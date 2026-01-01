2016 gibt es uns nun schon 50 Jahre. Wir feiern nicht nur Jubiläum, sondern auch mit Prof. Dr. Robert Mayr einen neuen Vorstandsvorsitzenden. Der damit nach Dr. Heinz Sebiger und Prof. Dieter Kempf erst der dritte ist, der diese Position einnimmt. Mit seinem Amtsantritt fokussieren wir unsere Strategie noch konsequenter auf die digitale Transformation.