Seitenzahl 33
Erscheinungstermin 09/2025
Dateiformat pdf

Inhalte

Beschreibung

Seit 25 Jahren unterstützt DATEV Wirtschaftsprüferinnen und Wirtschaftsprüfer mit innovativen Lösungen zur Optimierung des Prüfungsprozesses. In Interviews und Praxisberichten erfahren Sie, wie Kanzleien von der DATEV-Cloud-Anwendung profitieren und welche Chancen sowie Herausforderungen der Einsatz von KI mit sich bringt.

Wenn Sie keine der zukünftigen Ausgaben von Wirtschaftsprüfung in der Praxis verpassen wollen, empfehlen wir Ihnen außerdem, sich für das kostenlose digitale Abonnement zu registrieren:

Inhalt

Themen der Ausgabe

25 Jahre DATEV-Lösungen für die Wirtschaftsprüfung

  • Interview mit Christoph Gatz

Prüfungshandlungen online planen und durchführen

  • Interview mit Thomas Queck

Abschlussprüfung | DATEV-Prüferlösung

  • Prüfungshandlungen online planen und durchführen

Künstliche Intelligenz in der Abschlussprüfung

  • Ein Blick hinter die Kulissen bei DATEV

Service | Seminare und Beratungen

  • Lernformate für jeden Lerntyp

  • Abschlussprüfung – Prüfungsdokumentation

  • Digitale Datenanalyse bei der Abschlussprüfung

  • Abschlussprüfung – Berichte bearbeiten

  • AI Act und Datenschutz – KI sicher einsetzen

