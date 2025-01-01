Neben den Lohn- und Gehaltsabrechnungen stehen auch die Sozialversicherungsnachweise und Lohnsteuerbescheinigungen online bereit und bei Bedarf auch zum Download zur Verfügung.

Sie schalten Ihre Mitarbeiter über DATEV Arbeitnehmer online Cockpit frei. DATEV Arbeitnehmer online Cockpit rufen Sie über Ihre DATEV-Payroll-Software auf. Ihre Mitarbeiter erhalten dann ihre persönlichen Registrierungsunterlagen per Post oder einen Einladungscode von Ihnen, mit denen sie sich im Portal registrieren können. Nach erfolgter Anmeldung werden die aktuellen Dokumente nach der Lohnabrechnung oder einem individuell gewählten Zeitraum eingestellt.