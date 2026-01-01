Das Fahrzeug mit den Flügeltüren und der schwarzen Karosserie beschleunigt mit rasanter Geschwindigkeit. Die Kamera schwenkt auf den Tachometer des DeLorean DMC-12, so dass die Zuschauer sich selbst in den Sitz gepresst fühlen. 76 Meilen pro Stunde, 80 Meilen pro Stunde….

Als der Wagen endlich die angepeilten 88 Meilen pro Stunde erreicht hat, formieren sich blaue Blitze ringsum. Die Reifen hinterlassen Feuerspuren auf dem Asphalt, ein gleißender Lichtblitz erscheint und verfrachtet die beiden Insassen des Gefährts „Zurück in die Zukunft“.

Die legendäre Filmtrilogie aus den 80er Jahren erzielte weltweit ein Box-Office-Einspielergebnis von fast 1 Milliarde Dollar. Die Abenteuer rund um Marty McFly und Doc Brown gelten als ikonisch und zählen bis heute zu generationsverbindenden Kultfilmen.

Das zentrale Thema der Trilogie, in die Zukunft zu reisen, fasziniert die Menschheit seit jeher. Doch manche brauchen für diesen Trip keinen Fluxkompensator, denn sie waren schon immer dort und streckten ihre Fühler ins „Morgen“ aus.

So wie die Genossenschaft, von der in den kommenden Zeilen die Rede sein soll. Nicht erst seit heute hat sich DATEV seit der Gründung mit visionären Ideen und Zukunftstechnologien auseinandergesetzt. Es ist ein Identitätskern des Unternehmens, das in diesen Tagen seinen 60. Geburtstag begehen darf und immer wieder aufs Neue beweist, dass Zukunft für manche kein Ziel, sondern ein Zuhause ist.