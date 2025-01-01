Insolvenzen und DATEV Mittelstandsindex
Die Zahl der Insolvenzen in Deutschland ist auf einem 20-Jahreshoch. Steigende Kosten, eine schwache Konjunktur und Fachkräftemangel setzen Unternehmen unter Druck. Der DATEV Mittelstandsindex liefert exklusive Einblicke in die Lage der KMU – und zeigt, wie Steuerberater frühzeitig helfen können, Schieflagen zu vermeiden.
DATEV Mittelstandsindex
Der DATEV Mittelstandsindex liefert Steuerberatern wertvolle Einblicke in die wirtschaftliche Lage ihrer Mandanten. Mit aktuellen Daten zu Umsätzen, Löhnen und Beschäftigung können sie frühzeitig Risiken erkennen, Mandanten gezielt für fundierte Entscheidungen zur finanziellen Stabilität beraten. „Die Menschen hinter den Zahlen zu sehen ist wichtig“ Die deutsche Wirtschaft steht vor großen Herausforderungen, doch durch vorausschauendes Risikomanagement und datenbasierte Entscheidungen können Steuerberater den Mittelstand stabilisieren und Arbeitsplätze sichern.