Art.-Nr. 78727 | Lernvideo (Vortrag)

Umstellung und Einrichtung des Branchenpaketes für Vereine, Stiftungen, gGmbHs auf die Lösung SKR42

Einsatzmöglichkeiten des Branchenpaketes SKR42
  • Eigenständige und selbständige Umstellung von SKR49, SKR03, SKR04 auf SKR42
  • Mehrwert gegenüber SKR49, SKR03 und SKR04
  • Einsatzmöglichkeit in der Praxis
  • Leistungsumfang des SKR42
Einmalig
102,00 €
Preis- und Lieferinformationen
Wissensgebiet Programmwissen
Ziel Aufbau von Software- und Grundlagenkompetenz
Methodik Lernvideo (Vortrag)
Dauer ca. 1,5 Std.
Stand 04/2024
Nutzungsdauer 24 Monate
Beschreibung

Im Lernvideo zeigen wir Ihnen die Einrichtung und die Einsatzmöglichkeiten des neuen Branchenpakets auf. Sie erhalten einen umfassenden Überblick über die notwendigen Schritte zur Umstellung.

Darüber hinaus vermitteln wir, welche weitere neuen Funktionen im Programm genutzt werden können, um prozessoptimiert die Finanzbuchhaltung und den Jahresabschluss zu erstellen.

Zusätzlich zeigen wir Ihnen wie Sie zukünftig die Abschreibungen Verwaltungs- und Gemeinkosten über Verteilungsschlüssel in der Finanzbuchhaltung auf die vier Sphären aufteilen können.

Themen

  • Das Branchenpaket SKR42

    • Wichtigste Funktionalitäten

    • Umstellungszeitplan

  • Anpassungen der Stammdaten

    • Jahresübernahme

    • Finanzbuchführung

    • Kostenrechnung

    • Anlagenbuchführung

    • Unternehmen Online

    • Personalbuchführung

    • Jahresabschluss

  • Arbeiten mit der neuen Lösung im Tagesgeschäft

Teilnehmerkreis

  • Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber

  • Kanzleiführungskräfte

  • Kanzleimitarbeiterinnen und Kanzleimitarbeiter

  • Unternehmerinnen und Unternehmer

  • Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Unternehmen

Begleitunterlage zum Lernvideo

Die Begleitunterlage zum Lernvideo steht Ihnen als PDF-Dokument im Bereich "Lernmaterialien" in der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.

Referenten

Portraitbild der referierenden Person Michael End

Michael End

Dipl.-Kaufmann, Mitarbeiter der DATEV eG

Verantwortlicher Branchenlösung für gemeinnützigen Körperschaften

Portraitbild der referierenden Person Pak Lam Chan

Pak Lam Chan

Bilanzbuchhalter IHK, Mitarbeiter der DATEV eG im Bereich Branchenlösung für gemeinnützigen Körperschaften

Preise

