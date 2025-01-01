Schnell und mit wenig Aufwand erstellen Sie in Kanzlei-Rechnungswesen eine einfache Erfolgsplanung (BWA-Planwerte). Mit regelmäßigen Soll-Ist-Vergleichen erkennen Sie frühzeitig, ob angestrebte Ziele erreicht werden. Sollten Sie Abweichungen feststellen, können Sie für Ihre Mandantinnen und Mandanten geeignete Maßnahmen ableiten. Die Zahlungsplanung über DATEV Analyse und Planung unterstützt Sie in solchen Fällen sowie bei Investitionsplanungen.

Nach dem zeitnahen Erstellen der monatlichen Finanzbuchführung analysieren Sie die aktuelle wirtschaftliche Lage in der BWA: zuerst anhand von Ist-Ist-Vergleichen und im Anschluss mit dem Soll-Ist-Vergleich. Die automatisierte BWA-Prüfung mit dem DATEV Frühwarnservice unterstützt Sie bei der Analyse. Sollten Anpassungen der Vorauszahlungen notwendig sein, können diese direkt aus der Anwendung DATEV Steuervorauszahlungen gestellt werden. Neben der BWA können Sie Ihre Mandantinnen und Mandanten auch regelmäßig mit Auswertungen des Controllingreport unterstützen.

Bei größeren Abweichungen nutzen Sie zur genaueren Analyse den Vergleich mit der Branche – über die Branchenauswertungen. So können Sie feststellen, ob Veränderungen nur das Mandantenunternehmen oder die ganze Branche betreffen.