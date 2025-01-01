- ISAE 3402 Typ 2
Den ISAE 3402 Prüfbericht sowie die dazugehörigen Bridge/Update-Letter für DATEV-SmartIT können Sie im DATEV-SmartIT-Serviceportal herunterladen (Anleitung).
- Zertifikate
DATEV-SmartIT profitiert von dem nach ISO / IEC 27701 zertifizierten Datenschutzmanagement- sowie einem Informationssicherheits-Managementsystem nach ISO / IEC 27001 .
- DATEV-SmartIT Gütesiegel
Für DATEV-Mitglieder zum Einbinden auf Ihre Webseite.
- DATEV ist Microsoft Solutions Partner für Private Cloud
DATEV verfügt über umfassendes Knowhow bei der Bereitstellung und Integration von Microsoft-Produkten im DATEV-Rechenzentrum.
Weitere Informationen
Weitere Informationen zum Datenschutz und Produktprüfungen der DATEV finden Sie hier:
Produktprüfungen: Übersicht
DATEV Hilfe-Center, Dok.-Nr. 0908286
Datenschutz und Datensicherheit bei DATEV