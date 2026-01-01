Seit mehr als 25 Jahren optimiert DATEV Ihre Prozesse rund um die Wirtschaftsprüfung
Damals
Die Idee für spezifische DATEV Lösungen für Berufsstand der Wirtschaftsprüfung entstand auf der CeBIT im Jahr 2000.
Dort wurde deutlich, dass der Zielmarkt vor neuen Herausforderungen stand und spezialisierte
digitale Unterstützung benötigen.
Aus dieser Erkenntnis entwickelte sich die Vision, Lösungen zu schaffen, die sowohl die fachliche
Logik der Prüfung abbilden als auch moderne IT-Möglichkeiten nutzen. Kurz darauf entstand mit dem DATEV Abschlussprüfung Referenzmodell 1.0 die erste eigenständige Anwendung.
Auf Basis des bestehenden Programms „Bilanzbericht“ verband sie erstmals digitale Dokumentation, Struktur und prüfungsspezifische Funktionen – ein wichtiger Schritt in Richtung einer
professionellen, IT-gestützten Wirtschaftsprüfung.
Heute
Aus den fachlichen Konzepten hat sich ein vielfältiges Angebot für die Wirtschaftsprüfung entwickelt.
Schritt für Schritt entstanden Lösungen, die heute den gesamten Prüfungsprozess begleiten und für klare Strukturen, Transparenz und verlässliche Abläufe sorgen.
Mit dem wachsenden Digitalisierungsschub haben sich Anforderungen und Arbeitsweisen spürbar verändert. Die heutigen Werkzeuge greifen diese Entwicklungen auf und bieten ein stabiles,
zukunftsorientiertes Fundament, das eine effiziente und moderne Prüfungsarbeit unterstützt – und Raum für weiteres Wachstum und neue Möglichkeiten schafft.
Hinter jedem Erfolg steht der Mensch
Trotz technologischem Fortschritt bleibt der menschliche Beitrag entscheidend - Fachwissen, Sorgfalt und Verantwortungsbewusstsein schaffen Vertrauen.
Seit 25 Jahren bilden diese Qualitäten die Grundlage für die Entwicklung von Lösungen für den Zielmarkt Wirtschaftsprüfung bei DATEV.
Viele Kolleginnen und Kollegen haben diesen Weg mitgestaltet – von den ersten Projekten bis zu den heutigen Teams, die neue Ideen einbringen und die Lösungen kontinuierlich weiterentwickeln.
DATEV - schon immer Zukunft
Kanzlei NS+P: 25 Jahre partnerschaftliche Zusammenarbeit mit DATEV
Die Broschüre „Wirtschaftsprüfung in der Praxis“ enthält ein Interview mit Christoph Gatz aus der Kanzlei NS+P.
Darin gibt er Einblicke in die seit über 25 Jahren bestehende partnerschaftliche Zusammenarbeit mit DATEV im Bereich der Wirtschaftsprüfung und zeigt,
wie digitale Prozesse und persönliche Mandatsbetreuung erfolgreich zusammenspielen.
Um eine moderne Prüfungspraxis zu gestalten, Arbeitsabläufe weiterzuentwickeln und Daten sicher zu analysieren, setzt das interdisziplinäre Team auf DATEV-Lösungen.
Im Interview erläutert Christoph Gatz, wie DATEV die digitale Prüfung in seiner Kanzlei unterstützt und weiter voranbringt.
Wirtschaftsprüfung aus der Praxis – für die Praxis
Die DATEV-Broschüre „Wirtschaftsprüfung in der Praxis“ greift aktuelle Fragestellungen rund um den Prozess der Abschlussprüfung auf.
Im Fokus steht die praktische Umsetzung im Kanzleialltag.
Praxisberichte, Best-Practice-Ansätze und Erfahrungsberichte aus Kanzleien geben wertvolle Impulse für den Prüfungsalltag.
Sichern Sie sich Ihr kostenfreies, digitales Abonnement und erhalten Sie regelmäßig aktuelle Einblicke in die Welt der Abschlussprüfung.
DATEV - Ihr Partner für die Wirtschaftsprüfung
Alle Schritte der Abschlussprüfung im Überblick
Eine erfolgreiche Abschlussprüfung folgt einem klaren Prozess.
Hier zeigen wir, wie sich die einzelnen Phasen der Abschlussprüfung sinnvoll strukturieren lassen – von der Risikoidentifizierung bis zur Dokumentation und Berichterstattung.