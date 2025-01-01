Ihre Vorteile

Produktbeschreibung

DATEV bietet Ihnen unterschiedliche Schnittstellen, um Ihre Daten aus bestehenden Systemen wie z. B. einem ERP-, Warenwirtschaftssystem oder einer branchenspezifischen Software in die DATEV-Payroll Software zu übernehmen.

Dabei nutzen Sie geprüfte Schnittstellen innerhalb der DATEV-Payroll oder einer Lösung eines DATEV-Marktplatz Partners.

Per ASCII-Schnittstelle können Sie Daten zwischen der DATEV-Payroll Software und einem weiteren System austauschen. Der Austausch basiert auf Daten im Dateiformat .txt oder.csv.

API-Schnittstellen stehen Ihnen beim Einsatz von Software eines DATEV-Marktplatz Partners zur Verfügung. Sie können bei den sogenannten DATEV-Datenservices Personalwirtschaft zwischen DATEV Lohnimportdatenservice, DATEV Lohnauswertungsdatenservice, DATEV Lohnaustauschdatenservice oder DATEV Lohnergebnisdatenservice wählen. Welche DATEV-Marktplatz Partner diese Schnittstellen einsetzen, finden Sie auf dem DATEV-Marktplatz.

Geprüfte Schnittstellen für die vorgelagerten Prozesse bei der Lohn- und Gehaltsabrechnung

ASCII-Schnittstelle

Die ASCII-Schnittstelle ermöglicht Daten im Dateiformat .txt oder.csv von Ihrem System in die DATEV-Payroll einzuspielen. Die Datei wird dabei über E-Mail oder ein anderes Speichermedium übertragen. Über Ihre DATEV-Payroll Software können Sie die ASCII-Schnittstelle kostenlos nutzen.

DATEV Lohnimportdatenservice

Der DATEV Lohnimportdatenservice ist eine API-Schnittstelle, über die Sie Daten aus einem Zeiterfassungs- oder Personalmanagement-System direkt in die DATEV-Payroll übertragen können. Ihre personalverantwortlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können die Daten in die DATEV-Payroll Software übernehmen. Die Übertragung der Daten läuft über die DATEV-Cloud und sorgt somit für höchste Sicherheit der sensiblen Lohn- und Personaldaten. Voraussetzung zur Nutzung der Schnittstelle ist, dass Sie eine DATEV-Payroll Software im Einsatz haben und der DATEV-Marktplatz Partner die Schnittstelle umgesetzt hat.

DATEV Lohnaustauschdatenservice

Der DATEV Lohnaustauschdatenservice ist eine API-Schnittstelle, die dafür sorgt, dass Personaldaten, Mandantendaten und Bewegungsdaten zwischen der DATEV-Lohnsoftware und einem vorgelagerten Drittsystem (z.B. HR-System) automatisiert und bidirektional ausgetauscht werden.

DATEV Datenservice Dokumente Personalwirtschaft

DATEV Datenservice Dokumente Personalwirtschaft bietet eine einfache Möglichkeit, eine große Menge an Dokumenten über eine Partnerlösung an die in DATEV Personal integrierte Personalakte zu übermitteln. Diese Dokumente können von der Kanzlei weiterbearbeitet werden. Die übermittelten digitalisierten Dokumente (z. B. Arbeitsverträge, Zeitnachweise, Immatrikulationsbescheinigungen) werden in der Personalakte GoBD-konform archiviert.

Geprüfte Schnittstellen für die nachgelagerten Prozesse bei der Lohn- und Gehaltsabrechnung

DATEV Lohnauswertungsdatenservice

Der DATEV Lohnauswertungsdatenservice ist eine API-Schnittstelle, die dafür sorgt, dass Arbeitnehmerauswertungen wie die Brutto/Netto-Abrechnung und Auswertungen aus der Lohnabrechnung für den Arbeitgeber in Ihre Drittanbieter-Systemlandschaft übertragen werden können. Die Übertragung der Daten läuft über die DATEV-Cloud und sorgt somit für höchste Sicherheit. Voraussetzung für die Nutzung der Schnittstelle ist, dass Sie eine DATEV-Payroll Software im Einsatz haben und der DATEV-Marktplatz Partner die Schnittstelle umgesetzt hat.

DATEV Lohnergebnisdatenservice

Der DATEV Lohnergebnisdatenservice ist eine API-Schnittstelle, die dafür sorgt, dass Daten aus der Brutto/Netto-Abrechnung, des Lohnkontos und dem Lohnjournal aus der DATEV-Lohnsoftware in ein Drittsystem automatisiert übermittelt werden.

Den passenden DATEV-Datenservice finden, bestellen und einrichten

  1. Datenservices suchen und finden

    Prüfen Sie, ob es sich bei ihre Drittanbieter-Software um einen DATEV-Marktplatz Partner handelt. Erfassen Sie dazu auf dem DATEV-Marktplatz im Suchfeld den Namen der Software.

    Klicken Sie in der Trefferliste auf den Namen des DATEV-Marktplatz Partners und scrollen Sie bis zum Abschnitt Schnittstellen. Hier finden Sie die Bezeichnung des passenden DATEV-Datenservice.

  2. Bestellen und Einrichten

    Möglichkeit 1: Bestellen Sie den benötigten Datenservice. Für die Einrichtung stehen Ihnen detaillierte Anleitungen zur Verfügung.

    Möglichkeit 2: Beim Einrichten Ihres DATEV-Datenservice unterstützt Sie bei Bedarf gerne das Team DATEV-Partner-Onboarding.

  3. Daten holen und verarbeiten

    Übernehmen Sie relevante Daten in Ihre DATEV-Anwendung zur weiteren Bearbeitung und übermitteln Sie diese aus Ihren DATEV-Anwendungen an angebundene Drittlösungen.

Kein Treffer im DATEV-Marktplatz? Kein Problem!

  1. Softwarehersteller fragen

    Wenn Sie auch bei den DATEV Schnittstellen Anbietern nicht fündig geworden sind, dann wen­den Sie sich an den Hersteller Ihrer Software bezüglich der Implementierung einer standardisierten Schnittstelle. Weitere Informationen dazu finden Sie im Developer-Portal.

  2. Wenden Sie sich an uns

    Falls der Softwareherstel­ler keinen DATEV-Datenservice integrieren möchte, wenden Sie sich an unser Team Individuelle Softwarelösungen. Gemeinsam finden wir eine Lösung.

Häufige Fragen unserer Kunden

Warum muss ich bei der Softwarebestellung meine Steuerkanzlei mit einbeziehen?

DATEV ist ein Zusammenschluss steuerberatender, wirtschaftsprüfender und rechtsberatender Berufe. Deshalb nutzen Sie unsere Produkte und Dienstleistungen immer in enger Abstimmung mit einem DATEV-Mitglied (z. B. Ihrer Steuerberaterin oder Ihrem Rechtsanwalt).​​

Ihr Vorteil: In Kombination mit Ihrer Steuerberatung optimiert DATEV-Software Ihre Arbeitsprozesse von Grund auf. So erreichen Sie maximale Sicherheit und Stabilität in Ihren Unternehmensabläufen.

Außerdem profitieren Sie neben der leistungsfähigen und kompatiblen Software auch von einem exzellenten Service-, Schulungs- und Fachliteraturangebot. Dadurch werden etwaig aufkommende Fragestellungen sofort umfassend gelöst, damit Sie und Ihre Mitarbeitenden reibungslos arbeiten können.

Gibt es Voraussetzungen für die Nutzung der genannten Datenservices?

Die Schnittstellen können nur in Verbindung einer DATEV-Payroll Software oder mit einer Lösung eines DATEV-Marktplatz Partners verwendet werden. Sie finden das Angebot der DATEV-Marktplatz Partner auf dem DATEV-Marktplatz.

Erfahren Sie hier alles zur DATEV-Payroll.

