Forderungen und Mahnungen effektiv abwickeln (E-Book)
- Buchhaltung durch Automatisierung entlasten
- Zahlungsausfälle verhindern
- Maßnahmen bei ausbleibenden Zahlungen
Erscheinungstermin: Juli 2025
Beschreibung
Nach wie vor vernachlässigen viele mittelständische Firmen ihr Forderungsmanagement. Dabei kann die Digitalisierung und damit Automatisierung die Bearbeitung von Forderungen und Mahnungen optimieren.
Um der Gefahr ausbleibender Zahlungen trotz erbrachter Leistung zu begegnen, sollte sich jedes Unternehmen proaktiv mit diesem Thema auseinandersetzen. Dies bedeutet, sich mit dem Forderungsmanagement laufend und auch bereits vor dem Erstkontakt zum Kunden zu befassen. Denn schon bei der Auftragsannahme werden die Weichen gestellt. Dies gilt sowohl bei Bestands- als auch bei Neukunden. Ein Unternehmen sollte schon von Anfang an mit seinen Kundinnen und Kunden über Geld sprechen, auch wenn es "unangenehm“ ist.
Diese Mandanten-Info-Broschüre unterstützt Ihre Mandantinnen und Mandanten dabei, ein erfolgreiches Forderungsmanagement im Unternehmen aufzubauen.
Sie als Steuerkanzlei kann die Broschüre zudem bei der Akquise neuer Mandate unterstützen.
Musteranschreiben
Die Broschüren können kostengünstig im C5-Umschlag versendet werden. Des Weiteren haben wir für Sie ein Musteranschreiben im Microsoft Word®-Format vorbereitet, das Sie sich hier herunterladen können.
Bitte beachten Sie:
Die Mandanten-Info steht nur noch als E-Book und individualisiert unter DATEV MyMarketing zur Verfügung.
Info & Leseprobe
Die Visitenkarte Ihrer Kanzlei
DATEV MyMarketing
Sie haben die Möglichkeit, diese Mandanten-Info-Broschüren mit Kanzleilogo und weiteren individuellen Angaben drucken zu lassen.
Individualisieren Sie mit DATEV MyMarketing einfach und schnell von Ihrem Arbeitsplatz aus: Nutzen Sie dafür den Direktlink oder www.datev-mymarketing.de.
Die Lieferzeit für individualisierte Mandanten-Info-Broschüren beträgt ca. 7 Tage bei einer Mindestbestellmenge von 20 Stück.
Rechtlicher Hinweis
Die E-Books können Sie auf allen PCs und mobilen Endgeräten der Betriebsstätte nutzen, für die Sie diese erworben haben. Die Weitergabe der Mandanten-Info, z. B. per E-Mail an Ihre eigenen Mandanten, ist im Rahmen der erworbenen Lizenzen zulässig. Eine Weitergabe an Dritte außerhalb Ihrer Mandantschaft oder Ihrer Betriebsstätte ist nicht gestattet.
Eine Veröffentlichung im öffentlich zugänglichen Bereich, z. B. in sozialen Netzwerken oder auf Ihrer Website, ist aus urheberrechtlichen Gründen nicht gestattet. Die Veröffentlichung im geschützten Bereich Ihrer Website ist zulässig. Im Übrigen gelten die Geschäftsbedingungen der DATEV.
Autor
Reinhard Schinkel
Einen Tag nach der Bestellung hat sich der Autor, Reinhard Schinkel, im Jahr 2007 als Steuerberater in Berlin-Köpenick selbständig gemacht; zwar auf der „grünen Wiese“, aber getreu dem Motto „Steuerberater aus Leidenschaft“! Neben der reinen Arbeit in und an seiner Steuerkanzlei konnte er sich auch als Autor profilieren. So erschienen bereits im „Ewald von Kleist Verlag“ Bücher zur GmbH-Besteuerung/ der Einnahme-Überschuss-Rechner und zur Vorbereitung auf die Steuerberaterprüfung, in mehrfachen Auflagen. Seine Erfahrungen als Wirtschaftsmediator publizierte er im HDS Verlag. Seit dem Jahr 2016 hat er sich dem Steuerberaternetzwerk HSP STEUER angeschlossen.
Details & Preise
Forderungen und Mahnungen effektiv abwickeln (E-Book)
Erscheinungstermin: Juli 2025