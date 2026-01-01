Neumann: Wir waren schon früh neugierig. Als Computer bezahlbar wurden, hatten wir für jeden Arbeitsplatz einen; die Verarbeitung der Daten erfolgte sehr frühzeitig auf eigenen Servern im Haus. Seit vielen Jahren sind wir regelmäßig als digitale DATEV-Kanzlei zertifiziert und wenden die DATEV-Lösungen so effizient wie möglich an. Dennoch merke ich heute: Die Transformation in die digitale Welt fordert immer noch jeden heraus. Bei einer manchmal ungewollt notwendigen Auszeit ist es schwierig, den Anschluss an die unglaublich schnelle Entwicklung der Technik nicht zu verlieren.

Hösker: Für uns ist Digitalisierung die Grundvoraussetzung. Alles läuft in der Cloud: Belege, Workflows, Beratung. Aber im Kern ist die Aufgabe dieselbe: Mandanten Orientierung geben. Was uns eint, ist, den Menschen in ihren unterschiedlichen Geschäftsfeldern mit Rat und Tat zur Seite zu stehen und individuell auf ihre Bedürfnisse einzugehen.