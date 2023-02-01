Art.-Nr. 78861 | Lernvideo (Vortrag)

BWA lesen und verstehen - Grundlagen der DATEV BWA

Lernen Sie die Zusammenhänge zwischen Finanzbuchführung und BWA kennen!
  • Zusammenhänge zwischen der Finanzbuchführung und der BWA
  • Die wichtigsten betriebswirtschaftlichen Kennzahlen der BWA
Kurzinfo

Wissensgebiet Programmwissen
Ziel Aufbau von Software- und Grundlagenkompetenz
Methodik Lernvideo (Vortrag)
Dauer ca. 1,5 Std.
Stand 02/2023
Nutzungsdauer 24 Monate
Vorschau

Inhalte

Beschreibung

Im Seminar lernen Sie die Zusammenhänge zwischen der Finanzbuchführung und der BWA kennen. Zudem erhalten Sie einen umfassenden Überblick über die wichtigsten Kennzahlen eines Unternehmens.

Anhand der Grundauswertungen der DATEV BWA lernen Sie relevante Kennzahlen eines Unternehmens kennen und erfahren, wie diese zu interpretieren sind. Das richtige Interpretieren der BWA zählt im Hinblick auf ständig steigende Anforderungen von Unternehmen und Banken zu den grundlegenden Fähigkeiten des Kanzleimitarbeiters und des kaufmännischen Mitarbeiters im Unternehmen. Die Inhalte werden anhand eines Musterfalls mit Hilfe der DATEV-Lösungen erarbeitet. Das Jahresergebnis wird dabei nach Betriebsvermögensvergleich (§ 4 (1) EStG) ermittelt.

Themen

  • Zusammenhang zwischen der Finanzbuchführung und der BWA

  • Einfluss des Buchungsverhaltens auf die BWA

  • Die wichtigsten betriebswirtschaftlichen Kennzahlen der BWA

  • Interpretation der DATEV BWA

Details

Teilnehmerkreis

Mitarbeiter in Kanzleien und Unternehmen

Fachliche Voraussetzungen
Grundlegende Erfahrungen in der Abwicklung der Finanzbuchführung mit DATEV

Zusatzinformation

Begleitunterlage zum Lernvideo

Die Begleitunterlage zum Lernvideo steht Ihnen als PDF-Dokument im Bereich "Lernmaterialien" in der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.

Referentin

Portraitbild der referierenden Person Anja Gräbe

Anke Gräbe

Dipl.-Kauffrau, Mitarbeiterin der DATEV eG im Bereich Rechnungswesen und unterjährige betriebswirtschaftliche Beratung

Allgemeine Informationen Lernvideo

Verfügbarkeit des Lernvideos

Das Lernvideo steht Ihnen nach Abschluss der Bestellung auf der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Sollte das Lernvideo zum Buchungszeitpunkt noch nicht verfügbar sein, erhalten Sie eine gesonderte Benachrichtigung, sobald dieses bereitgestellt wird.

Wo finden Sie die Lernvideos?

Ihre gebuchten Lernvideos finden Sie automatisch in Ihrer DATEV Lernplattform online unter: go.datev.de/leon.

Flatrate Lernvideo

Wenn für Ihre Kanzlei ein Flatrate-Lernvideo-Vertrag vorliegt, steht Ihnen dieses Video auf der DATEV Lernplattform online unter go.datev.de/leon zur Verfügung. Eine separate Bestellung dieses Lernvideos ist nicht notwendig.

Weitere Informationen

Leistungsbeschreibung Lernvideo/Lernvideo mit Übung/Training online (Dok.-Nr. 0903126) Leistungsbeschreibung DATEV Lernplattform online (Dok.-Nr. 0904300)

Weiterbildungsbescheinigung

Nach der Durcharbeit eines Lernvideos finden Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung auf der DATEV Lernplattform online in Ihrem persönlichen Bereich unter „Meine Nachweise“ zum Download. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.

Preise

