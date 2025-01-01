-

Bei PARTNERasp bieten Ihnen qualifizierte Partner eigenverantwortlich eine individuelle Hosting-Lösung im DATEV-Rechenzentrum an. Der jeweilige Partner ist Ihr Vertragspartner und damit erster Ansprechpartner bei allen Fragen rund um Ihre IT.

Ihre Vorteile

  • Standortsicherheit

    Mit PARTNERasp lagern Sie Ihre Server-Systeme und Ihre Daten in das DATEV-Rechenzentrum in Deutschland aus, das seit Jahren nach ISO/ IEC 27001 zertifiziert ist. Sie profitieren von einen mehrstufigen Zugangsschutz, Brandschutz, unterbrechungsfreier Stromversorgung sowie fundierter Notfallkonzepte.

  • Ganzheitliche IT-Betreuung

    Qualifizierte DATEV Solution Partner verfügen neben technisch fundiertem Wissen auch über das erforderliche DATEV-Know-how. Bei Bedarf übernehmen diese auch die Wartung und Pflege Ihrer lokalen IT – vom Notebook über Drucker und Scanner bis hin zur Telefonanlage.

  • Spezielle IT-Outsourcing-Lösungen der Solution Partner

    Systemkonfigurationen, Absicherungen, Betrieb und Administration erfolgen entsprechend der Vereinbarung, die Sie mit dem DATEV Solution Partner treffen. Die Cloud-Infrastruktur und erforderliche Hardware im Rechenzentrum beziehen die Partner in jedem Fall von DATEV.

  • Entlastung Ihrer Kapazitäten und Schaffung neuer Freiräume

    Investitionen in eigene lokale Server-Systeme und Wartungskosten gehören mit PARTNERasp der Vergangenheit an. Zusätzlich gewinnen Sie durch die Auslagerung von IT-Tätigkeiten Zeit für Ihre Kernthemen.

Kundenstimme

  • Wir wollen unser Personal lieber im steuerlichen Bereich als in der EDV einsetzen und haben deshalb die IT an einen DATEV Solution Partner ausgelagert. Unsere IT-Landschaft hat sich seitdem verbessert und weiterentwickelt.

    Christian Budt
    Budt-Hermansen-Rittmeier & Partner mbB, Ahlen