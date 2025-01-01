Art.-Nr. 72422 | Software

Branchenpaket Finanzinstitute RechKredV für Finanzdienstleister

  • Buchführung für Finanzdienstleistungsinstitute auf Basis eines branchenspezifischen Kontenrahmens
  • Jahresabschlusserstellung und Offenlegung nach der Kreditinstituts-Rechnungslegungsverordnung RechKredV
  • E-Bilanzübermittlung auf Basis der Bankentaxonomie RechKredV für den Institutsschlüssel Finanzdienstleister
Das Branchenpaket ist ein Zusatzmodul und setzt die Nutzung von DATEV Kanzlei-Rechnungswesen voraus oder von DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen. Wie Sie das Branchenpaket einrichten, erfahren Sie im DATEV Hilfe-Center, Dok.-Nr. 1010808.

Das Branchenpaket für Finanzdienstleister deckt die Besonderheiten der Branche im Rechnungswesen ab.

Der branchenspezifische Kontenrahmen entspricht den Anforderungen aus der Kreditinstituts-Rechnungslegungsverordnung (RechKredV) und unterstützt bei der Abwicklung des gesamten Rechnungswesens. Damit erstellen Sie eine branchengerechte und transparente Buchführung. Die E-Bilanzübermittlung auf Basis der Bankentaxonomie RechKredV für den Institutsschlüssel Finanzdienstleister wird unterstützt.

  • Branchenspezifischer Kontenrahmen für Finanzdienstleister auf Basis SKR 03 / SKR 04

  • Jahresabschluss nach der Verordnung RechKredV sowie nach HGB für Rechtsform GmbH, GmbH & Co KG, KG und Genossenschaft

  • Umsetzung der Offenlegung mit der Spezialtaxonomie Banken RechKredV

  • Umsetzung der E-Bilanzanforderungen mit der Spezialtaxonomie Banken RechKredV für Institutsschlüssel Finanzdienstleister

