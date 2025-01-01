Es gibt Zeiten, in denen mehr Firmengründungen zu verzeichnen sind als Geschäftsaufgaben. Und es gibt Zeiten, da verhält es sich genau andersherum. Derzeit trifft Letzteres zu. Im Grunde genommen ist das nichts Ungewöhnliches, denn es ist ganz natürlich Teil des Wirtschaftskreislaufs. Die eigentliche Frage, die sich aber stellt, ist, ob aktuell Bedingungen gegeben sind, die es neuen Firmen schwerer machen, eine erfolgreiche Gründungsphase zu durchlaufen und sich zu etablieren beziehungsweise kriselnden Unternehmen es nahezu unmöglich machen, eine bestehende Krise zu überwinden. Genau hier liegt das eigentliche Problem, dem sich die deutsche Wirtschaft stellen muss. Denn es handelt sich aktuell um eine Vielzahl an Störfaktoren, wobei deren Nachhaltigkeit die eigentliche Gefahr ausmacht. Ob erstarkte oder aggressiv auftretende, vor allem ausländische Konkurrenz, Fachkräftemangel, überbordende Bürokratie oder hohe Stromkosten und Preisdruck – kriselnde Unternehmen müssen derzeit an vielen Fronten ums Überlegen kämpfen. Damit einhergeht eine allgemeine Zurückhaltung zu investieren. „Save the Money“ lautet die Devise, um für noch schlechtere Zeiten gewappnet zu sein. Diese Angst und Zurückhaltung führt jedoch zu einer In-Sich-Lähmung mit der Folge, dass es viele Betriebe wohl nicht schaffen werden, die laufenden Kosten zu bedienen, denn der erhoffte beziehungsweise notwendige Umsatz ist rückläufig, obwohl er zum Erhalt der bestehenden Ressourcen ebenfalls unverzichtbar ist.