Mit den IT-Outsourcing-Lösungen von DATEV lässt sich Ihre DATEV-Software ideal in Ihre betriebswirtschaftlichen Abläufe einbinden. Ihre Anwendungen und Daten befinden sich nicht mehr auf dem lokalen Arbeitsplatz oder im Firmen- bzw. Verwaltungsnetzwerk, sondern liegen sicher im DATEV-Rechenzentrum, dem physischen Ort der DATEV-Cloud.


Lagern Sie Ihre IT aus und profitieren Sie von mehr Sicherheit, Aktualität und Flexibilität.

Ihre Vorteile

  • Sicherheit im DATEV-Rechenzentrum

    Ihre Anwendungen und Daten befinden sich auf einem Server im sicheren DATEV-Rechenzentrum in Deutschland, das seit Jahren nach ISO/IEC 27001 zertifiziert ist.

  • Aktualität

    IT-Experten sorgen dafür, dass Ihre Software auf dem aktuellen Stand ist und übernehmen die immer komplexer werdenden, zeitintensiven IT-Aufgaben, wie Wartung und Betrieb Ihres Server-Systems. Dadurch gewinnen Sie mehr Zeit für Ihr Kerngeschäft.

  • Flexibilität und optimierte Zusammenarbeit

    Sie können ganz flexibel mit Ihrer DATEV-Software an verschiedenen Standorten oder Außenstellen arbeiten. Egal wann, wo und mit welchem Endgerät, Sie haben immer Zugriff auf Ihre Anwendungen und Daten. Außerdem entsteht durch das gemeinsame Bearbeiten von Daten eine bessere Zusammenarbeit zwischen Ihnen und Ihrem Steuerberater.

So funktioniert IT-Outsourcing

IT-Outsourcing-Varianten

-

Standardisierte Lösung

  • DATEV-SmartIT: Schneller Einstieg
  • Bis zu acht gleichzeitige User
  • Vertragspartner: DATEV
Mehr zu DATEV Smart-IT
-

Individuelle Lösung

  • DATEVasp: Modulare Lösung für individuelle Anforderungen oder mehrere Standorte
  • Für komplexe IT-Strukturen
  • Vertragspartner: DATEV
Mehr zu DATEVasp
-

Partner Lösung

  • PARTNERasp: Hosting-Lösung eines zertifizierten DATEV Solution Partners
  • Persönliche Ansprechpartner vor Ort für lokale IT
  • Vertrag mit DATEV Solution Partner
Mehr zu PARTNERasp