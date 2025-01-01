  • ISAE 3402 Typ 2
    Den ISAE 3402 Prüfbericht sowie die dazugehörigen Bridge/Update-Letter für DATEV-SmartIT können Sie im DATEV-SmartIT-Serviceportal herunterladen (Anleitung).
  • Zertifikate
    DATEV-SmartIT profitiert von dem nach ISO / IEC 27701 zertifizierten Datenschutzmanagement- sowie einem Informationssicherheits-Managementsystem nach ISO / IEC 27001 .
  • DATEV-SmartIT Gütesiegel
    Für DATEV-Mitglieder zum Einbinden auf Ihre Webseite.
  • DATEV ist Microsoft Solutions Partner für Private Cloud
    DATEV verfügt über umfassendes Knowhow bei der Bereitstellung und Integration von Microsoft-Produkten im DATEV-Rechenzentrum.