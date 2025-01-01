Programmseitige Umstellung auf SKR42 – ohne Kostenrechnung classic

Wir stellen einen Mandantenbestand gemeinsam mit Ihnen auf SKR42 um:

Jahresübernahme mit SKR-Wechsel von SKR49, SKR03 oder SKR04 ins Folgejahr

Sachkontenüberleitung auf neuen Kontenrahmen werden abgestimmt und hinterlegt

Stammdaten Finanzbuchführung werden angepasst

Stammdaten Unternehmen online werden angepasst

Stammdaten / Inventare in der Anlagenbuchführung werden angepasst

Programmseitige Umstellung auf SKR42 – mit Kostenrechnung classic

Wir gehen analog der Umstellung auf SKR42 – ohne Kostenrechnung classic vor. Zusätzlich wird ein Mandantenbestand auf SKR42 in Kostenrechnung classic umgestellt:

Der Verbleib einer vorhandenen Kostenrechnung wird geklärt

Eine DATEV-Mustervorlage wird eingespielt

Eine DATEV-Mustervorlage wird angepasst

Ein Kostenstellenplan wird erstellt

Kostenstellen-Eigenschaften werden definiert

Kostenstellenfilter

Konsolidierung

Auswertungen (Chefübersichten)

Hinweise auf besondere SKR42-Funktionalitäten in der Kostenrechnung

Individuelle Einstiegsberatung: Konzeption der Umstellung auf SKR42 bei größeren Bestandskunden mit Kostenrechnung classic

Konzeption der Umstellung Ihrer heutigen Gesamtlösung zu folgenden Rahmenbedingungen: