Die Idee für spezifische DATEV Lösungen für Berufsstand der Wirtschaftsprüfung entstand auf der CeBIT im Jahr 2000.

Dort wurde deutlich, dass der Zielmarkt vor neuen Herausforderungen stand und spezialisierte

digitale Unterstützung benötigen.

Aus dieser Erkenntnis entwickelte sich die Vision, Lösungen zu schaffen, die sowohl die fachliche

Logik der Prüfung abbilden als auch moderne IT-Möglichkeiten nutzen. Kurz darauf entstand mit dem DATEV Abschlussprüfung Referenzmodell 1.0 die erste eigenständige Anwendung.

Auf Basis des bestehenden Programms „Bilanzbericht“ verband sie erstmals digitale Dokumentation, Struktur und prüfungsspezifische Funktionen – ein wichtiger Schritt in Richtung einer

professionellen, IT-gestützten Wirtschaftsprüfung.