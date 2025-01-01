Das Branchenpaket Kfz-Branche vereinfacht die Finanzbuchführung für KFZ-Betriebe, insbesondere für Mehrmarken- und Mehrfilialbetriebe.

Die KFZ-Branche ist gekennzeichnet durch Vorgaben der Kfz-Hersteller und -Importeure. Der Kontenrahmen SKR 51 Kfz entspricht den Vorgaben der Gütergemeinschaft Rechnungswesen und Controlling im Kfz-Gewerbe e.V. (GG RCK). Das Branchenpaket vereinfacht die Finanzbuchführung für KFZ-Betriebe daher deutlich, insbesondere für Mehrmarken- und Mehrfilialbetriebe. Kfz-Unternehmen sind auf der sicheren Seite, wenn es um das monatliche Reporting und die Buchungsregeln der Hersteller geht.