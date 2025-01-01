Branchenpaket Wohnungsunternehmen

Das Branchenpaket ist ein Zusatzmodul und setzt die Nutzung von DATEV Kanzlei-Rechnungswesen voraus oder von DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen. Wie Sie das Branchenpaket einrichten, erfahren Sie im DATEV Hilfe-Center, Dok-Nr. 1010808.

Voraussetzungen für Nutzung ist die Installation der DATEV-Programme 14.1 und die Lizenz des neuen Jahresabschlusses auf Basis von Kontenzwecken. Weitere Voraussetzungen finden Sie im DATEV Hilfe-Center, Dok-Nr. 100811.