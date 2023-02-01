Im Seminar lernen Sie die Zusammenhänge zwischen der Finanzbuchführung und der BWA kennen. Zudem erhalten Sie einen umfassenden Überblick über die wichtigsten Kennzahlen eines Unternehmens.

Anhand der Grundauswertungen der DATEV BWA lernen Sie relevante Kennzahlen eines Unternehmens kennen und erfahren, wie diese zu interpretieren sind. Das richtige Interpretieren der BWA zählt im Hinblick auf ständig steigende Anforderungen von Unternehmen und Banken zu den grundlegenden Fähigkeiten des Kanzleimitarbeiters und des kaufmännischen Mitarbeiters im Unternehmen. Die Inhalte werden anhand eines Musterfalls mit Hilfe der DATEV-Lösungen erarbeitet. Das Jahresergebnis wird dabei nach Betriebsvermögensvergleich (§ 4 (1) EStG) ermittelt.