Rückblick: 28 Jahre DATEV Anwalt – entwickelt aus der Praxis, für die Praxis
Als DATEV Anwalt vor 28 Jahren an den Start ging, war das Ziel klar:
Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte sollten eine praxisnahe, zuverlässige und rechtssichere Softwarelösung erhalten, die ihre täglichen Abläufe spürbar erleichtert.
Meilensteine einer Erfolgsgeschichte:
Als aus Phantasy Zukunft wurde
1997, Weihnachtsfeier des Hamburger Softwarehauses MCT (micro computing team): Auf einem Schiff im Hamburger Hafen erreicht das Team ein Anruf, der alles verändert.
Im Januar 1998 übernimmt DATEV das kleine Unternehmen MCT – und damit auch die Rechte an der Software Phantasy. Ein Programm, das seiner Zeit voraus war: Phantasy gehörte zu den ersten Anwendungen, die bereits auf der
Windows-Plattform liefen. Für das Produkt und das Team begann damit schlagartig ein neues Kapitel.
Zukunft gestalten. Gemeinsam mit der Anwaltschaft.
In der DATEV-Satzung sind Rechtsanwältinnen und -anwälte von Anfang an neben Steuerberatern und Wirtschaftsprüfern ein mitgliedsfähiger Berufsstand. Damit ist die Genossenschaft die einzige berufsständische IT-Organisation auch für Rechtsanwälte in Europa.
Gekommen, um zu bleiben
Das spezifische Angebot für den Rechtsanwaltsmarkt steht Anwenderinnen und Anwendern seit Juli 1998 zur Verfügung – damals noch unter dem Namen "Dienstleistungen zur Rechtsberatung".
Im Mittelpunkt stand anfangs die effiziente Kanzleiverwaltung in Sozietäten von Steuerberatern und Rechtsanwälten. Ausgehend von diesem Schwerpunkt entstand im Laufe der Jahre ein facettenreiches Leistungsportfolio, mit dem sich DATEV früh als ganzheitlicher Dienstleister für Anwaltskanzleien positionierte.
Volle Kraft voraus - unter neuem Namen
2011 wurde die Kanzleisoftware umbenannt von Phantasy in DATEV Anwalt classic. Seitdem ist das Produktportfolio rund um die Software weiter gewachsen.
Was DATEV Anwalt bis heute auszeichnet
- Enge Zusammenarbeit mit der Anwaltschaft: DATEV Anwalt wurde von Beginn an gemeinsam mit Kanzleien entwickelt – orientiert an echten Anforderungen aus dem Kanzleialltag.
- Ganzheitlicher Kanzleiblick: Von Aktenführung über Fristen, Abrechnung nach RVG und Zeitaufwand bis hin zur Finanzbuchführung – DATEV Anwalt wuchs Schritt für Schritt zu einer integrierten Kanzleilösung.
- Stabilität und Rechtssicherheit: Verlässlichkeit, Datenschutz und Qualität waren von Anfang an zentrale Werte – und sind es bis heute.
- Kontinuierliche Weiterentwicklung: Über die Jahre wurde DATEV Anwalt technisch und fachlich immer weiter ausgebaut, ohne die Stabilität im Kanzleibetrieb zu gefährden.
Ausblick: Evolution statt Umbruch
28 Jahre DATEV Anwalt stehen für Erfahrung, Stabilität und Nähe zur Praxis.
Stillstand war für DATEV noch nie eine Option. Deshalb wird auch DATEV Anwalt konsequent weiterentwickelt – mit klarem Blick auf die Zukunft der Kanzleiarbeit.
Der Blick nach vorn zeigt: DATEV verbindet diese Stärken mit modernen Technologien – verantwortungsvoll, schrittweise und sicher.
So bleibt DATEV Anwalt auch in den nächsten Jahrzehnten das, was Kanzleien brauchen: Eine Software, auf die man sich verlassen kann.