DATEV LEXinform: alles drin vom Steuerrecht, EU-Recht, Berufsrecht bis hin zum Zivil- und Wirtschaftsrecht.

Datenbank LEXinform

Die Datenbank LEXinform bietet Ihnen alles, was Sie für Ihre Recherchen benötigen - vom Steuerrecht, EU-Recht, Berufsrecht bis hin zum Zivil- und Wirtschaftsrecht. Nutzen Sie z. B. ein umfangreiches Themenlexikon, Arbeitshilfen und Literaturzusammenfassungen aus über 50 Fachzeitschriften.

Der steuerrechtliche Basiskommentar von Lippross bietet Ihnen Kommentierungen zu allen wichtigen Steuergesetzen. Ein breit gefächertes Spektrum an betriebswirtschaftlichen Informationen rundet das Angebot ab. 

 

 

DATEV-Recherchedienst, der Informationsdienstleister

DATEV-Recherchedienst

Der DATEV-Recherchedienst unterstützt Sie als Informationsdienstleister in allen betriebswirtschaftlichen, steuerrechtlichen und rechtlichen Belangen Ihres Tagesgeschäftes oder Kanzleialltags.

 

Expertisen und Verträge von DATEV

Expertisen und Verträge

Die Expertisen liefern Ihnen das benötigte Hintergrundwissen, um steuerrechtliche Sachverhalte fundiert aufzubereiten wie Gesetzgebung, Rechtsprechung und Verwaltungsanweisungen.

 

Frau vor Bildschirm

DATEV Fördermittel-Check

Der DATEV Fördermittel-Check manövriert Sie zuverlässig durch den Fördermittel-Dschungel. Täglich aktualisiert stehen Ihnen ca. 1.500 Fördermittel aus EU, Bund und Bundesländern zur Verfügung.

 