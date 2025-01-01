Mit DATEV Vermietung und Verpachtung können Sie alle Sachverhalte rund um Vermietung und Verpachtung erfassen, auswerten und in die Anlage V der Steuerprogramme übergeben. Im Mittelpunkt steht ein durchgängiger Prozess und die Möglichkeit, weitere Automatisierungsmöglichkeiten in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen einzubinden, beispielsweise Bankdatenservice, wiederkehrende Buchungen und Anlagenbuchführung.

Die Lösung bietet eine Alternative zu den bisher in den Kanzleien verwendeten Einzellösungen SKR97, Einkommensteuer Belegbuchung und individuellen Kanzlei-/Zuordnungstabellen, die bereits abgekündigt und eingestellt sind.

Ab dem Wirtschaftsjahr 2025 unterstützt DATEV Vermietung und Verpachtung auch vermögensverwaltende Personengesellschaften.

Voraussetzung

Die DATEV-Lösung Vermietung und Verpachtung setzt die Programme DATEV Kanzlei-Rechnungswesen oder DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen voraus. Einen Überblick über DATEV Vermietung und Verpachtung erhalten Sie im Hilfe-Dokument 1025286 .

Für die Wertübergabe in die Anlage V der Steuerprogramme benötigen Sie DATEV Einkommensteuer classic oder DATEV Einkommensteuer comfort.

Hinweise zur Datenübergabe

Beachten Sie, dass bereits vorhandene Einnahmen und Werbungskosten in der Anlage V vor der Übernahme gelöscht werden. Dies betrifft auch alle Ordnungsbereiche (inkl. den Ordnungsbereich Absetzung für Abnutzung).

Für den Veranlagungszeitraum 2023 werden Summenwerte aus Kanzlei-Rechnungswesen in die Anlage V übergeben. Ab dem Veranlagungszeitraum 2024 werden detailliertere Werte auf Postenebene (z. B. Heizung, Straßenreinigung) aus Kanzlei-Rechnungswesen in die Ordnungsbereiche für die umgelegten Kosten, die nicht umgelegten Kosten und die sonstigen Kosten der Anlage V übernommen. Bei Verwendung der zweiten Ebene in der Kostenstellenhierarchie erfolgt eine Übergabe in die Ordnungsbereiche der Mieteinnahmen für Wohnungen und Einnahmen für andere Räume.

Ihr Nutzen