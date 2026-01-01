60 Jahre DATEV - Schon immer Zukunft.
Am 14. Februar 1966 beginnt eine Geschichte, die bis heute die Zukunft prägt. 65 Steuerbevollmächtigte aus dem Kammerbezirk Nürnberg schließen sich zusammen, um die Buchführung ihrer Mandanten mit einer revolutionären Technologie zu erledigen: mit der elektronischen Datenverarbeitung. Wer jetzt mit den Schultern zuckt, weil EDV das Selbstverständlichste der Welt ist, muss sich vor Augen führen, dass es die EDV damals – wenn überhaupt – nur in Form von Großcomputern in Rechenzentren gibt. Diese Technologie für den steuerberatenden Berufsstand erschwinglich und nutzbar zu machen, ist einer der Hauptbeweggründe für unsere Gründung.
Was also für viele noch Zukunftsmusik ist, machen Heinz Sebiger, Joachim Mattheus und ihre Mitstreiter zur Wirklichkeit. Gemeinsam mit Werner Brandt, Walter G. Fürsattel, Klaus Hartmann, Helmut Keller, Gerhard Nopitsch und Fritz Wintermayr legen sie den Grundstein für eine Genossenschaft, die mehr ist als ein reiner Datenverarbeiter. Weil sie den steuerberatenden Berufsstand stärkt und ihn technisch zum Vorreiter macht.
Der Name ist Programm: „DATEV Datenverarbeitungszentrale der steuerberatenden Berufe Nürnberg eingetragene Genossenschaft mit beschränkter Haftpflicht“. Zugegeben: ein sperriger Titel. Die Vision hinter dieser neuen Unternehmung ist dafür umso klarer: die Verschmelzung von Fachwissen und Technologie.
Seit dem Jahr 2000 genügt ein prägnanter Name: DATEV eG. Doch die Idee dahinter ist größer denn je. Aus der Pionierarbeit von damals ist ein Innovationsmotor geworden, der Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung und Rechtsberatung in der digitalen Welt mit State-of-the-Art-Lösungen begleitet. Was 1966 als mutiger Schritt beginnt, ist heute gelebte Tradition: Schon immer Zukunft.
Auf dieser Seite erwarten Sie Meilensteine aus 60 Jahren DATEV, Beiträge aus dem DATEV magazin zum Jubiläum, unser aktualisierter Genossenschaftsfilm und im Laufe des Jahres weitere Informationen und Einblicke.
Beiträge zu 60 Jahre DATEV
Die Ausgabe 2/2026 des DATEV magazin beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit dem 60. Geburtstag. Die komplette Ausgabe können Sie hier lesen.
"Unsere Zukunft wird nicht im Silicon Valley entschieden"
Um aus technologischen Chancen echte Fortschritte für die Steuerberatung zu machen, braucht es Klarheit, Haltung und gemeinsames Handeln. 60 Jahre DATEV sind daher kein Blick zurück – sondern ein Versprechen an den Berufsstand. Die Kolumne von DATEV-CEO Prof. Dr. Robert Mayr.
In der Zukunft zu Hause
Vor 60 Jahren bündelten 65 Steuerbevollmächtigte ihre Kräfte, um gemeinsam die Digitalisierung des Berufsstands anzugehen. Fortschritt und Innovation voranzutreiben waren das Ziel und der Antrieb der DATEV-Gründer. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Eine Zeitreise.
Eine ganz persönliche Geschichte
Lorenz Brendel, Steuerberater aus Hof, war eines der Gründungsmitglieder der DATEV. Seine Enkelin Carolin Groh-Reichel führt seine Kanzlei mittlerweile in dritter Generation fort. Für das DATEV magazin recherchierte sie gemeinsam mit einer ehemaligen Mitarbeiterin, die schon für ihren Opa tätig war, in der Gründungszeit von DATEV und ihrer Kanzlei.
Vom Lochstreifen bis zur Cloud
Die eine hat noch mit Papierlisten und Disketten gearbeitet, der andere seine Kanzlei schon vollständig digital gegründet. Brigitte Neumann und Bastian Hösker sind Steuerberater aus unterschiedlichen Generationen. Und teilen doch denselben Anspruch.
Wie heißt Ihre KI-Kopie?
Menschen, Organisationen und Technologie verschmelzen zu einer Einheit, humanoide Roboter als Kollegen und digitale Zwillinge von Beschäftigten werden Teil des Berufslebens, sagt die Zukunftsforschung. Genossenschaften können einen wertvollen Beitrag leisten, damit Arbeit menschlich bleibt.
Happy Birthday, DATEV!
Zahlreiche Gratulanten würdigen die Meilensteine einer einzigartigen Erfolgsgeschichte: Mitglieder, Partner, Wirtschaft und Politk feiern die Erfolge, Innovationen und den besonderen Zusammenhalt der Genossenschaft.