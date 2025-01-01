Art.-Nr. 72135 | Software

Branchenpaket Kfz-Branche

  • Kfz-spezifische Finanzbuchführung erstellen
  • Aktuelle branchenspezifische Auswertungen für eine Beratung von Mandanten der Kfz-Branche
Nutzungsvoraussetzung

Das Branchenpaket ist ein Zusatzmodul und setzt die Nutzung der Programme DATEV Kanzlei-Rechnungswesen oder DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen voraus. Wie Sie das Branchenpaket einrichten, erfahren Sie im DATEV Hilfe-Center, Dok.-Nr. 1010808.

Inhalte

Beschreibung

Das Branchenpaket Kfz-Branche vereinfacht die Finanzbuchführung für KFZ-Betriebe, insbesondere für Mehrmarken- und Mehrfilialbetriebe.

Die KFZ-Branche ist gekennzeichnet durch Vorgaben der Kfz-Hersteller und -Importeure. Der Kontenrahmen SKR 51 Kfz entspricht den Vorgaben der Gütergemeinschaft Rechnungswesen und Controlling im Kfz-Gewerbe e.V. (GG RCK). Das Branchenpaket vereinfacht die Finanzbuchführung für KFZ-Betriebe daher deutlich, insbesondere für Mehrmarken- und Mehrfilialbetriebe. Kfz-Unternehmen sind auf der sicheren Seite, wenn es um das monatliche Reporting und die Buchungsregeln der Hersteller geht.

Leistungen

  • Kontenrahmen SKR 51 entspricht im Bilanzbereich dem SKR03; die Erfolgskonten sind Kfz-spezifisch aufgebaut.

  • Betriebswirtschaftliche Auswertungen, z. B. kurzfristige Erfolgsrechnung

  • Controllingreport

  • Jahresabschlussauswertungen

  • Reporting an Kfz-Hersteller und –Importeure

  • KOST-Mustervorlage für Kfz-Branche

Kundenstimme

Alleine beim monatlichen Reporting spare ich fünf bis sechs Stunden. Ich würde jederzeit wieder auf DATEV-Software umstellen.

Astrid Schüßler
Scheller Beteiligungsgesellschaft mbH (Autohaus)

