinformation
Begleitunterlage zum Lernvideo
Die Begleitunterlage zum Lernvideo steht Ihnen als PDF-Dokument im Bereich "Lernmaterialien" in der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.
Referenten
Michael End
Dipl.-Kaufmann, Mitarbeiter der DATEV eG
Verantwortlicher Branchenlösung für gemeinnützigen Körperschaften
Pak Lam Chan
Bilanzbuchhalter IHK, Mitarbeiter der DATEV eG im Bereich Branchenlösung für gemeinnützigen Körperschaften
