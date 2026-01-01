Lösungen für alle Besonderheiten der öffentlichen Hand

Was DATEV ausmacht

Seit 60 Jahren steht DATEV für Verlässlichkeit, Kompetenz und partnerschaftliche Zusammenarbeit. Was einst als gemeinschaftliche Idee begann, ist heute ein starker Digitalisierungspartner – auch und gerade für die öffentliche Hand. DATEV Public Sector blickt dabei auf über 20 Jahre Erfahrung zurück und vereint tiefes Branchenwissen mit moderner, zukunftsfähiger Software.

Wir bieten leistungsstarke und zuverlässige Lösungen für den Public Sector – entwickelt für die besonderen Anforderungen öffentlicher Organisationen. Als Digitalisierungspartner unterstützen wir Sie mit moderner Standardsoftware für Finanz- und Personalwesen sowie für zahlreiche weitere operative Prozesse.

Partnerschaftliche Zusammenarbeit ist für uns kein Schlagwort, sondern gelebte Praxis. Verlässlichkeit, Nähe und Unterstützung auf Augenhöhe prägen unser Handeln. So verbinden wir 60 Jahre Erfahrung mit dem klaren Blick nach vorn: für eine leistungsfähige, sichere und nachhaltige Digitalisierung im Public Sector.