Versicherungsmathematische Bewertungen von compertis
- Pensionsverpflichtungen (Direktzusagen und reservepolsterfinanzierte Unterstützungskassen)
- Jubiläumsgeldverpflichtungen
- Altersteilzeitverpflichtungen
- Sterbegeldverpflichtungen und Überbrückungsgeldverpflichtungen
Zur Abwicklung eines Gutachtenauftrages hat der Recherchedienst, gemeinsam mit dem Partner compertis Beratungsgesellschaft für betriebliches Vorsorgemanagement mbH ein strukturiertes Bestellformular entwickelt, das alle erforderlichen Informationen und Unterlagen für die Gutachtenerstellung benennt. Die Bearbeitungsdauer beträgt für kleinere Personenkreise ca. 20 Arbeitstage nach Auftragseingang. Voraussetzung dafür ist, dass die benötigten Unterlagen vollständig vorliegen.
Sie können das Formular entweder direkt am PC oder per Hand ausfüllen oder per E-Mail senden an recherchedienst@datev.de. Bei Folgeaufträgen beachten Sie bitte die Hinweise im Formular.
Beschreibung
DATEV bietet in Zusammenarbeit mit der compertis Beratungsgesellschaft für betriebliches Vorsorgemanagement mbH Dienstleistungen im Bereich "versicherungsmathematische Gutachten" an.
Es ist vorteilhaft, den Ausweis in der Handels- und Steuerbilanz gutachterlich zu belegen, z.B. im Falle:
- von Unternehmensplanungen, zur Ermittlung der langfristigen Belastungen aus der betrieblichen Altersversorgung
- von Betriebsprüfungen
- der gesicherten Bewertung, beispielsweise bei einem Unternehmensverkauf oder einer Fusion
Vorteil durch versicherungsmathematisches Gutachten: Kein Haftungsrisiko für die Kanzlei.
Leistungen
Aktuelle Informationen
Die versicherungsmathematischen Gutachten von compertis zu Pensions- und ähnlichen Verpflichtungen beinhalten alle bilanzrelevanten Ergebnisse übersichtlich und verständlich erläutert und leicht bearbeitbar.
Versicherungsmathematische Dienstleistungen:
Erstellung der versicherungsmathematischen Gutachten zur Bewertung von arbeitgeber- oder arbeitnehmerfinanzierter Pensionsverpflichtungen für die Steuer- und Handelsbilanz.
Mustergutachten Bewertung einer Pensionszusage öffnen
Allgemeine Vertragsbedingungen der compertis
- Erstellung der versicherungsmathematischen Gutachten zur Bewertung von Altersteilzeit oder Vorruhestandsverpflichtungen.
Weitere versicherungsmathematische Dienstleistungen nach Kostenvoranschlag:
- Bewertung von Übergangsgeldern, Leistungen anlässlich eines Dienstjubiläums oder Verpflichtungen aus Kaufpreisrenten
- Erstellung von Unverfallbarkeitsdokumenten für ausgeschiedene Versorgungsberechtigte gemäß § 1 und § 2 BetrAVG
- Rentenanpassungsprüfung nach § 16 BetrAVG
- Ermittlung der Rentenhöhe bei Eintritt eines Versorgungsfalles
- Berechnungen zum Versorgungsausgleich (interne oder externe Teilung)
Juristische Dienstleistungen rund um das Thema Betriebliche Altersversorgung
sind auf Anfrage möglich.
Details & Preise
