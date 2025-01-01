Mit DATEVasp haben Sie flexibel Zugriff auf Ihre Daten, zeit- und ortsunabhängig. Dabei können Sie ihr Endgerät frei wählen, Sie benötigen lediglich Internetzugriff.

In DATEVasp können Sie Microsoft 365 einsetzen und die Möglichkeiten einer digitalen Kollaboration ausschöpfen. DATEV unterstützt Sie als Microsoft Solution Partner für "Modern Work" dabei mit Know-how bei der Einführung und Nutzung von Microsoft 365.

Durch eine gemeinsame Daten-Bearbeitung entstehen effiziente Unternehmens- oder Verwaltungsprozesse sowie eine bessere Zusammenarbeit zwischen Ihnen und Ihrem Steuerberater.