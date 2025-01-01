Beratung Kontenrahmenumstellung SKR42, Unternehmen
- Individuelle Beratungen zu Ihrem Umstellungsbedarf auf SKR42
Buchen Sie Ihren Wunschtermin direkt online: Im nächsten Schritt erhalten Sie eine Übersicht aller Einzelthemen inkl. voraussichtlicher Dauer der jeweiligen Leistungen.
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Wir zeigen Ihnen schnell und individuell anhand eines Mandantenbestands, wie Sie auf die neue Branchenlösung SKR42 (Vereine, Stiftungen, gGmbH) umstellen und diese einrichten. Außerdem begleiten wir Sie bei der Umstellung innerhalb der DATEV-Programme.
Inhalte
Programmseitige Umstellung auf SKR42 – ohne Kostenrechnung classic
Wir stellen einen Mandantenbestand gemeinsam mit Ihnen auf SKR42 um:
-
Jahresübernahme mit SKR-Wechsel von SKR49, SKR03 oder SKR04 ins Folgejahr
-
Sachkontenüberleitung auf neuen Kontenrahmen werden abgestimmt und hinterlegt
-
Stammdaten Finanzbuchführung werden angepasst
-
Stammdaten Unternehmen online werden angepasst
-
Stammdaten / Inventare in der Anlagenbuchführung werden angepasst
Programmseitige Umstellung auf SKR42 – mit Kostenrechnung classic
Wir gehen analog der Umstellung auf SKR42 – ohne Kostenrechnung classic vor. Zusätzlich wird ein Mandantenbestand auf SKR42 in Kostenrechnung classic umgestellt:
-
Der Verbleib einer vorhandenen Kostenrechnung wird geklärt
-
Eine DATEV-Mustervorlage wird eingespielt
-
Eine DATEV-Mustervorlage wird angepasst
-
Ein Kostenstellenplan wird erstellt
-
Kostenstellen-Eigenschaften werden definiert
-
Kostenstellenfilter
-
Konsolidierung
-
Auswertungen (Chefübersichten)
-
Hinweise auf besondere SKR42-Funktionalitäten in der Kostenrechnung
Individuelle Einstiegsberatung: Konzeption der Umstellung auf SKR42 bei größeren Bestandskunden mit Kostenrechnung classic
Konzeption der Umstellung Ihrer heutigen Gesamtlösung zu folgenden Rahmenbedingungen:
-
Betrachtung relevante Vor-/Nachsysteme
-
Umfang Soll-Konzeption für einen Bestand
-
Finanzbuchführung
-
Unternehmen online (auch Betrachtung Optimierung / Erweiterung)
-
Kostenrechnung
-
Anlagenbuchführung
-
Lohnbuchführung
-
laufende Schnittstelle mit Fremdsystemen
-
-
Erstellen einer Kurz-Dokumentation und eines Maßnahmenplans
-
Planung des weiteren Vorgehens zur eigentlichen Kontenrahmen-Umstellung
Details
Teilnehmerkreis
-
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Unternehmen
-
(Erfahrene) Anwenderinnen und Anwender in Unternehmen
Voraussetzungen
Software:
-
Anbindung an das Rechenzentrum (DFÜ) muss vorhanden sein und funktionieren. Wie das geht, erfahren Sie im DATEV Hilfe-Center im Dokument 0903094
-
Kanzlei-Rechnungswesen, Kanzlei-Rechnungswesen compact oder Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen jeweils ab Version 11.3 (DATEV DVD 16.0) oder höher
Restriktionen:
-
Rechnungswesen compact unterstützt technisch keinen Wechsel des Kontenrahmens
-
DATEV-Lösungen für den Public Sector unterstützen SKR42 (z. B. Finanzrechnung) derzeit nicht
Fachliche Voraussetzungen:
-
Eine Umstellung ist ausschließlich zum Wirtschaftsjahresbeginn möglich.
-
Bisher eingesetzter Kontenrahmen: SKR49 oder SKR03/04
-
keine Schulungsmaßnahme (siehe Empfehlungen zum Thema)
-
Relevante Vor- und Nachsystem müssen formal und inhaltlich auf SKR 42 angepasst sein.
-
Die bisher verwendete Sachkontenlänge des Vor- und Nachsystems darf für den SKR 42 nicht reduziert werden.
-
Programmkenntnisse: DATEV Finanz-, Anlagen-, bzw. Lohnbuchführung, ggf. Erstellung Jahresabschluss nach Kontenzwecken
Preise
Beratung Kontenrahmenumstellung SKR42, Unternehmen
