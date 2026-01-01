„Herzlichen Glückwunsch zum 60. Geburtstag, DATEV! Seit sechs Jahrzehnten steht DATEV für Vertrauen, Verlässlichkeit und Qualität – Werte, die auch mir wichtig sind. Diese Werte hat man auch im Zeitalter der Digitalisierung immer gelebt – und auf diese Weise die Grundlage für den Erfolg der letzten Jahre geschaffen. Ich wünsche weiterhin viel Energie und gute Ideen, um den Mittelstand und die Steuerberatung in die digitale Zukunft zu begleiten.“
Philipp Lahm, Unternehmer und Fußball-Weltmeister 2014
„Herzlichen Glückwunsch, DATEV, zu 60 Jahren Erfolg und Innovation! Als Deloitte schätzen wir die besondere Partnerschaft: Wir beraten DATEV seit Jahren in strategischen und Transformations-Projekten und nutzen gleichzeitig Ihre Lösungen als unverzichtbares Werkzeug in der Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung. Diese einzigartige Verbindung aus Kunde und Partner macht unsere Zusammenarbeit besonders wertvoll. Auf viele weitere gemeinsame Jahre!“
Volker Krug, CEO Deloitte Deutschland
"Herzlichen Glückwunsch zu 60 Jahren DATEV! Als Steuerberaterin in einer papierlosen Kanzlei erlebe ich täglich, wie entscheidend digitale Lösungen sind. DATEV hat die Branche geprägt und Standards gesetzt. Die Zukunft wird von Automatisierung, Cloud und KI bestimmt – und DATEV bleibt ein zentraler Innovationsmotor. Gemeinsam gestalten wir eine Steuerberatung, die sicher, effizient und praxisnah ist. Auf viele weitere Jahre voller Fortschritt und Partnerschaft!"
Stefanie Sommerstedt, Steuerberaterin aus Kiel
“DATEV leistet seit Jahrzehnten einen maßgeblichen Beitrag zur Zukunftsfähigkeit des Berufsstands und prägt die digitale Entwicklung innerhalb unserer Branche. Herzlichen Dank für diese Verlässlichkeit, die in unserer täglichen Mandatsarbeit so unerlässlich ist! Für die kommenden Jahre wünschen wir weiterhin viel Erfolg sowie Mut beim Einsatz von Cloud-Technologien und intelligenten Systemen, die uns als Berater neue Perspektiven eröffnen!”
Petra Justenhoven, Sprecherin der Geschäftsführung PwC
"Liebe DATEV eG,
mit Stolz und Freude blicken wir bei IBM auf unsere langjährige Partnerschaft. Von Beginn an einte uns die Überzeugung, dass Technologie die Wirtschaft verändert. Bereits bei der Gründung 1966 waren Lochkarten von Hollerith am Start. 1969 zogen die ersten modernen Großrechner, die IBM System/360, in das erste DATEV-Rechenzentrum ein. Seitdem hat sich euer Unternehmen als Experte für digitale Prozesse mit einer State-of-the-Art-Infrastruktur zur größten IT-Genossenschaft Europas mit über 40.000 Mitgliedern entwickelt. Herzlichen Glückwunsch zu diesem beeindruckenden Erfolg! Wir gratulieren zu einem herausragenden Team, das unermüdlich mithilfe von Automatisierung und KI-gestützten Services den Kanzleialltag revolutioniert. Vielen Dank für eure Treue, die vertrauensvolle Partnerschaft und euren Mut, mit uns gemeinsam immer wieder neue Wege zu gehen. Nochmals herzlichen Glückwunsch, und auf viele weitere Jahre des Erfolgs und der Innovation!
Euer
Wolfgang Wendt
Vorsitzender der Geschäftsführung der IBM Deutschland GmbH, General Manager IBM für Deutschland, Österreich und die Schweiz (DACH)
“Herzlichen Glückwunsch zu 60 Jahren DATEV! Als größte IT-Genossenschaft Europas und eines der führenden Software-Häuser sind Sie Motor der Digitalisierung stärken jeden Tag Unternehmen und Mittelstand. In Zeiten, in denen Europa um digitale Souveränität und Wettbewerbsfähigkeit ringt, braucht es genau diese Perspektive, um auch die europapolitische Debatte zu bereichern. Politik und Praxis ziehen hier an einem Strang. Danke für den stets guten Austausch und alles Gute für die nächsten 60 Jahre!”
Markus Ferber, Mitglied des Europäischen Parlaments
“Digitalisierung und Künstliche Intelligenz verändern die Arbeit der Steuerabteilungen grundlegend. In diesem Umfeld ist DATEV für uns ein starker und innovativer Partner, DATEV-Lösungen sind in unserem Steuerbereich im täglichen Einsatz. Als Mitglied der Genossenschaft verbindet uns ein langer gemeinsamer Weg und eine Zusammenarbeit, die seit jeher von hoher Wertschätzung und Verlässlichkeit geprägt ist. Wir freuen uns, diesen Weg fortzusetzen – und gratulieren herzlich zum Firmenjubiläum.”
Ilja Ramirez, Bereichsvorständin Tax bei KPMG
„Herzlichen Glückwunsch zum 60., liebe DATEV! Als ich damals als jüngstes Mitglied beitrat, war unser Altersunterschied zwar deutlich – aber kein Hindernis. Ich freue mich über jeden Schritt, den wir gemeinsam in Richtung noch mehr Digitalisierung gehen. Auf viele weitere Jahre, in denen ihr die Branche weiter voranbringt!“
Lina Heinemeyer, Steuerberaterin
"Sehr geehrter Herr Prof. Dr. Robert Mayr,
liebes DATEV-Team,
seit der Gründung hat DATEV eindrucksvoll gezeigt, wie Digitalisierung, Innovationskraft sowie Datensicherheit und -souveränität zusammenwirken können, um den digitalen und wirtschaftlichen Wandel erfolgreich zu gestalten. Gerade in Zeiten geopolitischer Herausforderungen und rasanter technologischer Entwicklungen ist dies wichtiger denn je. DATEV ist heute für Tausende Unternehmen in Deutschland ein unverzichtbarer Partner – nicht nur in der digitalen Verwaltung, sondern weit darüber hinaus. Zum 60. Jubiläum gratuliere ich DATEV daher sehr herzlich. Ich wünsche der Genossenschaft, ihren Mitgliedern und Mitarbeitenden weiterhin viel Erfolg, Mut und Gestaltungswillen für die kommenden Jahrzehnte.
Mit den besten Wünschen
Ihre Prof. Dr. Angelika Niebler, MdEP
„60 Jahre DATEV – dazu gratuliere ich im Namen des 1. FC Nürnberg ganz herzlich! Für die Region ist DATEV ein bedeutender digitaler Impulsgeber, für uns ein inspirierender Partner in unserem gesellschaftlichen Engagement. In Kooperation mit DATEV bringen wir mit „Fit & Friends“ Menschen in Bewegung und verbinden Lauf-Aktionen mit sozialen Themen. Zusammen arbeiten wir daran, das Leben in Nürnberg besser zu machen. Auch in Zukunft wollen wir gemeinsam mit DATEV hier etwas bewegen.“
Niels Rossow, Vorstand Strategie & Marketing des 1. FC Nürnberg
“Herzlichen Glückwunsch, liebe DATEV, zum 60. Geburtstag! EY gratuliert herzlich zu diesem Meilenstein und dankt für die starke Partnerschaft mit über 4.000 Nutzern und rund 200 Fachverfahren. Gemeinsam treiben wir Digitalisierung voran – von „DMS neo“ bis zur Cloud-Strategie. Deutschland braucht Unternehmen wie DATEV, die Innovation und Vertrauen schaffen. Auf viele weitere Jahre erfolgreicher Zusammenarbeit!”
Alexander Ludwig Reiter, Managing Partner und Leiter Tax Deutschland EY
"Vor 60 Jahren hat die DATEV den Weg als Genossenschaft der Steuerberater eingeschlagen und ist seitdem sehr erfolgreich. Die Genossenschaft ist in Zukunft besonders wichtig, um allen Anforderungen der Steuerberater und Unternehmen gerecht werden zu können. Zum 60-jährigen Jubiläum gratuliert das gesamte D-Consult-Team herzlich. Wir danken für die bisherige langjährige, vertrauensvolle Zusammenarbeit und schätzen die erfolgreiche Partnerschaft sehr. Für die Zukunft wünschen wir uns weiterhin viel Erfolg, Innovation und gemeinsame Projekte."
Mathias Rehpenning, Geschäftsführer D-Consult J. & M. GmbH, Channel Partner von DATEV
“60 Jahre DATEV: Diese Zahl steht für Beständigkeit, Verantwortung und kontinuierliche Weiterentwicklung. Wir von Schuster & Walther sind seit nunmehr fast 35 Jahren als enger Partner Teil dieser faszinierenden DATEV-Reise – und darauf sind wir mehr als stolz. Ihr habt die digitale Transformation der Steuer- und Finanzwelt nachhaltig geprägt und seid ein verlässlicher Begleiter für Kanzleien, Unternehmen und die gesamte Branche. Alles, alles Gute zu diesem eindrucksvollen Jubiläum – und auf viele weitere gemeinsame Jahre voller Fortschritt, Partnerschaft und grüner Kompetenz! Cheers!”
Patrick Schmid, Geschäftsführer von Schuster & Walther IT-Business GmbH, Teil der teccle group, Channel Partner von DATEV
"DATEV ist seit 60 Jahren Synonym für Vertrauen und Kompetenz – unverzichtbar für die digitale Transformation sensibler Branchen. Unsere Partnerschaft baut auf diesen Werten und öffnet neue Wege: vom modernen Arbeitsplatz bis zu KI-getriebenen Projekten, die den Berufsstand zukunftsfähig machen. Gemeinsam gestalten wir Innovation mit Verantwortung – heute und in den kommenden Jahrzehnten. Herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum und auf unsere gemeinsame Zukunft!"
Agnes Heftberger, Vorsitzende der Geschäftsführung, Microsoft Deutschland
"Zum 60-jährigen Jubiläum die herzlichsten Glückwünsche! Leistungsfähige und verlässliche IT-Infrastruktur ist ein zentraler Erfolgsfaktor für unsere Wirtschaft. Innovative digitale Lösungen stärken Unternehmen aller Branchen und ermöglichen ihnen, im Wandel wettbewerbsfähig zu bleiben. Ich wünsche weiterhin viel Erfolg und Wachstum – im Sinne der deutschen Wirtschaft!"
Peter Adrian, DIHK-Präsident