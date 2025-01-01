Neben den Lohn- und Gehaltsabrechnungen stehen auch die Sozialversicherungsnachweise und Lohnsteuerbescheinigungen in dem Portal bereit und bei Bedarf auch zum Download zur Verfügung.

Ihre Steuerkanzlei schaltet Ihre Mitarbeiter für DATEV Arbeitnehmer online frei. Diese erhalten dann ihre persönlichen Registrierungsunterlagen, mit denen Sie sich im Portal registrieren können. Für die Registrierung und Anmeldung benötigen sie eine beliebige Authenticator-App-Lösung.

Nach erfolgter Registrierung werden die aktuellen Dokumente nach der Lohnabrechnung durch Ihre Steuerkanzlei bereitgestellt.