Ein Fall für Spezialisten

Insolvenzrecht erfordert Spezialwissen. Steuerberater riskieren Haftung, wenn sie kriselnde Mandate ohne Know-how begleiten. Expertenrat für die Praxis.

Erfolg führt häufig zu Beratungsresistenz

Insolvenzexperte Arndt Geiwitz spricht über Marktbereinigung, Reformbedarf, KI-Einsatz und warum Erfolg oft zu Beratungsresistenz führt. Einblick & Ausblick.

Wirtschaftspolitische Zeitenwende

Insolvenzen nehmen 2025 in Deutschland zu. Ursachen wie Bürokratie, Fachkräftemangel & hohe Kosten gefährden Unternehmen – Politik & Wirtschaft gefordert.

Insolvenzen und DATEV Mittelstandsindex

Die Zahl der Insolvenzen in Deutschland ist auf einem 20-Jahreshoch. Steigende Kosten, eine schwache Konjunktur und Fachkräftemangel setzen Unternehmen unter Druck. Der DATEV Mittelstandsindex liefert exklusive Einblicke in die Lage der KMU – und zeigt, wie Steuerberater frühzeitig helfen können, Schieflagen zu vermeiden.

So schützen Sie Ihre Mandanten vor Krisen

Mit DATEV Analyse und Planung Risiken früh erkennen & gezielt gegensteuern. Frühwarnservice & Liquiditätsplanung sichern die Zukunft Ihrer Mandanten.

Doppelt gefordert

Steuerberater müssen bei drohender Insolvenz rechtzeitig handeln. StaRUG & InsO verpflichten zur Beratung und Planung – Haftungsrisiken aktiv vermeiden.

Instrumente für KMU

Ob StaRUG, Eigenverwaltung oder Stundung: KMU können mit gezielter Analyse und frühzeitiger Planung Sanierungschancen nutzen. Überblick über Instrumente & Pflichten.

DATEV Mittelstandsindex

Der DATEV Mittelstandsindex liefert Steuerberatern wertvolle Einblicke in die wirtschaftliche Lage ihrer Mandanten. Mit aktuellen Daten zu Umsätzen, Löhnen und Beschäftigung können sie frühzeitig Risiken erkennen, Mandanten gezielt für fundierte Entscheidungen zur finanziellen Stabilität beraten. „Die Menschen hinter den Zahlen zu sehen ist wichtig“ Die deutsche Wirtschaft steht vor großen Herausforderungen, doch durch vorausschauendes Risikomanagement und datenbasierte Entscheidungen können Steuerberater den Mittelstand stabilisieren und Arbeitsplätze sichern.

