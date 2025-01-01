Branchenpaket Kfz-Branche
- Kfz-spezifische Finanzbuchführung erstellen
- Aktuelle branchenspezifische Auswertungen für eine Beratung von Mandanten der Kfz-Branche
Nutzungsvoraussetzung
Das Branchenpaket ist ein Zusatzmodul und setzt die Nutzung der Programme DATEV Kanzlei-Rechnungswesen oder DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen voraus. Wie Sie das Branchenpaket einrichten, erfahren Sie im DATEV Hilfe-Center, Dok.-Nr. 1010808.
Inhalte
Beschreibung
Das Branchenpaket Kfz-Branche vereinfacht die Finanzbuchführung für KFZ-Betriebe, insbesondere für Mehrmarken- und Mehrfilialbetriebe.
Die KFZ-Branche ist gekennzeichnet durch Vorgaben der Kfz-Hersteller und -Importeure. Der Kontenrahmen SKR 51 Kfz entspricht den Vorgaben der Gütergemeinschaft Rechnungswesen und Controlling im Kfz-Gewerbe e.V. (GG RCK). Das Branchenpaket vereinfacht die Finanzbuchführung für KFZ-Betriebe daher deutlich, insbesondere für Mehrmarken- und Mehrfilialbetriebe. Kfz-Unternehmen sind auf der sicheren Seite, wenn es um das monatliche Reporting und die Buchungsregeln der Hersteller geht.
Leistungen
-
Kontenrahmen SKR 51 entspricht im Bilanzbereich dem SKR03; die Erfolgskonten sind Kfz-spezifisch aufgebaut.
-
Betriebswirtschaftliche Auswertungen, z. B. kurzfristige Erfolgsrechnung
-
Controllingreport
-
Jahresabschlussauswertungen
-
Reporting an Kfz-Hersteller und –Importeure
-
KOST-Mustervorlage für Kfz-Branche