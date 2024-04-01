Im Lernvideo zeigen wir Ihnen die Einrichtung und die Einsatzmöglichkeiten des neuen Branchenpakets auf. Sie erhalten einen umfassenden Überblick über die notwendigen Schritte zur Umstellung.

Darüber hinaus vermitteln wir, welche weitere neuen Funktionen im Programm genutzt werden können, um prozessoptimiert die Finanzbuchhaltung und den Jahresabschluss zu erstellen.

Zusätzlich zeigen wir Ihnen wie Sie zukünftig die Abschreibungen Verwaltungs- und Gemeinkosten über Verteilungsschlüssel in der Finanzbuchhaltung auf die vier Sphären aufteilen können.