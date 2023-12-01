In diesem Lernvideo widmen wir uns dem praxisorientierten Umgang mit Einkünften aus Vermietung und Verpachtung gemäß § 21 EStG. Mit dem Fokus auf der neuen Funktion zu Vermietung und Verpachtung in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen zeigen wir Ihnen, wie Sie einen durchgängigen Arbeitsprozess von der Datenerfassung bis zur Übergabe an die Steuerprogramme – Einnahmen und Werbungskosten für Mietobjekte im Privatvermögen – gestalten können.

Neben der Einrichtung der neuen Lösung zu Vermietung und Verpachtung erläutern wir, wie Sie Mietobjekte als Kostenstellen definieren und welche neuen Konten im Kontenrahmen berücksichtig werden sollten. Ebenso zeigen wir die neue Abschreibungsart 86 für Erhaltungsaufwendungen gemäß § 82b EStDV.

Des Weiteren zeigen wir Ihnen, wie Sie die Werte aus DATEV Kanzlei-Rechnungswesen problemlos für die Anlage(n) in den Steuerprogrammen ESt und GuE bereitstellen. Damit erhalten Sie einen praxisnahen Einblick, der Ihnen eine effiziente Handhabung in ihrem beruflichen Alltag ermöglicht.