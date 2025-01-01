Welche Vergütungen GmbH - Geschäftsführer erhalten von BBE media
- Die Neuauflage 2025 (Datenstand 12/2024) ist für Dezember 2025 angekündigt.
- Zuverlässige Argumentationshilfe bei Verhandlungen mit Betriebsprüfern und Kapitalanlegern
- Vergleichswerte für Gehaltsgespräche
- Argumente gegen verdeckte Gewinnausschüttungen
- inklusive Online-Auswertungstool
Beschreibung
Wie viel verdienen GmbH-Geschäftsführer? Die Vergütungsstudie ist eine zuverlässige Argumentationshilfe bei Verhandlungen mit Betriebsprüfern und Kapitalanlegern und liefert Argumente gegen verdeckte Gewinnausschüttungen.
Diese Frage nach den Durchschnittsgehältern von GmbH-Geschäftsführern ist wichtig für steuerliche Berater von GmbH's, GmbH-Gesellschafter-Geschäftsführer und angestellte GmbH-Geschäftsführer. Es geht um das Vermeiden von Steuernachzahlungen infolge verdeckter Gewinnausschüttungen und um Vergleichswerte für Gehaltsverhandlungen.
Die Vergütungsstudie liefert Argumente gegen verdeckte Gewinnausschüttungen und sorgt für aktuelle Transparenz. Die Finanzverwaltung selbst orientiert sich gerne an Fremdvergleichen wie diesem.
Die Studie basiert auf Gehaltsdaten von ca. 2.500 GmbH-Geschäftsführern und informiert detailliert über die bestehenden Vergütungsstrukturen für die Branchen Einzelhandel, Großhandel, Handwerk, Dienstleistung und Industrie. Untersucht wurden Beschäftigtenzahlen, Umsatzgrößen und Ertragslagen unter Berücksichtigung von Gehältern, Tantiemen, Pensionsrückstellungen, Dienstwagen sowie sonstigen Vergütungsbestandteilen.
Bestandteil der Studie ist ein exklusives Online-Auswertungstool. Es liefert detaillierte Ergebnisse nach acht individuell bestimmbaren Abfragekriterien (u.a. Branche, Betriebsgröße, Geschäftsführerstatus, Umsatzrendite) und ermöglicht somit eine eigene Positionsbestimmung anhand der Jahresbezüge von GmbH-Geschäftsführern in Gesellschaften mit vergleichbaren Rahmendaten.
