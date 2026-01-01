Was vor sechs Jahrzehnten als Selbsthilfeeinrichtung Nürnberger Steuerbevollmächtigter begann, ist heute ein digitales Ökosystem mit mehr als 9.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie rund 40.000 Mitgliedern. Und doch hat sich das Entscheidende nicht verändert: DATEV war immer dann stark, wenn es sich als Teil eines größeren Ganzen verstanden hat – als Plattform, als Partner, als verlässliche Kraft, die dem Berufsstand den Rücken stärkt.

Auch heute, in Zeiten wachsender Komplexität, bleibt dieser Anspruch unser Maßstab. Die E-Rechnung ist nur ein Beispiel dafür, wie regulatorische Vorgaben zu Digitalisierungstreibern werden. Künstliche Intelligenz verändert bereits unser Verständnis von Arbeit und Beratung. Wer glaubt, dabei handele sich um Zukunftsmusik, hat die Gegenwart verpasst. Lösungen entstehen, die Routinetätigkeiten übernehmen, Texte strukturieren, Abweichungen erkennen. Kanzleien, die jetzt in Technik, Ausbildung und Organisation investieren, sichern ihre Wettbewerbsfähigkeit von morgen.

Wir bei DATEV haben uns darauf ausgerichtet, diese Zukunft möglich zu machen: mit der Transformation unseres Portfolios in die Cloud, mit sicheren Datenräumen für die Zusammenarbeit, mit der Öffnung für Partnerlösungen. Das alles ist Teil einer Strategie, die auf Qualität, Effizienz und Durchgängigkeit zielt.