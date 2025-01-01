Branchenpaket Finanzinstitute RechKredV für Universalinstitut

Das Branchenpaket für Finanzdienstleister deckt die Besonderheiten der Branche im Rechnungswesen ab.

Der branchenspezifische Kontenrahmen entspricht den Anforderungen aus der Kreditinstituts-Rechnungslegungsverordnung (RechKredV) und unterstützt bei der Abwicklung des gesamten Rechnungswesens. Damit erstellen Sie eine branchengerechte und transparente Buchführung. Die E-Bilanzübermittlung auf Basis der Bankentaxonomie RechKredV für den Institutsschlüssel Universalinstitut wird unterstützt.