Datenbank LEXinform
Die Datenbank LEXinform bietet Ihnen alles, was Sie für Ihre Recherchen benötigen - vom Steuerrecht, EU-Recht, Berufsrecht bis hin zum Zivil- und Wirtschaftsrecht. Nutzen Sie z. B. ein umfangreiches Themenlexikon, Arbeitshilfen und Literaturzusammenfassungen aus über 50 Fachzeitschriften.
Der steuerrechtliche Basiskommentar von Lippross bietet Ihnen Kommentierungen zu allen wichtigen Steuergesetzen. Ein breit gefächertes Spektrum an betriebswirtschaftlichen Informationen rundet das Angebot ab.
DATEV-Recherchedienst
Der DATEV-Recherchedienst unterstützt Sie als Informationsdienstleister in allen betriebswirtschaftlichen, steuerrechtlichen und rechtlichen Belangen Ihres Tagesgeschäftes oder Kanzleialltags.
Expertisen und Verträge
Die Expertisen liefern Ihnen das benötigte Hintergrundwissen, um steuerrechtliche Sachverhalte fundiert aufzubereiten wie Gesetzgebung, Rechtsprechung und Verwaltungsanweisungen.
DATEV Fördermittel-Check
Der DATEV Fördermittel-Check manövriert Sie zuverlässig durch den Fördermittel-Dschungel. Täglich aktualisiert stehen Ihnen ca. 1.500 Fördermittel aus EU, Bund und Bundesländern zur Verfügung.