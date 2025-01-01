Mit DATEVasp arbeiten Sie, wie Sie es auch sonst gewohnt sind. In einer modernen Desktop-Umgebung stellen wir Ihnen Ihre gewünschte Software, ob von DATEV oder nicht von DATEV, bereit. Sie entlasten Personalkapazitäten, erhöhen Ihre IT-Sicherheit, sind technisch auf aktuellem Stand und reduzieren Ihre Kapitalbindung.
Ihre Vorteile
Arbeiten mit DATEVasp in der Praxis
Leistungen
- Leistungsstarke Serversysteme inklusive Daten-, Zugriffs- und Virenschutz
- Vertraglich zugesicherte Server-Verfügbarkeit von 99,0 %
- Laufende Aktualisierung Ihrer Software, inkl. Microsoft Office oder Microsoft 365
- Datensicherung 30 Tage (erweiterbar auf 12 Monate)
- Hosting Drittanbieter-Software, z.B. Telefonie-Lösungen
- Plus weitere, zusätzlich buchbare Module
Eine Übersicht der Module finden Sie im DATEV-Shop. Eine Direktbestellung von DATEVasp über den Shop ist nicht möglich. Nutzen Sie bei Interesse bitte die auf dieser Seite genannte Kontaktmöglichkeit für ein Online-Beratungsgespräch.
3 Schritte zur Lösung DATEVasp
-
Vereinbaren Sie einen Termin mit uns
Vereinbaren Sie ein kostenfreies, individuelles Online-Beratungsgespräch.
-
Wir besprechen gemeinsam Ihre Anforderungen
Gemeinsam mit Ihnen prüfen wir Ihre Anforderungen an ein IT-Outsourcing und beraten Sie.
-
Sie richten DATEVasp selbst oder mit DATEV ein
Ihren Zugang zu DATEVasp richten Sie entweder ganz einfach, kostenfrei und schnell mit Hilfe eines intuitiven Einrichtungsassistenten selbst ein. Alternativ unterstützt Sie unser DATEV IT-Consulting dabei, Ihre individuellen Anforderungen umzusetzen.