Dabei nutzen Sie geprüfte Schnittstellen innerhalb der DATEV-Payroll oder einer Lösung eines DATEV-Marktplatz Partners.

Per ASCII-Schnittstelle können Sie Daten zwischen der DATEV-Payroll Software und einem weiteren System austauschen. Der Austausch basiert auf Daten im Dateiformat .txt oder.csv.

API-Schnittstellen stehen Ihnen beim Einsatz von Software eines DATEV-Marktplatz Partners zur Verfügung. Sie können bei den sogenannten DATEV-Datenservices Personalwirtschaft zwischen DATEV Lohnimportdatenservice, DATEV Lohnauswertungsdatenservice, DATEV Lohnaustauschdatenservice oder DATEV Lohnergebnisdatenservice wählen. Welche DATEV-Marktplatz Partner diese Schnittstellen einsetzen, finden Sie auf dem DATEV-Marktplatz.