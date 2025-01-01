DATEVasp

Mit DATEVasp arbeiten Sie, wie Sie es auch sonst gewohnt sind. In einer modernen Desktop-Umgebung stellen wir Ihnen Ihre gewünschte Software, ob von DATEV oder nicht von DATEV, bereit. Sie entlasten Personalkapazitäten, erhöhen Ihre IT-Sicherheit, sind technisch auf aktuellem Stand und reduzieren Ihre Kapitalbindung.

Ihre Vorteile

  • Maximale Sicherheit und stets aktuelle Software

    Die Basis von DATEVasp bildet das DATEV-Rechenzentrum in Deutschland, das seit Jahren nach ISO/IEC 27001 zertifiziert ist. Sie profitieren von einem hohen Viren-, Daten- und Zugriffsschutz sowie regelmäßiger Datensicherung. Die Prozesse und das interne Kontrollsystem werden einer regelmäßigen Bewertung nach ISAE 3402 Typ 2 unterzogen.
    Mit DATEVasp nutzen Sie aktuelle Software, ohne selbst installieren zu müssen. DATEV kümmert sich um Updates, Wartungen und den Betrieb Ihres Servers im Rechenzentrum.

  • Maßgeschneidert

    Bei DATEVasp arbeiten wir eine IT-Lösung passend zu Ihren Bedürfnissen aus und konfigurieren technologisch fortschrittliche Server nach Ihren individuellen Anforderungen. Neben einem leistungsstarken Basismodul besteht DATEVasp aus flexibel wählbaren Zusatzmodulen.

  • Modern und effizient (zusammen-) arbeiten

    Mit DATEVasp haben Sie flexibel Zugriff auf Ihre Daten, zeit- und ortsunabhängig. Dabei können Sie ihr Endgerät frei wählen, Sie benötigen lediglich Internetzugriff.
    In DATEVasp können Sie Microsoft 365 einsetzen und die Möglichkeiten einer digitalen Kollaboration ausschöpfen. DATEV unterstützt Sie als Microsoft Solution Partner für "Modern Work" dabei mit Know-how bei der Einführung und Nutzung von Microsoft 365.
    Durch eine gemeinsame Daten-Bearbeitung entstehen effiziente Unternehmens- oder Verwaltungsprozesse sowie eine bessere Zusammenarbeit zwischen Ihnen und Ihrem Steuerberater.

  • Interaktives Online-Serviceportal

    Das kostenfreie DATEVasp-Serviceportal steht Ihnen rund um die Uhr zur Verfügung und bietet viele Self-Services. Sie können zum Beispiel Ihre DATEVasp-Nutzer selbst verwalten, mobile Arbeitsplätze einrichten oder anstehende Wartungen und Updates einsehen.

Arbeiten mit DATEVasp in der Praxis

Mehr dazu von Steuerberater und Unternehmer Thomas Schnacken, SPH-Kanzlei, Nürnberg.

Leistungen

  • Leistungsstarke Serversysteme inklusive Daten-, Zugriffs- und Virenschutz
  • Vertraglich zugesicherte Server-Verfügbarkeit von 99,0 %
  • Laufende Aktualisierung Ihrer Software, inkl. Microsoft Office oder Microsoft 365
  • Datensicherung 30 Tage (erweiterbar auf 12 Monate)
  • Hosting Drittanbieter-Software, z.B. Telefonie-Lösungen
  • Plus weitere, zusätzlich buchbare Module

Eine Übersicht der Module finden Sie im DATEV-Shop. Eine Direktbestellung von DATEVasp über den Shop ist nicht möglich. Nutzen Sie bei Interesse bitte die auf dieser Seite genannte Kontaktmöglichkeit für ein Online-Beratungsgespräch.

3 Schritte zur Lösung DATEVasp

  1. Vereinbaren Sie einen Termin mit uns

    Vereinbaren Sie ein kostenfreies, individuelles Online-Beratungsgespräch.

  2. Wir besprechen gemeinsam Ihre Anforderungen

    Gemeinsam mit Ihnen prüfen wir Ihre Anforderungen an ein IT-Outsourcing und beraten Sie.

  3. Sie richten DATEVasp selbst oder mit DATEV ein

    Ihren Zugang zu DATEVasp richten Sie entweder ganz einfach, kostenfrei und schnell mit Hilfe eines intuitiven Einrichtungsassistenten selbst ein. Alternativ unterstützt Sie unser DATEV IT-Consulting dabei, Ihre individuellen Anforderungen umzusetzen.