Ihre Vorteile
Produktbeschreibung
Mit der DATEV-Cloud-Anwendung DATEV Arbeitnehmer online verteilen Sie die Lohn- und Gehaltsdokumente an Ihre Beschäftigten digital.
Mehr erfahren
Neben den Lohn- und Gehaltsabrechnungen stehen auch die Sozialversicherungsnachweise und Lohnsteuerbescheinigungen in dem Portal bereit und bei Bedarf auch zum Download zur Verfügung.
Ihre Steuerkanzlei schaltet Ihre Mitarbeiter für DATEV Arbeitnehmer online frei. Diese erhalten dann ihre persönlichen Registrierungsunterlagen, mit denen Sie sich im Portal registrieren können. Für die Registrierung und Anmeldung benötigen sie eine beliebige Authenticator-App-Lösung.
Nach erfolgter Registrierung werden die aktuellen Dokumente nach der Lohnabrechnung durch Ihre Steuerkanzlei bereitgestellt.
Funktionen, die Ihre Arbeit erleichtern
Mitarbeiter-Portal für Lohn- und Gehaltsdokumente
Ihre Beschäftigten erhalten einen eigenen Zugang zum Portal. Die Registrierung und Anmeldung erfolgt mit E-Mail-Adresse/Passwort und einer beliebigen Authenticator-App-Lösung.
Folgende Dokumente stehen dort nach der Abrechnung durch Ihre Steuerkanzlei zur Verfügung:
- Lohn- und Gehaltsabrechnungen
- Sozialversicherungsnachweise
- Lohnsteuerbescheinigungen
Cockpit für Arbeitgeber
Über DATEV Arbeitnehmer online Cockpit steuern Sie die relevanten Einstellungen für DATEV Arbeitnehmer online z. B. schalten Sie alle oder einzelne Mitarbeiter für DATEV Arbeitnehmer online frei oder deaktivieren deren Zugänge. Darüber hinaus können Sie Mitarbeiterdaten sowie deren aktuellen Registrierungsstatus jederzeit einsehen.
Hilfe-Bereich für Nutzer
Antworten auf die häufigsten Fragen finden Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Hilfe-Bereich unter www.arbeitnehmeronline.de
3 Schritte zur digitalen Lohn- und Gehaltsabrechnung
Häufige Fragen unserer Kunden
Warum muss ich bei der Softwarebestellung meine Steuerkanzlei mit einbeziehen?
DATEV ist ein Zusammenschluss steuerberatender, wirtschaftsprüfender und rechtsberatender Berufe. Deshalb nutzen Sie unsere Produkte und Dienstleistungen immer in enger Abstimmung mit einem DATEV-Mitglied (z. B. Ihrer Steuerberaterin oder Ihrem Rechtsanwalt).
Ihr Vorteil: In Kombination mit Ihrer Steuerberatung optimiert DATEV-Software Ihre Arbeitsprozesse von Grund auf. So erreichen Sie maximale Sicherheit und Stabilität in Ihren Unternehmensabläufen.
Außerdem profitieren Sie neben der leistungsfähigen und kompatiblen Software auch von einem exzellenten Service-, Schulungs- und Fachliteraturangebot. Dadurch werden etwaig aufkommende Fragestellungen sofort umfassend gelöst, damit Sie und Ihre Mitarbeitenden reibungslos arbeiten können.
Wie kann ich DATEV Arbeitnehmer online bestellen?
DATEV Arbeitnehmer online kann aus der DATEV-Lohn-Software freigeschaltet werden. Deshalb wenden Sie sich bitte an Ihren DATEV-Steuerberater oder Ihre DATEV-Steuerberaterin.
Was kostet DATEV Arbeitnehmer online?
Fragen zu den Preisen von DATEV Arbeitnehmer online kann Ihnen Ihr DATEV-Steuerberater oder Ihre DATEV-Steuerberaterin beantworten.
Das sagen unsere Kunden
-
Gibt es denn noch Unternehmen, die ihre Lohnzettel nicht digital zur Verfügung stellen? Mit DATEV Arbeitnehmer online gibt es keine Rückfragen meiner Mitarbeitenden mehr, denn sie haben ihre Dokumente immer im Zugriff.
Stefan Hutzler
BrühHaus
Binden Sie Ihre Kanzlei bei der Produktentscheidung mit ein.
Sie haben noch keine Steuerkanzlei? Dann nutzen Sie die SmartExperts-Suche von DATEV.
Ihr Steuerexperte ist nur wenige Klicks entfernt!