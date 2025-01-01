SchwackeNet Schadenmanager
- Ermittlung des ehemaligen Neupreises (Bruttolistenpreis inkl. MwSt),
- Jahresabonnement inkl. Zugangsdaten für 10 User
- Automietpreisspiegel
- Bestimmung des Nutzungsausfalles
Beschreibung
Bewerten Sie über das Internet schnell und kostengünstig Fahrzeuge. Dabei stehen Ihnen die Daten der Schwacke-Liste von über 30.000 Fahrzeugtypen zur Verfügung. Auch die individuelle Prognose über den künftigen Wert eines Fahrzeugs ist möglich.
Neben der Ermittlung des Bruttolistenpreises (manuell oder über die Fahrgestellnummer, sogenannte VIN-Abfrage) bietet Ihnen der SchwackeNet Schadenmanager auch die Möglichkeit die Höhe der Nutzungsausfallentschädigung zu berechnen Zusätzlich können Sie die Automietwagenklassen, die Prognose des zukünftigen Fahrzeugwerts (inklusive individueller Sonderausstattung) sowie einen präzisen Neuwagenkonfigurator für alle Fahrzeugmarken nutzen.
Die individuelle Prognose über den künftigen Wert eines Fahrzeugs ist bis zu einer Gesamthaltedauer von 6 Jahren und 200.000 km möglich. Bei gekauften Fahrzeugflotten lassen sich damit auch Aussagen über die Wertentwicklung des Anlagevermögens treffen. Mit diesem Wissen können Sie hinsichtlich einer günstigeren Restwertentwicklung gegebenenfalls andere Fahrzeuge auswählen.
Der genaue Preis von Neufahrzeugen aller gängigen Hersteller wird über den Neuwagenkonfigurator ermittelt. Dabei werden Serien- und Sonderausstattungen in den Original-Herstellertexten angezeigt.
Leistungen
Vorteile
-
Direkter Zugang zur Schwacke-Liste im Internet mit Benutzername und Kennwort
-
Zugang für 10 User inclusive
-
Unbegrenzte Anzahl von Stichtagsbewertungen über KBA-Nummer (HSN/TSN Nummer) zur Ermittlung des ehemaligem Neupreis (Bruttolistenpreis inkl. MwSt), Grundwerte, Wiederbeschaffungswerte, Händler-Einkaufswerte etc.
-
Für gängige Fahrzeugtypen verfügbar: Schnellsuche über Fahrgestellnummer/VIN-Abfrage (kostenpflichtig, Details siehe Preise)
-
Bestimmung des Nutzungsausfalles
-
Automietpreisspiegel – Berechnungsgrundlage für Nutzenausfall und Mietwagenkosten bei Unfällen (bei Rechtsstreit zulässig)
-
Daten für über 30.000 Fahrzeugtypen, die nicht älter als 12 Jahre sind
-
Wertermittlung von Pkw, Geländewagen, Zweirädern, Transportern bis 3,5 t
-
Fahrzeugdaten des zu bewertenden Fahrzeugs inklusive
-
Aller technischen Fahrzeugdaten im Überblick
-
Serienausstattungen, Sonderausstattungen
-
Korrekturfaktoren für Wertminderungen, wie z. B. Schäden
-
Neuwagenkonfigurator mit individueller Sonderausstattung
-
Prognose des künftigen Fahrzeugwertes bis zu einer Gesamthaltedauer von 6 Jahren und 200.000 km für Neu-/Gebrauchtwagen (Überprüfung von Restwertangaben beim Leasing)
-
Bei Fahrzeugflotten Aussage über Wertentwicklung des Anlagevermögens möglich
-
Zahlreiche Möglichkeiten zur Suche, Verwaltung, Archivierung, Export der bewerteten Fahrzeuge im persönlichen Nutzer-Account
-
Ermittelte Werte können als PDF gedruckt und per E-Mail verschickt werden