Themenbroschüre DATEV Public Sector aktuell Ausgabe 2026

Themenbroschüre DATEV Public Sector aktuell Ausgabe 2026Preis- und Lieferinformationen
Inhalte
Beschreibung
Seit 60 Jahren steht DATEV für Verlässlichkeit, Partnerschaft und zukunftsorientierte Lösungen. Dieses Jubiläum ist für uns Anlass, nicht nur zurückzublicken, sondern den Fokus klar nach vorn zu richten. Der Schwerpunkt dieser Ausgabe liegt auf der schrittweisen Transformation in die Cloud und den konkreten Mehrwerten digitaler Lösungen für den Public Sector. Im Themenblock Software-Lösungen zeigen wir, wie moderne Cloud-Anwendungen sichere, durchgängige Finanzprozesse ermöglichen – von der Mittelbewirtschaftung über die E-Rechnungspflicht bis hin zu datenbasierten Steuerungsinstrumenten wie dem DATEV Mittelstandsindex. Ein Interview zur aktuellen Lage ordnet zentrale Entwicklungen ein und gibt einen Blick auf zukünftige Herausforderungen.
Die Praxisberichte machen Digitalisierung greifbar: Öffentliche Einrichtungen und Organisationen berichten aus ihrem Arbeitsalltag, schildern erfolgreiche Einführungsprojekte und zeigen, wie standardisierte Prozesse, digitale Rechnungsverarbeitung oder ein moderner Postausgang Effizienzgewinne schaffen. Langjährige Partnerschaften unterstreichen dabei die Bedeutung von Verlässlichkeit und Zusammenarbeit auf Augenhöhe.
Im Bereich Services und Schulungen erfahren Sie, wie DATEV Sie mit aktuellen Schulungsangeboten, intelligenten Serviceleistungen – inklusive KI-gestützter Unterstützung – sowie einer stabilen und sicheren Cloud-Infrastruktur begleitet. Ergänzt wird die Ausgabe durch Spotlights aus dem Public Sector, eine Übersicht aktueller Veranstaltungen, Informationen zu Software-Partnerschaften und Zertifikaten.
Themen
Softwarelösungen
- Digitale Zukunft im Public Sector: Schritt für Schritt in die Cloud
- Aktuelle Entwicklungen im Fokus: Interview zur Lage zwischen Zahlen und Zukunft
- E-Rechnungspflicht praxisnah umsetzen mit DATEV Kommunale Abgabe
- Durchgängige Mittelbewirtschaftung mit cloudbasiertem Workflow
- DATEV Unternehmen online: Neuerungen und Weiterentwicklung der Cloud-Anwendung
- DATEV Mittelstandsindex: Datenbasierte Steuerung im Public Sector
Praxisberichte
- Mittelverwendungsnachweise effizient mit DATEV-Software erstellen
- Langjährige Zusammenarbeit: Stadt Brühl und DATEV seit über 20 Jahren
- Standardisierte Finanzprozesse bei der Bremischen Evangelischen Kirche
- Erfolgreiche Einführung von DATEV LODAS im Thermalbad Wiesenbad
- Digitale Rechnungsverarbeitung in der Stadt Forst (Lausitz)
- Digitalisierung des Postausgangs bei der Stadtverwaltung Amberg
Services und Schulungen
- Fit bleiben in den DATEV-Programmen durch gezielte Schulungsangebote
- Künstliche Intelligenz im Service: neue Unterstützung für den Public Sector
- Stabilität und Sicherheit im Cloud Native Rechenzentrum
Weiteres
- Aktuelle Spotlights aus dem Public Sector
- Veranstaltungen und Termine
- Software-Partnerschaften im Überblick
- Relevante Zertifikate
Weitere Informationen
Sie möchten mehr über das Software- und Beratungsangebot DATEV Public Sector erfahren? Weitere Informationen zu unseren Softwarelösungen sowie Referenzen und Veranstaltungen finden Sie hier: