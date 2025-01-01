Ihre Vorteile
Mit der cloudbasierten Anwendung DATEV Arbeitnehmer online verteilen Sie die Lohn- und Gehaltsdokumente an Ihre Beschäftigten effizienter: Die Lohn- und Gehaltsabrechnungen werden automatisch nach der Abrechnung mit Ihrer DATEV-Payroll-Software im Portal bereitgestellt.
Neben den Lohn- und Gehaltsabrechnungen stehen auch die Sozialversicherungsnachweise und Lohnsteuerbescheinigungen online bereit und bei Bedarf auch zum Download zur Verfügung.
Sie schalten Ihre Mitarbeiter über DATEV Arbeitnehmer online Cockpit frei. DATEV Arbeitnehmer online Cockpit rufen Sie über Ihre DATEV-Payroll-Software auf. Ihre Mitarbeiter erhalten dann ihre persönlichen Registrierungsunterlagen per Post oder einen Einladungscode von Ihnen, mit denen sie sich im Portal registrieren können. Nach erfolgter Anmeldung werden die aktuellen Dokumente nach der Lohnabrechnung oder einem individuell gewählten Zeitraum eingestellt.
Funktionen, die Ihre Arbeit erleichtern
Mitarbeiter-Portal für Lohn- und Gehaltsdokumente
Ihre Beschäftigten erhalten einen eigenen Zugang zum Portal. Die Registrierung und Anmeldung erfolgt mit E-Mail-Adresse/Passwort und einer beliebigen Authenticator-App-Lösung.
Folgende Dokumente stehen dort nach der Lohn- und Gehaltsabrechnung zur Verfügung:
- Lohn- und Gehaltsabrechnungen
- Sozialversicherungsnachweise
- Lohnsteuerbescheinigungen
Cockpit für Arbeitgeber
Über DATEV Arbeitnehmer online Cockpit steuern Sie die relevanten Einstellungen für DATEV Arbeitnehmer online z. B. schalten Sie alle oder einzelne Mitarbeiter für DATEV Arbeitnehmer online frei oder deaktivieren deren Zugänge.
Darüber hinaus können Sie Mitarbeiterdaten sowie deren aktuellen Registrierungsstatus jederzeit einsehen.
Hilfe-Bereich für Nutzer
Antworten auf die häufigsten Fragen finden Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Hilfe-Bereich unter www.arbeitnehmeronline.de
3 Schritte zur digitalen Lohn- und Gehaltsabrechnung
Häufige Fragen unserer Kunden
Wie erhalten meine Beschäftigten Hilfe bei Registrierung und Anmeldung?
Antworten auf die häufigsten Fragen finden Ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Hilfe-Bereich unter www.arbeitnehmeronline.de.
Gibt es Voraussetzungen für die Nutzung?
Die Voraussetzung für die Nutzung von DATEV Arbeitnehmer online ist der Einsatz einer DATEV-Payroll-Software.
Gibt es DATEV Arbeitnehmer online als App?
Nein, DATEV Arbeitnehmer online gibt es nicht als App. Die Anwendung kann über das Internet über jedes Endgerät aufgerufen werden.
