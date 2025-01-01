Branchenpaket Apotheken
- Die Buchführung für Apotheken auf Basis eines branchenspezifischen Kontenrahmens erstellen
- Betriebswirtschaftliche Kennzahlen speziell für Apotheken auswerten
- Differenzierte Darstellung verschiedener Erlösgruppen und erweiterte Umsatzanalyse sowie Wareneinsatzermittlung und Warenverbrauch mit und ohne hochpreisige Arzneimittel
Hinweis & Nutzungsvoraussetzung
Das Branchenpaket ist ein Zusatzmodul und setzt die Nutzung der Programme DATEV Kanzlei-Rechnungswesen oder DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen voraus. Wie Sie das Branchenpaket einrichten, erfahren Sie im DATEV Hilfe-Center, Dok.-Nr. 1010808.
Inhalte
Beschreibung
Das Branchenpaket für Apotheken deckt die Besonderheiten der Branche im Rechnungswesen ab.
Buchen mit einem speziell angepassten Branchenkontenrahmen, der die Belange von Apotheken abdeckt. So erstellen Sie ganz einfach eine branchengerechte und transparente Buchführung. Die Auswertungen stellen sicher, dass Sie die wirtschaftliche Situation der Apotheke im Blick haben.
Ihr Nutzen
-
Branchenspezifische Buchführung - Finanzbuchführung und Auswertungen mit Differenzierung nach Kassenabrechnung, hochpreisigen Arzneimitteln, Hilfsmitteln und Freiwahl.
-
Optimale Beratungsgrundlage schaffen - Der Controllingreport comfort bietet unterjährig Informationen zum betriebswirtschaftlichen Erfolg, zur Liquidität sowie zu den Forderungen und Verbindlichkeiten der Apothekenfiliale.
-
Besonderheiten abbilden - Die Umsätze können entweder mit oder ohne hochpreisige Arzneimittel (HPA) dargestellt werden. Dies ermöglicht eine neue Betrachtungsweise der Kosten. Risiken wie Forderungsausfall durch Retaxationen oder externe Abhängigkeiten können so leichter erkannt werden.
-
Bei Abweichungen beraten - Wichtige apothekenspezifische Kennzahlen wie Rohertrag und Personalkosten je Kunde sind stets im Blick.
-
Zusammenarbeit mit Mandanten - Die spezielle Lösung der DATEV für Apotheken kooperiert mit ausgewählten Vorsystemen - die Basis für einen optimalen Datenaustausch. Deshalb empfehlen wir Ihnen, Ihre Mandanten bereits beim Kauf einer Apothekensoftware zu beraten.
-
Prozessoptimierung und Leistungsumfang erweitern durch ergänzende DATEV-Lösungen:
-
Kostenrechnung für Apotheken - differenzierte Darstellung der verschiedenen Erlösgruppen und eine erweiterte Umsatzanalyse mit der Mustervorlage. Ebenso werden Wareneinsatzermittlung (analog zur BWA) und Warenverbrauch (WV) angeboten (DATEV Kostenrechnung).
-
Die Filiale immer im Blick - branchenspezifische Musterlösung für die Kosten- und Ergebniskontrolle einzelner Filialen (DATEV Kostenrechnung).
-
Leistungen
-
Branchenspezifischer Kontenrahmen für Apotheken auf Basis SKR 03 / SKR 04
-
Umfangreiche betriebswirtschaftliche Auswertungen: Standard-BWA, BWA für Apotheken und Controllingreport-BWA für Apotheken, z. B. Umsätze und Rohertrag mit und ohne hochpreisige Arzneimittel (HPA)
-
Der Wareneinsatz ist automatisch als Warenverbrauch (Umbuchung) geschlüsselt
-
Mit dem Controllingreport comfort die wirtschaftliche Lage anhand ausgesuchter Kennzahlen, Trends und Grafiken auf Basis der laufenden Buchführung unterjährig und branchenspezifisch beurteilen
-
Mustervorlage für eine Kostenrechnung