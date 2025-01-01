So schützen Sie Ihre Mandanten vor Krisen

Die Früherkennung von Risiken ist entscheidend für den wirtschaftlichen Erfolg Ihrer Mandanten. Erfahren Sie, wie DATEV Analyse und Planung Ihnen hilft, Auffälligkeiten frühzeitig zu erkennen und gezielte Maßnahmen zu ergreifen.

DATEV Frühwarnservice

Der DATEV Frühwarnservice unterstützt Sie bei der Früherkennung von betriebswirtschaftlichen Auffälligkeiten.

DATEV Analyse und Planung

Mit dem Programmteil Planung in DATEV Analyse und Planung verschaffen Sie Ihren Mandantinnen und Mandanten einen optimalen Überblick über die künftige Entwicklung des Unternehmens und erhalten eine fundierte Basis für das Bankgespräch.

Software: DATEV Liquiditätsmonitor online

Der DATEV Liquiditätsmonitor online bietet einen schnellen Überblick über die finanzielle Lage eines Unternehmens direkt in DATEV Unternehmen online.

DATEV Fachbuch: Mit betrieblichen Kennzahlen zum Erfolg

Kennzahlen verstehen und einzusetzen sind wichtige Bausteine für eine optimale Unternehmenssteuerung.

Mandanten-Info-Broschüre: Forderungen und Mahnungen effektiv abwickeln

Prozesse bei der Bearbeitung von Forderungen und Mahnungen durch Digitalisierung optimieren

DATEV MyMarketing: DATEV Mittelstandsindex – aktuelle Zahlen direkt auf Ihrer Website

Mit den beiden Online-Bannern, die Sie einfach auf Ihrer Website integrieren können, haben Sie und Ihre Mandanten monatlich aktualisierte Zahlen zu Umsätzen, Löhnen und Beschäftigung immer im Blick.