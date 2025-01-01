Das StaRUG selbst regelt noch nicht die Folgen eines Verstoßes gegen diese Vorschriften, und aufgrund dessen erst kurzfristigen Bestehens ist auch noch nicht abschließend geklärt, welche Konsequenzen sich für die Geschäftsleiter, die dagegen verstoßen, ergeben könnten. In Betracht kommen dürften vor allem Schadenersatzverpflichtungen gegenüber den Gesellschaftern, womöglich aber auch gegenüber den Gläubigern. In der Insolvenzordnung sind die Konsequenzen hingegen klar geregelt. Nach § 15a InsO kann eine verspätete Antragstellung zu einer Freiheits- oder Geldstrafe führen. Darüber hinaus besteht im Falle einer Verurteilung ein Berufsverbot für die weitere Tätigkeit als Geschäftsführer einer juristischen Person tätig zu sein. Hinzu kommen verschiedene Straftatbestände der §§ 263, 266a sowie 283 ff. Strafgesetzbuch (StGB), die gegebenenfalls mit verwirklicht werden und zu einer straf- und zivilrechtlichen Haftung der Organe führen können. Gerade bei unklarer Geschäftssituation ist es für den Geschäftsleiter daher unerlässlich, über eine entsprechende Unternehmensplanung zu verfügen, aus der er die aktuelle Geschäftsentwicklung zumindest für die nächsten zwölf Monate absehen kann, um seiner Antragspflicht bei Eintritt der Überschuldung nachkommen zu können. Dabei ist zu beachten, dass nicht jede Finanzierungslücke unmittelbar zu einer Antragstellung führt. Das Gesetz räumt den Verantwortlichen insoweit eine Frist von sechs Wochen ein. In dieser Zeit können sie Maßnahmen entwickeln, damit die Finanzierungslücke mit überwiegender Wahrscheinlichkeit geschlossen werden kann. Je näher die Finanzierungslücke rückt, desto konkreter müssen diese Maßnahmen sein. Stellen die Verantwortlichen jedoch fest, dass die Lücke unter keinen Umständen mehr geschlossen werden kann, dürfen sie den Ablauf der Sechswochenfrist nicht abwarten, sondern müssen unverzüglich einen Insolvenzantrag stellen.