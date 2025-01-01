Bewerten Sie über das Internet schnell und kostengünstig Fahrzeuge. Dabei stehen Ihnen die Daten der Schwacke-Liste von über 30.000 Fahrzeugtypen zur Verfügung. Auch die individuelle Prognose über den künftigen Wert eines Fahrzeugs ist möglich.

Neben der Ermittlung des Bruttolistenpreises (manuell oder über die Fahrgestellnummer, sogenannte VIN-Abfrage) bietet Ihnen der SchwackeNet Schadenmanager auch die Möglichkeit die Höhe der Nutzungsausfallentschädigung zu berechnen Zusätzlich können Sie die Automietwagenklassen, die Prognose des zukünftigen Fahrzeugwerts (inklusive individueller Sonderausstattung) sowie einen präzisen Neuwagenkonfigurator für alle Fahrzeugmarken nutzen.