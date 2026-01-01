Im Februar feiert DATEV 60. Geburtstag. Für viele mag das nach einem klassischen Jubiläum klingen, nach einem feierlichen Blick zurück. Doch wer verstehen will, was hinter diesen 60 Jahren steckt, muss den Blick nach vorn richten. Denn was 1966 begann, war mehr als die Gründung eines IT-Dienstleisters – es war der Start einer Verantwortungsgemeinschaft, die bis heute trägt.
Ich selbst bin Anfang des Jahres ebenfalls 60 geworden. Das ist Zufall, aber es verleiht dem Moment eine persönliche Note. Wenn man auf das eigene Berufsleben zurückblickt und gleichzeitig auf die Entwicklung eines Unternehmens, das man über Jahre mitgestalten durfte, wird spürbar: Geschichte ist nichts Abstraktes. Sie ist ein Versprechen – und eine Verpflichtung.
Wer heute investiert, sichert die Wettbewerbsfähigkeit von morgen
Was vor sechs Jahrzehnten als Selbsthilfeeinrichtung Nürnberger Steuerbevollmächtigter begann, ist heute ein digitales Ökosystem mit mehr als 9.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie rund 40.000 Mitgliedern. Und doch hat sich das Entscheidende nicht verändert: DATEV war immer dann stark, wenn es sich als Teil eines größeren Ganzen verstanden hat – als Plattform, als Partner, als verlässliche Kraft, die dem Berufsstand den Rücken stärkt.
Auch heute, in Zeiten wachsender Komplexität, bleibt dieser Anspruch unser Maßstab. Die E-Rechnung ist nur ein Beispiel dafür, wie regulatorische Vorgaben zu Digitalisierungstreibern werden. Künstliche Intelligenz verändert bereits unser Verständnis von Arbeit und Beratung. Wer glaubt, dabei handele sich um Zukunftsmusik, hat die Gegenwart verpasst. Lösungen entstehen, die Routinetätigkeiten übernehmen, Texte strukturieren, Abweichungen erkennen. Kanzleien, die jetzt in Technik, Ausbildung und Organisation investieren, sichern ihre Wettbewerbsfähigkeit von morgen.
Wir bei DATEV haben uns darauf ausgerichtet, diese Zukunft möglich zu machen: mit der Transformation unseres Portfolios in die Cloud, mit sicheren Datenräumen für die Zusammenarbeit, mit der Öffnung für Partnerlösungen. Das alles ist Teil einer Strategie, die auf Qualität, Effizienz und Durchgängigkeit zielt.
Die Vergangenheit ist nur der Auftakt für das, was noch vor uns liegt
Aber Technik allein reicht nicht. Es braucht Menschen, die Verantwortung übernehmen – in der Kanzlei, in der Ausbildung, im Mandat. Die Steuerberaterin, die einer Gründerin Mut macht. Die Fachkraft, die neue Prozesse mitträgt. Der Auszubildende, der spürt: Dieser Beruf hat Bedeutung. An sie richtet sich der Appell von uns als Genossenschaft gemeinsam mit Kammer und Verband: Bilden Sie aus, entwickeln Sie Ihre Kanzlei weiter, seien Sie ein attraktiver Arbeitgeber – nicht aus Pflicht, sondern aus Überzeugung.
Denn persönliche Beziehungen bleiben das Fundament jeder Transformation. Vertrauen, Verlässlichkeit und gegenseitige Unterstützung sind nicht digitalisierbar. Auch das ist DATEV: eine Gemeinschaft, die auf Substanz baut. Nicht auf den schnellen Effekt, sondern auf nachhaltigen Nutzen.
Was ich DATEV für die Zukunft wünsche? Dass wir bei aller Dynamik nicht vergessen, wofür wir stehen. Dass wir achtsam bleiben. Und dass wir nie aufhören, an die Gemeinschaft zu denken – als Mitglieder, als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, als Menschen. Die Zukunft der Steuerberatung wird nicht im Silicon Valley entschieden, sondern in unseren Kanzleien, in unseren Teams, in unseren Köpfen.
60 Jahre DATEV sind ein Moment der Besinnung. Aber kein Stillstand. Die Vergangenenheit ist nur der Auftakt für das, was noch vor uns liegt. Gestalten wir diese Zukunft. Gemeinsam.
Der Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und promovierte Diplom-Kaufmann Robert Mayr ist seit 2016 CEO der DATEV eG. Mayr ist zudem seit 2012 Vizepräsident der Steuerberaterkammer Nürnberg. Er ist Senator in der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften (acatech), Rechnungsprüfer des Bundesverbands der Deutschen Industrie e.V. (BDI) und im Hauptvorstand des Bitkom e.V. Mayr engagiert sich ehrenamtlich in der Hochschullehre, er hat einen Lehrauftrag an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen, wo er neue Technologien im Steuerwesen untersucht. Für dieses Engagement ist ihm im Sommer 2022 der Titel „Honorarprofessor“ verliehen worden.