Seit 25 Jahren unterstützt DATEV Wirtschaftsprüferinnen und Wirtschaftsprüfer mit innovativen Lösungen zur Optimierung des Prüfungsprozesses. In Interviews und Praxisberichten erfahren Sie, wie Kanzleien von der DATEV-Cloud-Anwendung profitieren und welche Chancen sowie Herausforderungen der Einsatz von KI mit sich bringt.

Wenn Sie keine der zukünftigen Ausgaben von Wirtschaftsprüfung in der Praxis verpassen wollen, empfehlen wir Ihnen außerdem, sich für das kostenlose digitale Abonnement zu registrieren: