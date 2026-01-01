Wie gut, dass DATEV mehr ist als ein Softwareanbieter – nämlich ein kooperatives Ökosystem. Das ist eine Stärke, die Zukunftssicherheit verleiht. Sicherheit in einer Zukunft, in der KI unsere Arbeitsplätze vernichtet?

Das ist eine Befürchtung, kein Befund. Globale Studien zeigen: KI verändert Arbeit quer durch alle Branchen. Sie schreibt Texte, übersetzt gesprochene Sprache, erstellt Softwarecode und unterstützt in der Medizin oder bei der Finanzanalyse. In vielen Industrien führen Automatisierung und Kostendruck derzeit zu Personalabbau. Doch dieser Trend ist differenziert zu betrachten: Nicht die Arbeit an sich verschwindet, sondern ihre Struktur verändert sich. Gerade in wissensintensiven Tätigkeitsfeldern – von der Beratung über das Recht bis zur Steuerpraxis – verlagern sich die Schwerpunkte von der Bearbeitung zur Beurteilung, vom Abarbeiten zum Entscheiden. Automatisierung übernimmt Teilaufgaben, nicht ganze Berufe – und schafft zugleich neue Rollenfelder: Tax Data Analyst, Decision Navigator, KI-Stewardship oder Governance-Spezialistinnen und -Spezialisten, die digitale Entscheidungen begleiten und verantworten. Der Engpass liegt weniger im Verschwinden von Arbeit als in der Anpassung von Fähigkeiten. Gefragt sind technologische Kompetenzen ebenso wie Kreativität, Resilienz und Empathie.

Der arbeitende Mensch wird zunehmend vom Bearbeiter zum Navigator zwischen KI und Klienten. Zu seinen Kernaufgaben zählen das Urteilen und Priorisieren sowie das empathische Gestalten von Beziehungen und der Aufbau von Vertrauen – sowohl im Team als auch mit den Klienten. Das Narrativ, wonach KI Arbeitsplätze vernichtet, ist zwar en vogue, doch im Endeffekt läuft die Entwicklung stärker auf eine kooperative Intelligenz von Mensch und Maschine hinaus als auf ein Jobsterben. Die KI verdrängt den Menschen nicht, sondern Mensch, Organisation und KI wachsen zu einem System zusammen. Apropos: „Die KI“ ist zwar in aller Munde, doch es gibt sie eigentlich nicht im Singular. Vielmehr entsteht eine wachsende Familie intelligenter Systeme mit sehr unterschiedlichen Funktionsprinzipien – von neuronalen Netzen und wissensbasierten Modellen über selbststeuernde digitale Organisationen wie dezentrale autonome Systeme bis zu Verfahren des maschinellen und verstärkenden Lernens, bei denen Algorithmen durch Erfahrung und Rückkopplung immer bessere Entscheidungen treffen.