Aktuelles Fachwissen ist für Ihren Kanzleialltag unverzichtbar. Eine Recherche in der Datenbank LEXinform und dem Elektronischen Wissen liefert Ihnen schnell die benötigten Informationen. Eine übergreifende Suche und die Anbindung an andere DATEV-Programme erleichtern Ihre Recherche.

Sollten dennoch Fragen offen bleiben, unterstützt Sie gerne der DATEV-Recherchedienst. Die DATEV Expertisen und Verträge vereinfachen Ihre Arbeitsprozesse mit Expertisen zu speziellen steuerrechtlichen Sachverhalten.