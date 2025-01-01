Die alarmierenden Zahlen des DATEV Mittelstandsindex zeigen, wie eng wirtschaftliche Stabilität und das frühzeitige Erkennen von Risiken zusammenhängen. Steuerberater spielen dabei eine zentrale Rolle: Sie helfen Unternehmen, ihre finanzielle Situation zu verstehen und beraten präventiv, um Insolvenzen zu vermeiden. Kürzlich traf ich eine Steuerberaterin, die den DATEV Mittelstandsindex begeistert in ihrer Arbeit nutzt. Sie setzt die Daten gezielt in Mandantengesprächen ein, um wirtschaftliche Entwicklungen und Risiken zu kommunizieren. Dieses Vorgehen zeigt, wie wertvoll datenbasierte Erkenntnisse für eine vorausschauende Beratung sind – ein echter Gewinn für den Berufsstand. Schon 2020 habe ich in meiner Kolumne den Begriff des Lotsen geprägt. Es sind schließlich die Steuerberater, die ihre Mandanten sicher durch schwierige Zeiten navigieren. Liebe Kolleginnen und Kollegen, gerade in Krisenzeiten ist unsere Expertise unverzichtbar. Der Blick in die Zahlen Ihrer Mandanten hilft, Risiken frühzeitig zu erkennen und Maßnahmen einzuleiten. Sie sind nicht nur Begleiter, sondern strategische Partner Ihrer Kunden. Ihre Arbeit sichert Arbeitsplätze, stärkt den Mittelstand und schafft Perspektiven. Gemeinsam legen wir den Grundstein für Stabilität und Innovation im deutschen Mittelstand.