  • 100% papierlos – 100% digital

    Sie ersparen Ihren Beschäftigten das Abheften und Sortieren in Pendelordnern, reihen sich in den digitalen Alltag Ihrer Mitarbeiter ein und bieten eine nachhaltige Alternative zum Papierausdruck.

  • Zeit und Kosten sparen

    Im Vergleich zur manuellen Verteilung sparen Sie mit einer digitalen Lösung viel Zeit, und da die Mitarbeiter immer Zugriff haben, gehen keine Dokumente mehr verloren.

  • Höchste Sicherheit und Datenschutz

    Die Lohndokumente der Mitarbeiter sind nach höchsten Anforderungen an Datenschutz und Datensicherheit der DATEV-Cloud geschützt. Im Portal registrieren sich die Mitarbeiter mit E-Mail-Adresse/Passwort und einer frei wählbaren Authenticator-App-Lösung.

Produktbeschreibung

Mit der DATEV-Cloud-Anwendung DATEV Arbeitnehmer online verteilen Sie die Lohn- und Gehaltsdokumente an Ihre Beschäftigten digital.

Neben den Lohn- und Gehaltsabrechnungen stehen auch die Sozialversicherungsnachweise und Lohnsteuerbescheinigungen in dem Portal bereit und bei Bedarf auch zum Download zur Verfügung.

Ihre Steuerkanzlei schaltet Ihre Mitarbeiter für DATEV Arbeitnehmer online frei. Diese erhalten dann ihre persönlichen Registrierungsunterlagen, mit denen Sie sich im Portal registrieren können. Für die Registrierung und Anmeldung benötigen sie eine beliebige Authenticator-App-Lösung.

Nach erfolgter Registrierung werden die aktuellen Dokumente nach der Lohnabrechnung durch Ihre Steuerkanzlei bereitgestellt.

Funktionen, die Ihre Arbeit erleichtern

Mitarbeiter-Portal für Lohn- und Gehaltsdokumente

Ihre Beschäftigten erhalten einen eigenen Zugang zum Portal. Die Registrierung und Anmeldung erfolgt mit E-Mail-Adresse/Passwort und einer beliebigen Authenticator-App-Lösung.

Folgende Dokumente stehen dort nach der Abrechnung durch Ihre Steuerkanzlei zur Verfügung:

  • Lohn- und Gehaltsabrechnungen
  • Sozialversicherungsnachweise
  • Lohnsteuerbescheinigungen

Cockpit für Arbeitgeber

Über DATEV Arbeitnehmer online Cockpit steuern Sie die relevanten Einstellungen für DATEV Arbeitnehmer online z. B. schalten Sie alle oder einzelne Mitarbeiter für DATEV Arbeitnehmer online frei oder deaktivieren deren Zugänge. Darüber hinaus können Sie Mitarbeiterdaten sowie deren aktuellen Registrierungsstatus jederzeit einsehen.

Hilfe-Bereich für Nutzer

Antworten auf die häufigsten Fragen finden Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Hilfe-Bereich unter www.arbeitnehmeronline.de

3 Schritte zur digitalen Lohn- und Gehaltsabrechnung

  • Arbeitgeber-Cockpit aufrufen und Beschäftigte freischalten

    Ihre Steuerkanzlei kann Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der DATEV-Payroll-Software für DATEV Arbeitnehmer online freischalten.

    Wenden Sie sich an Ihre Steuerkanzlei und sprechen Sie Ihren Bedarf an.

  • Registrierung der Beschäftigten

    Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erhalten ihre Registrierungsunterlagen per Post und können sich im Portal www.arbeitnehmeronline.de registrieren.

    Für die Registrierung und Anmeldung benötigen Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine beliebige Authenticator-App-Lösung.

  • Lohn- und Gehaltsdokumente stehen im Portal bereit

    Nach der monatlichen Lohn- und Gehaltsabrechnung durch Ihre Steuerkanzlei stehen die Lohnunterlagen für Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in DATEV Arbeitnehmer online bereit.

Häufige Fragen unserer Kunden

Warum muss ich bei der Softwarebestellung meine Steuerkanzlei mit einbeziehen?

DATEV ist ein Zusammenschluss steuerberatender, wirtschaftsprüfender und rechtsberatender Berufe. Deshalb nutzen Sie unsere Produkte und Dienstleistungen immer in enger Abstimmung mit einem DATEV-Mitglied (z. B. Ihrer Steuerberaterin oder Ihrem Rechtsanwalt).​​

Ihr Vorteil: In Kombination mit Ihrer Steuerberatung optimiert DATEV-Software Ihre Arbeitsprozesse von Grund auf. So erreichen Sie maximale Sicherheit und Stabilität in Ihren Unternehmensabläufen.

​​Außerdem profitieren Sie neben der leistungsfähigen und kompatiblen Software auch von einem exzellenten Service-, Schulungs- und Fachliteraturangebot. Dadurch werden etwaig aufkommende Fragestellungen sofort umfassend gelöst, damit Sie und Ihre Mitarbeitenden reibungslos arbeiten können.

Wie kann ich DATEV Arbeitnehmer online bestellen?

DATEV Arbeitnehmer online kann aus der DATEV-Lohn-Software freigeschaltet werden. Deshalb wenden Sie sich bitte an Ihren DATEV-Steuerberater oder Ihre DATEV-Steuerberaterin.

Was kostet DATEV Arbeitnehmer online?

Fragen zu den Preisen von DATEV Arbeitnehmer online kann Ihnen Ihr DATEV-Steuerberater oder Ihre DATEV-Steuerberaterin beantworten.

Das sagen unsere Kunden

    Gibt es denn noch Unternehmen, die ihre Lohnzettel nicht digital zur Verfügung stellen? Mit DATEV Arbeitnehmer online gibt es keine Rückfragen meiner Mitarbeitenden mehr, denn sie haben ihre Dokumente immer im Zugriff.

    Stefan Hutzler
    BrühHaus

