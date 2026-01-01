"Liebe DATEV eG,

mit Stolz und Freude blicken wir bei IBM auf unsere langjährige Partnerschaft. Von Beginn an einte uns die Überzeugung, dass Technologie die Wirtschaft verändert. Bereits bei der Gründung 1966 waren Lochkarten von Hollerith am Start. 1969 zogen die ersten modernen Großrechner, die IBM System/360, in das erste DATEV-Rechenzentrum ein. Seitdem hat sich euer Unternehmen als Experte für digitale Prozesse mit einer State-of-the-Art-Infrastruktur zur größten IT-Genossenschaft Europas mit über 40.000 Mitgliedern entwickelt. Herzlichen Glückwunsch zu diesem beeindruckenden Erfolg! Wir gratulieren zu einem herausragenden Team, das unermüdlich mithilfe von Automatisierung und KI-gestützten Services den Kanzleialltag revolutioniert. Vielen Dank für eure Treue, die vertrauensvolle Partnerschaft und euren Mut, mit uns gemeinsam immer wieder neue Wege zu gehen. Nochmals herzlichen Glückwunsch, und auf viele weitere Jahre des Erfolgs und der Innovation!

Euer

Wolfgang Wendt

Vorsitzender der Geschäftsführung der IBM Deutschland GmbH, General Manager IBM für Deutschland, Österreich und die Schweiz (DACH)