Themenbroschüre DATEV Public Sector aktuell Ausgabe 2026

Seit 60 Jahren steht DATEV für Verlässlichkeit, Partnerschaft und zukunftsorientierte Lösungen. Dieses Jubiläum ist für uns Anlass, nicht nur zurückzublicken, sondern den Fokus klar nach vorn zu richten. Der Schwerpunkt dieser Ausgabe liegt auf der schrittweisen Transformation in die Cloud und den konkreten Mehrwerten digitaler Lösungen für den Public Sector. Im Themenblock Software-Lösungen zeigen wir, wie moderne Cloud-Anwendungen sichere, durchgängige Finanzprozesse ermöglichen – von der Mittelbewirtschaftung über die E-Rechnungspflicht bis hin zu datenbasierten Steuerungsinstrumenten wie dem DATEV Mittelstandsindex. Ein Interview zur aktuellen Lage ordnet zentrale Entwicklungen ein und gibt einen Blick auf zukünftige Herausforderungen.

Die Praxisberichte machen Digitalisierung greifbar: Öffentliche Einrichtungen und Organisationen berichten aus ihrem Arbeitsalltag, schildern erfolgreiche Einführungsprojekte und zeigen, wie standardisierte Prozesse, digitale Rechnungsverarbeitung oder ein moderner Postausgang Effizienzgewinne schaffen. Langjährige Partnerschaften unterstreichen dabei die Bedeutung von Verlässlichkeit und Zusammenarbeit auf Augenhöhe.

Im Bereich Services und Schulungen erfahren Sie, wie DATEV Sie mit aktuellen Schulungsangeboten, intelligenten Serviceleistungen – inklusive KI-gestützter Unterstützung – sowie einer stabilen und sicheren Cloud-Infrastruktur begleitet. Ergänzt wird die Ausgabe durch Spotlights aus dem Public Sector, eine Übersicht aktueller Veranstaltungen, Informationen zu Software-Partnerschaften und Zertifikaten.