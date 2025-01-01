Branchenpaket Wohnungsunternehmen
- Buchführung für Wohnungsunternehmen auf Basis eines branchenspezifischen Kontenrahmens
- Aktuelle branchenspezifische Auswertungen für Wohnungsunternehmen
- Jahresabschlusserstellung und Übermittlung nach der Formblattverordnung für Wohnungsunternehmen
Branchenpaket für Wohnungsunternehmen - Umfang und Einrichtung
Hinweis & Nutzungsvoraussetzung
Das Branchenpaket ist ein Zusatzmodul und setzt die Nutzung von DATEV Kanzlei-Rechnungswesen voraus oder von DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen. Wie Sie das Branchenpaket einrichten, erfahren Sie im DATEV Hilfe-Center, Dok-Nr. 1010808.
Voraussetzungen für Nutzung ist die Installation der DATEV-Programme 14.1 und die Lizenz des neuen Jahresabschlusses auf Basis von Kontenzwecken. Weitere Voraussetzungen finden Sie im DATEV Hilfe-Center, Dok-Nr. 100811.
Inhalte
Beschreibung
Das Branchenpaket für Wohnungsunternehmen deckt die Besonderheiten der Branche im Rechnungswesen ab.
Der branchenspezifische Kontenrahmen entspricht den Anforderungen aus der Formblattverordnung für Wohnungsunternehmen (JAbschlWUV) und unterstützt bei der Abwicklung des gesamten Rechnungswesens. Damit erstellen Sie eine branchengerechte und transparente Buchführung.
Ihr Nutzen:
-
Sicherheit – Einhaltung gesetzlicher Vorgaben (JAbschlWUV)
-
Zeitersparnis – auf Basis von Branchenkontenzwecken Auswertungen erstellen, anpassen und automatisiert übermitteln
Leistungen
-
Branchenspezifischer Kontenrahmen für Wohnungsunternehmen auf Basis SKR 03 / SKR 04
-
Betriebswirtschaftliche Auswertungen: Controllingreport-BWA, Controllingreport
-
Jahresabschluss nach der Formblattverordnung (JAbschlWUV) sowie nach HGB für Gesellschaftsform Kapitalgesellschaft und Genossenschaft, ab Wirtschaftsjahr 2021 auch für GmbH & Co KG.
-
Umsetzung der E-Bilanzanforderungen mit Ergänzungstaxonomie Wohnungswirtschaft