60 Jahre DATEV - Schon immer Zukunft.

Am 14. Februar 1966 beginnt eine Geschichte, die bis heute die Zukunft prägt. 65 Steuerbevollmächtigte aus dem Kammerbezirk Nürnberg schließen sich zusammen, um die Buchführung ihrer Mandanten mit einer revolutionären Technologie zu erledigen: mit der elektronischen Datenverarbeitung. Wer jetzt mit den Schultern zuckt, weil EDV das Selbstverständlichste der Welt ist, muss sich vor Augen führen, dass es die EDV damals – wenn überhaupt – nur in Form von Großcomputern in Rechenzentren gibt. Diese Technologie für den steuerberatenden Berufsstand erschwinglich und nutzbar zu machen, ist einer der Hauptbeweggründe für unsere Gründung.

Was also für viele noch Zukunftsmusik ist, machen Heinz Sebiger, Joachim Mattheus und ihre Mitstreiter zur Wirklichkeit. Gemeinsam mit Werner Brandt, Walter G. Fürsattel, Klaus Hartmann, Helmut Keller, Gerhard Nopitsch und Fritz Wintermayr legen sie den Grundstein für eine Genossenschaft, die mehr ist als ein reiner Datenverarbeiter. Weil sie den steuerberatenden Berufsstand stärkt und ihn technisch zum Vorreiter macht.

Der Name ist Programm: „DATEV Datenverarbeitungszentrale der steuerberatenden Berufe Nürnberg eingetragene Genossenschaft mit beschränkter Haftpflicht“. Zugegeben: ein sperriger Titel. Die Vision hinter dieser neuen Unternehmung ist dafür umso klarer: die Verschmelzung von Fachwissen und Technologie.

Seit dem Jahr 2000 genügt ein prägnanter Name: DATEV eG. Doch die Idee dahinter ist größer denn je. Aus der Pionierarbeit von damals ist ein Innovationsmotor geworden, der Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung und Rechtsberatung in der digitalen Welt mit State-of-the-Art-Lösungen begleitet. Was 1966 als mutiger Schritt beginnt, ist heute gelebte Tradition: Schon immer Zukunft.

Auf dieser Seite erwarten Sie Meilensteine aus 60 Jahren DATEV, Beiträge aus dem DATEV magazin zum Jubiläum, unser aktualisierter Genossenschaftsfilm und im Laufe des Jahres weitere Informationen und Einblicke.

Zeitreise 60 Jahre DATEV

1966: Tech-Pioniere und Gründer

65 Steuerprofis wagen in Nürnberg etwas, das fast nach Science-Fiction klingt: Buchführung per elektronischer Datenverarbeitung. Aus dieser mutigen Idee wird DATEV: eine Genossenschaft, die Fachwissen und Technologie verschmilzt und den Berufsstand zum digitalen Vorreiter macht.

1969: Als 320 KB die Zukunft einläuten

1969 weihen wir unser erstes eigenes Rechenzentrum ein. Bundesfinanzminister Franz Josef Strauß höchstpersönlich drückt den Startknopf. Vier IBM-Großrechner mit zusammen 320 Kilobyte Speicher machen uns sofort zum digitalen Schwergewicht. Heute reicht diese Kapazität nicht einmal für ein Handy-Urlaubsfoto.

1974: Online, bevor es online gibt

1974 starten wir die Datenfernübertragung (DFÜ) und machen das Prinzip „online“ schon damals für Steuerkanzleien zur Realität. Statt Lochstreifen oder Magnetbänder per Post zu schicken, werden die Daten nun über die Telefonleitung direkt ins Rechenzentrum übertragen.

1984​ Der erste DATEV-PC

In den 1980er-Jahren erobert der PC die Steuerkanzleien. Mit dem neuen DATEV-Verbundsystem können Mitglieder die Datenverarbeitung erstmals zwischen Rechenzentrum und Kanzlei-PC aufteilen. Der erste Rechner? Ein Sondermodell von Olivetti mit dem Zusatzkürzel DVS – das für DATEV-Verbundsystem steht.

1995: Aus Papier werden Pixel

​1995 bringen wir die Steuererklärung ins digitale Zeitalter: Die Steuerdaten werden erstmals elektronisch an die Finanzämter übertragen. Ein Durchbruch in der sicheren, digitalen Kommunikation, die ELSTER – das Online-Portal der Finanzämter – erst möglich macht.

2007: Freigabe von DATEV Unternehmen online

Auf der CeBIT 2007 präsentieren wir das neu entwickelte Anwendungspaket DATEV Unternehmen online. Eine Plattform für das Hochladen und den Austausch von Dokumenten – und damit für die digitale Zusammenarbeit von Steuerberatung und Mandat.

2016: Zwischen Vision und Veränderung

2016 gibt es uns nun schon 50 Jahre. Wir feiern nicht nur Jubiläum, sondern auch mit Prof. Dr. Robert Mayr einen neuen Vorstandsvorsitzenden. Der damit nach Dr. Heinz Sebiger und Prof. Dieter Kempf erst der dritte ist, der diese Position einnimmt. Mit seinem Amtsantritt fokussieren wir unsere Strategie noch konsequenter auf die digitale Transformation.

2021: KI bei DATEV - sicher und effizient

Seit 2021 setzen wir auf KI, um Buchhaltungsprozesse noch produktiver zu machen. Mit den Automatisierungsservices für Rechnungen können automatische Buchungsvorschläge erstellt werden. Das sorgt für weniger Routinearbeiten und für mehr Effizienz – und schafft Freiraum für das Kerngeschäft und den persönlichen Austausch.

Die Zukunft liegt in der Cloud

Die Cloud ist die Basis für zukunftssichere Services und effiziente Zusammenarbeit. Aktuell gehen wir den Weg in die DATEV-Cloud, der schon vor vielen Jahren begann, konsequent weiter. Um unseren Mitgliedern und deren Mandanten zeitnah alle unsere Lösungen und Anwendungen cloudbasiert zur Verfügung zu stellen.

DATEV-Zeitreise: DATEV öffnet sich für verschiedene Zielgruppen

1998: DATEV für Rechtsanwälte

Mit dem Kauf des Softwarehauses MCT steigt DATEV in den Markt für Rechtsanwälte ein - die Basis für die heutige Software DATEV Anwalt Classic.

2000: DATEV für Wirtschaftsprüfer

In Kooperation mit dem IDW entwickelt DATEV erste Anwendungen speziell für Wirtschaftsprüfer. Heute hat der Bereich bereits 150 Mitarbeiter.

2003: DATEV für Kommunen

Für die Stadt Brühl schafft DATEV eine maßgeschneiderte Lösung für kommunale Finanzen. Daraus wurde ein neues Geschäftsfeld mit heute 8.500 Kunden.

DATEV magazin 2-26 Cover

Beiträge zu 60 Jahre DATEV

Die Ausgabe 2/2026 des DATEV magazin beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit dem 60. Geburtstag. Die komplette Ausgabe können Sie hier lesen.

Prof. Dr. Robert Mayr, CEO der DATEV

"Unsere Zukunft wird nicht im Silicon Valley entschieden"

Um aus technologischen Chancen echte Fortschritte für die Steuerberatung zu machen, braucht es Klarheit, Haltung und gemeinsames Handeln. 60 Jahre DATEV sind daher kein Blick zurück – sondern ein Versprechen an den Berufsstand. Die Kolumne von DATEV-CEO Prof. Dr. Robert Mayr.

In der Zukunft zu Hause

Vor 60 Jahren bündelten 65 Steuerbevollmächtigte ihre Kräfte, um gemeinsam die Digitalisierung des Berufsstands anzugehen. Fortschritt und Innovation voranzutreiben waren das Ziel und der Antrieb der DATEV-Gründer. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Eine Zeitreise. 

Eine ganz persönliche Geschichte

Lorenz Brendel, Steuerberater aus Hof, war eines der Gründungsmitglieder der DATEV. Seine Enkelin Carolin Groh-Reichel führt seine Kanzlei mittlerweile in dritter Generation fort. Für das DATEV magazin recherchierte sie gemeinsam mit einer ehemaligen Mitarbeiterin, die schon für ihren Opa tätig war, in der Gründungszeit von DATEV und ihrer Kanzlei.

Vom Lochstreifen bis zur Cloud

Die eine hat noch mit Papierlisten und Disketten gearbeitet, der andere seine Kanzlei schon vollständig digital gegründet. Brigitte Neumann und Bastian Hösker sind Steuerberater aus unterschiedlichen Generationen. Und teilen doch denselben Anspruch. 

Wie heißt Ihre KI-Kopie?

Menschen, Organisationen und Technologie verschmelzen zu einer Einheit, humanoide Roboter als Kollegen und digitale Zwillinge von Beschäftigten werden Teil des Berufslebens, sagt die Zukunftsforschung. Genossenschaften können einen wertvollen Beitrag leisten, damit Arbeit menschlich bleibt.  

Happy Birthday, DATEV!

Zahlreiche Gratulanten würdigen die Meilensteine einer einzigartigen Erfolgsgeschichte: Mitglieder, Partner, Wirtschaft und Politk feiern die Erfolge, Innovationen und den besonderen Zusammenhalt der Genossenschaft.

Genossenschaftsfilm: DATEV - wer ist das eigentlich?

