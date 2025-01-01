Der DATEV Recherchedienst bietet in Zusammenarbeit mit der NÜRNBERGER Business Beratungs GmbH versicherungsmathematische Gutachten an. Es können Verpflichtungen sowohl nach deutschen (HGB, EStG) als auch internationalen (IFRS, US-GAAP) Rechnungslegungsstandards begutachtet werden.

Es ist vorteilhaft den Ausweis in der Handels- und Steuerbilanzgutachterlich zu belegen im Falle:

von Betriebsprüfungen

zur gesicherten Bewertung bei einem Unternehmensverkauf

der Bestimmung der jährlichen Insolvenzsicherungs-Beiträge beim Pensions-Sicherungs-Verein in Köln (Erforderlich hier: Kurztestat)

Vorteil eines versicherungsmathematischen Gutachtens durch die NBB: Kein Haftungsrisiko für die Kanzlei.

Ergebnis: Versicherungsmathematische Gutachten der NBB zu Pensions- und ähnlichen Verpflichtungen beinhalten alle bilanzrelevanten Ergebnisse übersichtlich und verständlich erläutert.