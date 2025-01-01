Zur Abwicklung eines Gutachtenauftrages hat der Recherchedienst, gemeinsam mit dem Partner compertis Beratungsgesellschaft für betriebliches Vorsorgemanagement mbH ein strukturiertes Bestellformular entwickelt, das alle erforderlichen Informationen und Unterlagen für die Gutachtenerstellung benennt. Die Bearbeitungsdauer beträgt für kleinere Personenkreise ca. 20 Arbeitstage nach Auftragseingang. Voraussetzung dafür ist, dass die benötigten Unterlagen vollständig vorliegen.

Sie können das Formular entweder direkt am PC oder per Hand ausfüllen oder per E-Mail senden an recherchedienst@datev.de. Bei Folgeaufträgen beachten Sie bitte die Hinweise im Formular.