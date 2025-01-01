Adressermittlung Supercheck
- Säumige Kunden finden
- Einwohnermeldeamtsanfragen in Deutschland und im europäischen Ausland
Die Anleitung zur einmaligen Registrierung und zur Nutzung des Portals Supercheck für DATEV Mitglieder finden Sie unter:
Adressermittlung unbekannt verzogener Kunden und Schuldner
Die Ermittlungsdauer beträgt 2 - 12 Tage.
Die Ermittlungsdauer für die Express-EMA beträgt max. 24 Stunden.
Beschreibung
Die Zahl der Privatinsolvenzen in Deutschland steigt. Im Sog der Krise (vgl. Schuldenbarometer) haben Unternehmen vermehrt mit untergetauchten Schuldnern und nicht zahlenden Geschäftspartnern zu tun. Jeder Gläubiger hat jedoch das berechtigte Interesse, die neue Anschrift der säumigen Kunden zu ermitteln. Dafür steht die Dienstleistung "Adressermittlung" über den Recherchedienst zur Verfügung.
Mit dem Online-Portal des Kooperationspartners Supercheck, einem der Marktführer im Bereich Adressermittlung, steht DATEV-Mitgliedern ein wirksames Werkzeug zum Auffinden von "unbekannt verzogenen" Schuldnern zur Verfügung.
Einsatzszenarien
-
Auffinden von Schuldnern aus Mietverträgen
-
Auffinden von Schuldnern aus Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
-
Adressermittlung zur Kontaktaufnahme mit Kunden bei bestehender Geschäftsbeziehung
-
Ermittlung der Erben bei Nachlass-Angelegenheiten
-
Adressermittlung für die Zustellung von Schriftsätzen und Urteilen
-
Anmeldung und Durchsetzung zivilrechtlicher Ansprüche
Express-EMA
Bei der Express-Einwohnermeldeamtsanfrage (EMA) werden Anfragen bei den jeweiligen Meldebehörden binnen weniger Minuten oder innerhalb von 24 Stunden zurückgemeldet, sofern das Amt diesen Service anbietet. (wird vor Beauftragung angegeben)
Abhängig von der Gemeinde und Bundesland können Kunden vor Beauftragung selbst durch Eingabe der PLZ prüfen, in welcher Gemeinde die Express-EMA verfügbar ist. (Beispiel: in Aachen ist die Express-EMA möglich, in Köln nicht)
EU-DSGVO
Nähere Informationen dazu finden Sie hier:
Details & Preise
