Welche Vergütungen GmbH - Geschäftsführer erhalten von BBE media

Wie viel verdienen GmbH-Geschäftsführer? Die Vergütungsstudie ist eine zuverlässige Argumentationshilfe bei Verhandlungen mit Betriebsprüfern und Kapitalanlegern und liefert Argumente gegen verdeckte Gewinnausschüttungen.

Diese Frage nach den Durchschnittsgehältern von GmbH-Geschäftsführern ist wichtig für steuerliche Berater von GmbH's, GmbH-Gesellschafter-Geschäftsführer und angestellte GmbH-Geschäftsführer. Es geht um das Vermeiden von Steuernachzahlungen infolge verdeckter Gewinnausschüttungen und um Vergleichswerte für Gehaltsverhandlungen.

Die Vergütungsstudie liefert Argumente gegen verdeckte Gewinnausschüttungen und sorgt für aktuelle Transparenz. Die Finanzverwaltung selbst orientiert sich gerne an Fremdvergleichen wie diesem.