BWA lesen und verstehen - Grundlagen der DATEV BWA
- Zusammenhänge zwischen der Finanzbuchführung und der BWA
- Die wichtigsten betriebswirtschaftlichen Kennzahlen der BWA
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Im Seminar lernen Sie die Zusammenhänge zwischen der Finanzbuchführung und der BWA kennen. Zudem erhalten Sie einen umfassenden Überblick über die wichtigsten Kennzahlen eines Unternehmens.
Anhand der Grundauswertungen der DATEV BWA lernen Sie relevante Kennzahlen eines Unternehmens kennen und erfahren, wie diese zu interpretieren sind. Das richtige Interpretieren der BWA zählt im Hinblick auf ständig steigende Anforderungen von Unternehmen und Banken zu den grundlegenden Fähigkeiten des Kanzleimitarbeiters und des kaufmännischen Mitarbeiters im Unternehmen. Die Inhalte werden anhand eines Musterfalls mit Hilfe der DATEV-Lösungen erarbeitet. Das Jahresergebnis wird dabei nach Betriebsvermögensvergleich (§ 4 (1) EStG) ermittelt.
Themen
-
Zusammenhang zwischen der Finanzbuchführung und der BWA
-
Einfluss des Buchungsverhaltens auf die BWA
-
Die wichtigsten betriebswirtschaftlichen Kennzahlen der BWA
-
Interpretation der DATEV BWA
Details
Teilnehmerkreis
Mitarbeiter in Kanzleien und Unternehmen
Fachliche Voraussetzungen
Grundlegende Erfahrungen in der Abwicklung der Finanzbuchführung mit DATEV
Zusatzinformation
Begleitunterlage zum Lernvideo
Die Begleitunterlage zum Lernvideo steht Ihnen als PDF-Dokument im Bereich "Lernmaterialien" in der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.
Referentin
Anke Gräbe
Dipl.-Kauffrau, Mitarbeiterin der DATEV eG im Bereich Rechnungswesen und unterjährige betriebswirtschaftliche Beratung
Allgemeine Informationen Lernvideo
Verfügbarkeit des Lernvideos
Das Lernvideo steht Ihnen nach Abschluss der Bestellung auf der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Sollte das Lernvideo zum Buchungszeitpunkt noch nicht verfügbar sein, erhalten Sie eine gesonderte Benachrichtigung, sobald dieses bereitgestellt wird.
Wo finden Sie die Lernvideos?
Ihre gebuchten Lernvideos finden Sie automatisch in Ihrer DATEV Lernplattform online unter: go.datev.de/leon.
Flatrate Lernvideo
Wenn für Ihre Kanzlei ein Flatrate-Lernvideo-Vertrag vorliegt, steht Ihnen dieses Video auf der DATEV Lernplattform online unter go.datev.de/leon zur Verfügung. Eine separate Bestellung dieses Lernvideos ist nicht notwendig.
Weitere Informationen
Leistungsbeschreibung Lernvideo/Lernvideo mit Übung/Training online (Dok.-Nr. 0903126) Leistungsbeschreibung DATEV Lernplattform online (Dok.-Nr. 0904300)
Weiterbildungsbescheinigung
Nach der Durcharbeit eines Lernvideos finden Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung auf der DATEV Lernplattform online in Ihrem persönlichen Bereich unter „Meine Nachweise“ zum Download. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.