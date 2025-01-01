Mit den IT-Outsourcing-Lösungen von DATEV lässt sich Ihre DATEV-Software ideal in Ihre betriebswirtschaftlichen Abläufe einbinden. Ihre Anwendungen und Daten befinden sich nicht mehr auf dem lokalen Arbeitsplatz oder im Firmen- bzw. Verwaltungsnetzwerk, sondern liegen sicher im DATEV-Rechenzentrum, dem physischen Ort der DATEV-Cloud.



Lagern Sie Ihre IT aus und profitieren Sie von mehr Sicherheit, Aktualität und Flexibilität.