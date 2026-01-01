Lösungen für alle Besonderheiten der öffentlichen Hand
- Kommunen
- Stadtwerke, Versorgungs- und Entsorgungsbetriebe
- Bistümer, Kirchen und Glaubensgemeinschaften
- Kammern und Verbände
- Tourismus, Kultur, Bildung und Forschung
- sozialwirtschaftliche Organisationen
Seit mehr als 20 Jahren optimiert DATEV Ihre Prozesse
Damals
Von der Idee ...
Nach dem Beschluss der Innenministerkonferenz im Jahr 2003 zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts startete DATEV im Jahr 2004 mit dem konsequenten Einstieg in den Public Sector, um seine Mitglieder bei der Beratung von Kommunen zu unterstützen. Ausgangspunkt war eine maßgeschneiderte Lösung für das kommunale Finanzwesen der Stadt Brühl und vier Projektmitarbeitende.
Zur Pilotkommune kamen schnell weitere Städte und Gemeinden hinzu: zunächst aus Nordrhein-Westfalen, dann aus Niedersachsen und schließlich aus nahezu allen Bundesländern.
Einen wesentlichen Beitrag zum Erfolg leistete der kontinuierliche Ausbau bestehender Lösungen rund um das Finanz- und Personalwesen sowie die Neuentwicklung spezialisierter Software, etwa für die Veranlagung von Abgabearten oder für die Haushaltsplanung und Mittelbewirtschaftung.
Heute
... zu unserem leistungsstarken Angebot
Was mit einer einzelnen Kommune begann, ist zu einem etablierten Geschäftsfeld mit heute rund 8.500 Kunden aus dem Public Sector – betreut von über 3.500 Mitgliedern – und standardisierten Lösungen für das kommunale Finanz- und Personalwesen gewachsen.
Neben Kommunen nutzen auch deren Betriebe sowie weitere öffentliche Verwaltungen, wie beispielsweise Kammern, Bistümer und Kirchen, Ver- und Entsorgungsbetriebe, sozialwirtschaftliche Organisationen und Kurverwaltungen die Lösungen von DATEV.
Damit hat sich DATEV nachhaltig als leistungsstarker und verlässlicher Anbieter im öffentlichen Sector positioniert.
Gemeinsam gewachsen: 20+ Jahre Erfolg durch Partnerschaft – Stadt Brühl und DATEV
Als Modellkommune in Nordrhein-Westfalen haben wir uns früh für das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) entschieden und damit bewusst den Weg zu einer modernen, zukunftsorientierten Verwaltungssteuerung eingeschlagen. In enger Zusammenarbeit mit DATEV ist uns die vollständige Umstellung auf DATEVkommunal innerhalb von nur sechs Monaten gelungen – ein Erfolg, der für eine strukturierte Projektumsetzung und eine verlässliche Partnerschaft steht.
Mit diesem Schritt zählen wir zu den größten Pilotkommunen, die den Übergang vom kameralen zum kaufmännischen Rechnungswesen erfolgreich realisiert haben. In den darauffolgenden Jahren haben wir die Zusammenarbeit kontinuierlich weiterentwickelt und ausgebaut – von der dezentralen Mittelbewirtschaftung über DATEV LODAS comfort bis hin zu Lösungen rund um die Grundsteuerreform sowie Steuern und Abgaben.
Seit mehr als zwei Jahrzehnten setzen wir auf Lösungen von DATEV. Unsere Partnerschaft ist geprägt von Verlässlichkeit, kontinuierlicher Weiterentwicklung und einem nachhaltigen Mehrwert für unsere Verwaltung.
Andrea Jülich, Kämmerin Stadt Brühl
Was uns auszeichnet
Die Zukunft im Public Sector beginnt jetzt
Public Sector Infos kompakt
Kostenlose Medien zum Download
Auf den folgenden Seiten finden Sie weiterführende Informationen rund um den DATEV Public Sector. In unseren online Medien erhalten Sie einen vertieften Überblick über unsere Lösungen, Leistungen und Angebote.
DATEV Public Sector aktuell
Aktuelle Themen im Public Sector
Der DATEV Public Sector steht heute für verlässliche Digitalisierung in der öffentlichen Hand. Diese kostenfreie Broschüre gibt einen aktuellen Einblick in unsere Lösungen, unser Selbstverständnis und unsere partnerschaftliche Zusammenarbeit mit öffentlichen Unternehmen. Sie zeigt, wie Erfahrung, Kompetenz und Zukunftsorientierung bei DATEV zusammenwirken.