Mit Planzahlen-Controlling aktuelle Entwicklungen immer im Blick
Kennen Sie das? Sie verfolgen ein klares Ziel und richten Ihre ganze Energie darauf aus. Um es zu erreichen, hilft konzeptionelles Vorgehen – Schritt für Schritt. Auch gute Beratung baut auf ein konzeptionelles Fundament:
eine zeitnahe und vollständige Qualitätsbuchführung sowie verlässliche Instrumente, die den Weg des Mandantenunternehmens aufzeigen und die Realität abbilden. So wird messbar, ob Ziele und Realität übereinstimmen. Unterstützen Sie Ihre Mandantinnen und Mandanten - wir zeigen Ihnen wie.
Passend und professionell: Lösungen für eine gezielte Beratung
In DATEV Kanzlei-Rechnungswesen wechseln Sie zu geeigneten Lösungen für das Planzahlen-Controlling. Erstellen Sie eine erste, schnelle Erfolgsplanung mit den BWA-Planwerten – auf Basis von Kontenzwecken. Eine auf diesen Werten basierte Zahlungsplanung können Sie schnell und sicher in der Cloud-Anwendung DATEV Analyse und Planung erledigen. Die BWA hilft Ihnen dann bei der regelmäßigen Analyse der wirtschaftlichen Lage. Neben Ist-Ist-Vergleichen können Sie auch regelmäßig Soll-Ist-Vergleiche durchführen. Die Cloud-Anwendung DATEV Frühwarnservice unterstützt Sie mit einer automatisierten BWA-Analyse zur Erkennung von Auffälligkeiten. Über die DATEV Branchenauswertungen lässt sich das Unternehmen bei Bedarf mit der Branche vergleichen. Den Controllingreport nutzen Sie, um Ihre Mandantinnen und Mandanten über die laufende wirtschaftliche Lage zu informieren. Mit der Cloud-Anwendung Steuervorauszahlungen berechnen Sie die Vorauszahlungen Ihrer Mandanten und können unerwartete Nachzahlungen vermeiden.
So erkennen Sie Entwicklungen frühzeitig, reagieren schnell und steuern gemeinsam auf Kurs.
1. Schritt: Einfache Erfolgsplanung am Jahresanfang durchführen
Starten Sie in der Buchführung von DATEV Kanzlei-Rechnungswesen auf gewohntem Weg die BWA-Planwerte (z. B. Auswertungen | Finanzbuchführung | BWA-Planwerte).
Um eine schnelle Planung auf Basis der Vorjahres-Ist-Werte durchzuführen, importieren Sie diese.
Diese Werte können Sie nun im laufenden Jahr individuell anpassen: durch Überschreiben der Zahlen in den einzelnen Monaten bzw. des Jahreswerts.
Eine weitere schnelle Planungsmöglichkeit ergibt sich durch prozentuale Veränderungen der Vorjahreswerte. Lassen Sie sich dazu das Ist-Vorjahr rechts über die kontextbezogenen Links anzeigen.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Vorjahreswert und wählen Sie im Kontextmenü „Steigern in Folgejahre bis Ende“. Der ausgewählte Prozentwert verändert den Planwert im laufenden Jahr. Die Methode des Steigerns lässt sich auch auf eine Mehrfachauswahl einzelner BWA-Zeilen anwenden.
Wenn Sie detaillierter planen wollen, steht Ihnen die neue Funktion „Konten anzeigen / planen“ zur Verfügung. Damit können Sie beispielsweise die Planung der Umsatzerlöse auf Kontenebene angehen. Setzen Sie dazu rechts in den kontextbezogenen Links unter „Postenstruktur“ den Haken bei „Konten anzeigen / planen“.
Tipp: Weitere Neuerungen zu den BWA-Planwerten erfahren Sie im Hilfe-Video.
2. Schritt: Schnelle und sichere Zahlungsplanung
Für eine kompetente und umfassende Planung ist eine Zahlungsplanung unerlässlich. Vor allem Banken legen großen Wert auf eine gut aufbereitete Planung für die Kreditaufnahme.
Starten Sie dazu in den BWA-Planwerten (BWA01) über „Zahlungsübersicht öffnen“ die neue Cloud-Anwendung DATEV Analyse und Planung.
Beim Start werden die Ist-Daten und die vorhandenen BWA-Planwerte automatisch übernommen. Auf dieser Basis können Sie die weitere Planung vollständig in der Anwendung durchführen.
Tipp
- Das Klick-Tutorial führt Sie Schritt für Schritt mit grafischer Unterstützung durch die Anwendung.
- Das Video " Erste Schritte DATEV Analyse und Planung" zeigt Ihnen die Erstellung einer ersten Planung.
In der BWA01 können Sie die vorhandenen Erfolgswerte durch direktes Ändern bzw. Steigern anpassen. Die betriebliche Steuerberechnung, die Einstellungen zur Umsatzsteuer und die Erfassung von Zahlungsverläufen in der BWA haben direkten Einfluss auf die in der Zahlungsübersicht ausgewiesenen Zahlungen.
Darüber hinaus können Sie bestehende und geplante Kredite hinzufügen, um Ihre Mandantinnen und Mandanten bei der Planung von Investitionen und Kreditverhandlungen zu unterstützen.
Eine grafische Darstellung der wichtigsten Kennzahlen trägt zur Veranschaulichung bei.
Ein Export bzw. Import der Erfolgswerte in die BWA-Planwerte ist über eine csv-Datei möglich.
Tipp zur Umsetzung
- Informieren Sie sich im Fachbeitrag Schnell und einfach planen – für mehr Sicherheit über die neuen Online-Planung.
3. Schritt: Qualitäts-Buchführung erstellen
Erstellen Sie auf gewohntem Weg die regelmäßige Buchführung für Ihre Mandantin oder Ihren Mandanten.
Um aussagekräftige Informationen über die aktuelle wirtschaftliche Lage des Unternehmens zu erhalten, ist eine Qualitäts-Buchführung Voraussetzung. Diese erreichen Sie durch zeitnahes Buchen auf Basis von vollständigen Belegen.
Zeitnahes Buchen fördert außerdem eine bessere Zusammenarbeit und generiert Beratungsansätze, die es Ihrer Mandantin oder Ihrem Mandanten ermöglichen, das Unternehmen nachhaltig zu steuern.
Tipps für Ihre Umsetzung
Digitale Datenanalysen unterstützen dabei, eine hochwertige Datenqualität in Ihrer Finanzbuchführung zu erzielen. Auffälligkeiten und Fehler werden frühzeitig aufgedeckt und geklärt, bevor diese zum Problem werden. Mehr dazu unter go.datev.de/datenpruefung.
4. Schritt: Aktuelle wirtschaftliche Lage analysieren
4.1. Betriebswirtschaftliche Auswertungen (BWA)
Die betriebswirtschaftliche Betrachtung und Steuerung eines Unternehmens basiert vor allem auf dem Zahlenmaterial der Finanzbuchführung. Die Betriebswirtschaftlichen Auswertungen (BWA) unterstützen diese Analyse.
Sie haben mit Ihrer Mandantin bzw. Ihrem Mandanten vereinbart, dass Sie regelmäßig die wirtschaftliche Lage des Unternehmens analysieren und bei Bedarf aktive Hinweise geben?
In der BWA können Sie dafür beispielsweise die kurzfristige Erfolgsrechnung als Ausgangsbasis verwenden. Starten Sie auf gewohntem Weg den Aufruf der BWA (auf Basis von Kontenzwecken). Die kurzfristige Erfolgsrechnung wird für die gewählte BWA-Form bereits angezeigt. Die BWA vergleicht den aktuellen Buchungsmonat mit den kumulierten, aufgelaufenen Werten des aktuellen Jahres. Zur besseren Darstellung können Sie die Auswertung der BWA auch als Grafik ausgeben.
Tipp: Weitere Informationen zur BWA erfahren Sie im Hilfe-Dokument 1021364.
Um die Entwicklungen des laufenden Jahres noch besser beurteilen zu können, ist es sinnvoll, auch die Werte des Vorjahres in die Analyse einzubeziehen. Im Fenster „Auswertungen“ wählen Sie dazu „Vorjahresvergleich“ aus.
Neben dem Vorjahresvergleich bietet sich auch ein Vergleich mit den geplanten Werten an. Dieser ist gegenwartsbezogen und damit aussagekräftiger als ein Vergleich mit Vergangenheitswerten. Sie erkennen damit zeitnah, ob sich das Unternehmen noch auf dem geplanten Weg befindet. Aus einem vergangenheitsbezogenen „Reagieren“ wird ein gegenwartsbezogenes „Agieren“.
Den „Soll-Ist-Vergleich“ finden Sie ebenfalls im Fenster „Auswertungen“. Dargestellt werden die Ist-Werte, die Plan-Werte und die Abweichungen (absolut und prozentual). So erkennen Sie leicht, ob die vorgegebenen Werte erreicht wurden bzw. wie groß die Abweichungen sind.
4.2 DATEV Frühwarnservice
Die Möglichkeit frühzeitig betriebswirtschaftliche Auffälligkeiten zu erkennen, bietet ebenfalls die Cloud-Anwendung DATEV Frühwarnservice, der erste Analyseservice von DATEV Analyse und Planung.
Starten Sie hierzu den Frühwarnservice in Kanzlei Rechnungswesen über Auswertungen | Finanzbuchführung | Frühwarnservice. Die aktuellen Buchhaltungsdaten werden automatisch beim Öffnen des Frühwarnservices auf Unstimmigkeiten in der BWA und den Kennzahlen aus den Bereichen Erfolg, Bilanz und Liquidität überprüft. Die Prüfung kann für Bilanzierer, Mandate mit Einnahmenüberschussrechnung und Branchenpaket Ärzte/ Zahnärzte (EÜR) genutzt werden.
Es werden Ihnen nur die Sachverhalte als Auffälligkeit angezeigt, die den vordefinierten Schwellenwert überschreiten. Die Vergleichsart, mit dem der aktuelle BWA-Wert verglichen werden soll, kann individuell eingestellt werden. Außerdem ist es möglich, Schwellenwerte mandantenspezifisch anzupassen. Dadurch ist eine individuelle Überprüfung der Buchhaltungsdaten möglich, um potenzielle Risiken zeitnah zu identifizieren und entsprechend zu reagieren.
Welche Posten der BWA und Kennzahlen anhand von Schwellenwerten geprüft werden können, erfahren Sie im Hilfe-Dokument Kriterien DATEV Frühwarnservice..
Um die auffällig markierten Sachverhalte genauer zu prüfen, gibt es eine Detailansicht im DATEV Frühwarnservice. Eine grafische Darstellung des zeitlichen Verlaufs unterstützt Sie und Ihre Mandanten bei der genaueren Analyse.
Die Detailansicht des gewünschten Sachverhalts können Sie über ">" oder über "Details anzeigen" öffnen. Hier können alle betroffenen Konten der Auffälligkeit eingesehen, sortiert und analysiert werden.
Tipps für Ihre Umsetzung
- Das Hilfe-Video zeigt Ihnen wie Sie den Frühwarnservice nutzen.
- Lesen Sie auch den Fachbeitrag DATEV Frühwarnservice stärkt Analyse- und Beratungsleistung
4.3 Mandantenunternehmen mit Branche vergleichen
Die BWA-Analyse hat Ihnen bereits Entwicklungen aufgezeigt. Um diese besser einzuordnen, können Sie die Stärken und Schwächen des Mandantenunternehmens im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche ermitteln. Nutzen Sie dazu die Branchenauswertungen.
Dabei haben Sie die Möglichkeit, die Auswertung nach branchenspezifischen, gesellschaftsrechtlichen oder geografischen Kriterien zu unterteilen. So erhalten Sie ein präzises Gesamtbild des Mandantenbetriebs und erkennen schnell, ob und wo Handlungsbedarf besteht.
Sie starten die Branchenauswertungen über Auswertungen | Finanzbuchführung | Branchenauswertungen.
Schon installiert: Die Branchenauswertungen (Modular und Standard) sind ein Zusatzmodul zu den DATEV Rechnungswesen-Programmen. Eine Bestellung ist nicht notwendig, da das Zusatzmodul automatisch mit DATEV Kanzlei-Rechnungswesen installiert wird. Mit der ersten Anschaltung an das DATEV-Rechenzentrum, um Durchschnittswerte abzurufen, wird ein Vertrag angelegt. Weitere Infos finden Sie unter go.datev.de/branchenauswertungen.
Tipp: DATEV Mittelstandindex
Nutzen Sie auch den datenbasierten Einblick jeden Monat in die wirtschaftliche Lage von Kleinstunternehmen sowie kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMU) je nach Bundesland in Deutschland, um Ihren Mandanten über aktuelle und detaillierte konjunkturelle Analysen der Branche zu informieren. Mehr dazu unter DATEV Mittelstandsindex.
4.4 Steuervorauszahlungen prüfen
Auf Basis der Buchhaltungsdaten wird nämlich analysiert, wie sich die Steuervorauszahlungen entwickeln. Starten Sie hierzu die Cloud-Anwendung DATEV Steuervorauszahlungen in Kanzlei-Rechnungswesen über | Finanzbuchführung auswerten | Steuervorauszahlungen.
Die Steuervorauszahlungen für Einkommensteuer und Gewerbesteuer (letzteres nur Berlin, Hamburg und Bremen) werden direkt aus dem Programm Steuerkonto online übernommen. Für die Gewinn- und Steuerprognose werden die aktuellen Werte mit der bisherigen Festsetzung verglichen. So erhalten Sie einen detaillierten Überblick, der aufzeigt, ob ein Anpassungsantrag sinnvoll wäre. Dieser Antrag kann dann direkt aus der Anwendung gestellt werden.
Tipps für Ihre Umsetzung
- Das Hilfe-Video gibt Ihnen einen Überblick zum Programm.
- Richten Sie sich im DATEV Frühwarnservice die Prüfkriterien Steuervorauszahlungen – Herabsetzung und Steuervorauszahlungen - Erhöhung ein. Wenn Sie eine Warnung erhalten, prüfen Sie über DATEV Steuervorauszahlungen, ob Sie tatsächlich aktiv werden sollten.
5. Schritt: Ergebnisse besprechen
Besprechen Sie nun mit Ihrer Mandantin bzw. Ihrem Mandanten die Erkenntnisse, die Sie aus der Analyse gewonnen haben. Zeigen Sie im Gespräch auf,
- wie sich die wirtschaftliche Lage entwickelt hat,
- welche möglichen Ursachen Sie dafür identifiziert haben und
- welche Stellschrauben Sie für eine Veränderung empfehlen können.
Dafür ist der Controllingreport ideal, da er deutlich über die Aussagen der klassischen BWA hinausgeht und tiefer gehende Analysen bietet. Sie starten den Controllingreport in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen in der Übersicht „Buchführung“ im Ordner „Finanzbuchführung auswerten“.
Mit folgenden BWA-Formen lässt sich der Controllingreport aufbereiten:
- BWA-Form 1 (DATEV-BWA) und BWA-Form 51 (Kapitalflussrechnung) für Bilanzierer
- BWA-Form 4 (Controllingreport-BWA) für Bilanzierer
- BWA-Form 7 (Controllingreport-BWA E/A) für Einnahmenüberschussrechner
- BWA-Form 51 (Kapitalflussrechnung)
Mit Kennzahlen, Trends und Grafiken auf Basis der laufenden Finanzbuchführung bringt der Controllingreport die wirtschaftliche Situation des Unternehmens auf den Punkt. Auffälligkeiten werden optisch hervorgehoben und lassen sich damit frühzeitig erkennen.
In den Controllingreport fließen auch die Planzahlen aus den BWA-Planwerten (in der Auswertung „Planerreichung“) sowie Informationen über die Branchenwerte ein (in der Auswertung „Branchenauswertung“).
Fazit
Schnell und mit wenig Aufwand erstellen Sie in Kanzlei-Rechnungswesen eine einfache Erfolgsplanung (BWA-Planwerte). Mit regelmäßigen Soll-Ist-Vergleichen erkennen Sie frühzeitig, ob angestrebte Ziele erreicht werden. Sollten Sie Abweichungen feststellen, können Sie für Ihre Mandantinnen und Mandanten geeignete Maßnahmen ableiten. Die Zahlungsplanung über DATEV Analyse und Planung unterstützt Sie in solchen Fällen sowie bei Investitionsplanungen.
Nach dem zeitnahen Erstellen der monatlichen Finanzbuchführung analysieren Sie die aktuelle wirtschaftliche Lage in der BWA: zuerst anhand von Ist-Ist-Vergleichen und im Anschluss mit dem Soll-Ist-Vergleich. Die automatisierte BWA-Prüfung mit dem DATEV Frühwarnservice unterstützt Sie bei der Analyse. Sollten Anpassungen der Vorauszahlungen notwendig sein, können diese direkt aus der Anwendung DATEV Steuervorauszahlungen gestellt werden. Neben der BWA können Sie Ihre Mandantinnen und Mandanten auch regelmäßig mit Auswertungen des Controllingreport unterstützen.
Bei größeren Abweichungen nutzen Sie zur genaueren Analyse den Vergleich mit der Branche – über die Branchenauswertungen. So können Sie feststellen, ob Veränderungen nur das Mandantenunternehmen oder die ganze Branche betreffen.
Voraussetzungen
- Sie erstellen die Buchführung in der Kanzlei zeitnah, aktuell und vollständig.
- Ihre Kanzlei erhält die Mandantenbelege digital mit DATEV Unternehmen online nach vereinbartem, zeitnahem Rhythmus.
- Sie arbeiten mit DATEV Kanzlei-Rechnungswesen 1). Der Controllingreport ist bereits Bestandteil dieser DATEV-Lösung.
- Schlüsselung der BWA-Stammdaten und Einstieg in den Controllingreport.
- DATEV Analyse und Planung beinhaltet den Programmteil Planung und DATEV Frühwarnservice. Für die Nutzung benötigen Sie das Programmpaket Wirtschaftsberatung classic 1).
- Steuervorauszahlungen ist im Programmpaket Wirtschaftsberatung classic enthalten 1).
- Möchten Sie Brancheninformationen als zusätzliche Informationsquelle nutzen, benötigen Sie die kostenpflichtige Lösung Branchenauswertungen.
1) Im DATEV Mehrwert-Angebot enthalten
