Teil der DATEV-DNA

Seit 60 Jahren steht DATEV für Partnerschaft, Verlässlichkeit und Innovation. Ein wesentlicher Teil dieser Geschichte ist DATEV Anwalt: Seit mittlerweile mehr als einem Vierteljahrhundert begleitet die Software Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte bei der Organisation, Abrechnung und Digitalisierung ihrer Kanzleien.

DATEV Anwalt ist nicht nur ein Produkt, sondern Teil der genossenschaftlichen Idee von DATEV: Lösungen zu schaffen, die Kanzleien dauerhaft unterstützen, mit ihnen wachsen und sich an neue Anforderungen anpassen.

Gerade in einem sensiblen Umfeld wie der Rechtsberatung ist diese Beständigkeit ein entscheidender Erfolgsfaktor.